Привязал к столбу: житель Ривненщины может сесть на 5 лет за самосуд над односельчанином. ФОТО
Мужчина заподозрил, что сосед украл у него мобильный телефон. Он привязал односельчанина к столбу и несколько раз ударил палкой. Теперь ему сообщили о подозрении в пытках.
Об этом рассказали в полиции Ривненской области, сообщает Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел в селе Курганы бывшего Острожского района.
"38-летний мужчина заподозрил местного жителя в воровстве мобильного. Встретив на улице вблизи магазина, требовал вернуть краденое, иначе привяжет к столбу. Собственно это и сделал, нанеся односельчанину при этом еще и несколько ударов деревянной палкой. Когда тот заверил, что вечером принесет, освободил 40-летнего мужчину", - говорится в сообщении полиции.
Когда пострадавшего отвязали, он пожаловался в полицию. И тому, кто привязывал, сообщили о подозрении в пытках. Ему грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.
"Известно также, что потерпевший нигде не работает и попадал в поле зрения правоохранителей за совершение административных правонарушений, в том числе за пребывание в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения", - добавили в полиции.
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самовизнання у злочині - королева доказів
то як ?
не справедливо
в статті тільки про те, шо він алкаш.
Якшо б він йому просто набив іпло, то мабудь була б банальна ********* зі штрафом. А може і того б не було.
Між театральністю і ефективністю обирайте ефективність.
то мабуть місцева Голгофа
не завадило б завести таку в кожному селі та ПГТ
Був курйозний випадок. Вітчим виховував пасинка, а пасинок ріс неслухом. Щось він таке учудив вчергове і дружина попросила чоловіка (тобто вітчима неслуха) провести виховання. Розмова відбулася в гаражі і вітчим закрив в гаражі неслуха на якийсь недовгий час. Рідний батько неслуха подав заяву і вітчиму світив термін за незаконне позбавлення волі. Як залагодилося діло не знаю, але вітчима не посадили
Судя по тому что вор НЕОДНОКРАТНО попадал в поле зрения полиции и гуляет на свободе, есть немалое подозрение что он носит краденные телефоны полицаям. Мне не раз сами полицаи предлогали купить телефон.
Замаленька ділянка, шоб красти телефони в промислових масштабах )))
"заподозрил" или "показалось" это не аргумент
Бабушка не растерялась ударила топором по руках /острием/
Теперь бабушку судят за превышение обороны
Ведь они через разбитое окно хотели залезть в дом
И пожелать бабушке спокойной ночи
Человека, которого привязали и побили палкой, объявили преступником без суда и следствия.
Человека, который совершил самосуд, поддержали.
При чём, комментаторы уверены, что правоохранители незаконно бездействуют, но вместо законных призывов к правоохранителям начать выполнять закон, комментаторы призывают усугубить беззаконие путём самосуда.
Вы от других требуете жить по закону, тогда как сами жить по закону не хотите.
Ещё остаются вопросы, почему ЕС держит Украину на расстоянии пушечного выстрела?