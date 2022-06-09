Привязал к столбу: житель Ривненщины может сесть на 5 лет за самосуд над односельчанином. ФОТО

Мужчина заподозрил, что сосед украл у него мобильный телефон. Он привязал односельчанина к столбу и несколько раз ударил палкой. Теперь ему сообщили о подозрении в пытках.

Об этом рассказали в полиции Ривненской области, сообщает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел в селе Курганы бывшего Острожского района.

"38-летний мужчина заподозрил местного жителя в воровстве мобильного. Встретив на улице вблизи магазина, требовал вернуть краденое, иначе привяжет к столбу. Собственно это и сделал, нанеся односельчанину при этом еще и несколько ударов деревянной палкой. Когда тот заверил, что вечером принесет, освободил 40-летнего мужчину", - говорится в сообщении полиции.

Когда пострадавшего отвязали, он пожаловался в полицию. И тому, