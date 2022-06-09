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Привязал к столбу: житель Ривненщины может сесть на 5 лет за самосуд над односельчанином. ФОТО

Мужчина заподозрил, что сосед украл у него мобильный телефон. Он привязал односельчанина к столбу и несколько раз ударил палкой. Теперь ему сообщили о подозрении в пытках.

Об этом рассказали в полиции Ривненской области, сообщает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел в селе Курганы бывшего Острожского района.

"38-летний мужчина заподозрил местного жителя в воровстве мобильного. Встретив на улице вблизи магазина, требовал вернуть краденое, иначе привяжет к столбу. Собственно это и сделал, нанеся односельчанину при этом еще и несколько ударов деревянной палкой. Когда тот заверил, что вечером принесет, освободил 40-летнего мужчину", - говорится в сообщении полиции.

Когда пострадавшего отвязали, он пожаловался в полицию. И тому, кто привязывал, сообщили о подозрении в пытках. Ему грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

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"Известно также, что потерпевший нигде не работает и попадал в поле зрения правоохранителей за совершение административных правонарушений, в том числе за пребывание в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения", - добавили в полиции.

Привязал к столбу: житель Ривненщины может сесть на 5 лет за самосуд над односельчанином 01
Привязал к столбу: житель Ривненщины может сесть на 5 лет за самосуд над односельчанином 02
Привязал к столбу: житель Ривненщины может сесть на 5 лет за самосуд над односельчанином 03

Нацполиция (16458) пытки (833) самосуд (30) Ровенская область (1233)


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Топ комментарии
+24
ну ясно, з ворюгами треба делікатніше, вони ж є соціальнодружнім елиментом для деяких.
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09.06.2022 10:56
+17
Поліції відомо що це ворюга і алкаш,але накажуть іншого,бо що взяти з алкаша, а от нормальній людині доведеться відкуплятись,як вже це за.....
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09.06.2022 10:58
+12
Якщо дійсно вкрав то господар телефону все правильно зробив. Бидлота по іншому не розуміє.
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09.06.2022 10:57
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ну ясно, з ворюгами треба делікатніше, вони ж є соціальнодружнім елиментом для деяких.
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09.06.2022 10:56 Ответить
Не тільки, це і чийсь лохторат
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09.06.2022 12:19 Ответить
Коли той запевнив, що ввечері принесе...

самовизнання у злочині - королева доказів
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09.06.2022 13:32 Ответить
шановні, а коли мародьорів привьязують скотчем до стовпа, у тому числі і представники поліції?
то як ?
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09.06.2022 13:38 Ответить
Жаль лише стовп на який ото дихало перегаром...
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09.06.2022 10:56 Ответить
А телефон де?
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09.06.2022 10:57 Ответить
телефон знайшовся, но осадочєк залишився
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09.06.2022 11:01 Ответить
Коли той [злодюга] запевнив, що ввечері принесе...
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09.06.2022 13:34 Ответить
А якщо дійсно вкрав?
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09.06.2022 10:57 Ответить
якби дійсно вкрав, то, мабуть, у поліцію б не побіг
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09.06.2022 11:00 Ответить
Якщо дійсно вкрав то господар телефону все правильно зробив. Бидлота по іншому не розуміє.
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09.06.2022 10:57 Ответить
Все ж вірно зробив , на тобі
не справедливо
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09.06.2022 10:57 Ответить
Поліції відомо що це ворюга і алкаш,але накажуть іншого,бо що взяти з алкаша, а от нормальній людині доведеться відкуплятись,як вже це за.....
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09.06.2022 10:58 Ответить
звідки ти взнав, що поліції відомо, що він ворюга ?

в статті тільки про те, шо він алкаш.
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09.06.2022 11:10 Ответить
а на випивку безробітному Боженька особисто з своїх запасів посилає?
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09.06.2022 11:31 Ответить
"Хозяйкє на замєтку" (С)
Якшо б він йому просто набив іпло, то мабудь була б банальна ********* зі штрафом. А може і того б не було.
Між театральністю і ефективністю обирайте ефективність.
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09.06.2022 11:00 Ответить
👊 👍
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09.06.2022 11:18 Ответить
Вяя проблема Украины в том что у нас законы более лояльны к преступникам чем к тем кто защищается. Как говорил знакомый участковый, который постоянно отпускает наркоманов и форточников, а что с них взять, если убьет тогда звоните.
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09.06.2022 11:01 Ответить
c быдлотой нельзя в открытую - столб, розги. Действовать нужно без свидетелей и очных ставок - поскользнулся, упал, очнулся - гипс, или купаться пошел в соседний ставок...
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09.06.2022 11:03 Ответить
влада збирає майбутніх депутатів від Беніной прислуги.
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09.06.2022 11:03 Ответить
По законам шариата.
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09.06.2022 11:06 Ответить
християнства - в центрі села, де хрест стоїть

то мабуть місцева Голгофа
не завадило б завести таку в кожному селі та ПГТ
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09.06.2022 13:36 Ответить
Криве наше судочинство: з одного боку корумповані мусори не робить нічого без "підмазати", а з іншого зробив самосуд (за старою українською традицією - всього лиш прив'язав до стовпа) - "на тобі 5 років".
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09.06.2022 11:06 Ответить
Одному за крадіжку телефона буде ніфуя, а другого за самосуд таки взують
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09.06.2022 11:07 Ответить
Мужчина поспішив. Треба було почекати трохи, поки постраждалий почав би шукати покупців. І тоді і телефон повернувся би і постраждалий сів.
Був курйозний випадок. Вітчим виховував пасинка, а пасинок ріс неслухом. Щось він таке учудив вчергове і дружина попросила чоловіка (тобто вітчима неслуха) провести виховання. Розмова відбулася в гаражі і вітчим закрив в гаражі неслуха на якийсь недовгий час. Рідний батько неслуха подав заяву і вітчиму світив термін за незаконне позбавлення волі. Як залагодилося діло не знаю, але вітчима не посадили
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09.06.2022 11:07 Ответить
Тоесть потерпевший ето преступник укравший телефон а не тот у которого телефон украли? Занавес
Судя по тому что вор НЕОДНОКРАТНО попадал в поле зрения полиции и гуляет на свободе, есть немалое подозрение что он носит краденные телефоны полицаям. Мне не раз сами полицаи предлогали купить телефон.
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09.06.2022 11:08 Ответить
В цьому селі живе лише 377 людей.

Замаленька ділянка, шоб красти телефони в промислових масштабах )))
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09.06.2022 11:14 Ответить
Фингал под глазом достаточно. Привязывать к столбу это дикость!
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09.06.2022 11:11 Ответить
а воровать, конечно, богоугодное дело
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09.06.2022 11:49 Ответить
Это доказано где то?
"заподозрил" или "показалось" это не аргумент
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09.06.2022 12:18 Ответить
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09.06.2022 11:15 Ответить
Беня, ты ?!!!! Потерпи немножко, пара ударов плетью - это не больно. Щас буба криворогий пришлет взвод ДБРовцев, они тебя освободят а арестуют Шурика, скажут, что его Порох нанял.
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09.06.2022 11:39 Ответить
Люди уже не идут в полицию потому что ей не доверяют. Кроме того наша власть позакрывала и распродала тюрьмы. Типо у нас преступников стало меньше. Отсюда и возросшее число преступлений за последние 8 лет. Потому что негласно полиции и судам дали приказ не садить преступников. Единственное что борется с преступностью это наркотики. У нас на районе пока все наркоманы не передохли от наркоты никому жизни небыло. Потому что мусора их не трогали, а только каждую неделю брали с них мзду по 50грн с рыла. Поэтому я за легализацию даже тяжелых наркотиков. Мир сам очистится от всякой нечисти. А наркоту наркоманы найдут всегда, какие бы законы не принимали. Так что лучше пускай наркота будет бесплатная чем нарики будут грабить дома людей чтобы покупать наркоту у мусоров по бешенным ценам.
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09.06.2022 11:18 Ответить
Ну почему же люди не идут в полицию? Как видим именно преступник пошел в полицию жаловаться на того кого он обокрал. Сейчас обворованного, мусора посадят а вор еще и обнесет его хату
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09.06.2022 12:43 Ответить
ну главное столб не в заднице, можно условным тогда обойтись
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09.06.2022 11:31 Ответить
У. Бабушки выбили окно и начали влезать в дом
Бабушка не растерялась ударила топором по руках /острием/
Теперь бабушку судят за превышение обороны
Ведь они через разбитое окно хотели залезть в дом
И пожелать бабушке спокойной ночи
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09.06.2022 12:20 Ответить
Перевищення оборни - найтупіша стаття кодексу! Оборона або є, або її нема, а ступінь оборони визначати НЕ ТРЕБА!
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09.06.2022 13:18 Ответить
табу на мародеров
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09.06.2022 12:33 Ответить
чому майтки не зняв!!!😜
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09.06.2022 13:03 Ответить
Такое понятие как правовое сознание полностью отсутствует.
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09.06.2022 13:09 Ответить
Больше половины здешних комментаторов поддержали самосуд.
Человека, которого привязали и побили палкой, объявили преступником без суда и следствия.
Человека, который совершил самосуд, поддержали.

При чём, комментаторы уверены, что правоохранители незаконно бездействуют, но вместо законных призывов к правоохранителям начать выполнять закон, комментаторы призывают усугубить беззаконие путём самосуда.

Вы от других требуете жить по закону, тогда как сами жить по закону не хотите.
Ещё остаются вопросы, почему ЕС держит Украину на расстоянии пушечного выстрела?
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09.06.2022 13:42 Ответить
Дивлюся на ці дибільні заголовки, і фігію. А тим часом все планують проголосувати за озброєння громадян. Та не дай бог, їи в руки дати щось гучніше за петарду. Зброю можна лише в цивілізованих країнах, а нам до цивілізованої як до марсу пішки.
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09.06.2022 15:37 Ответить
 
 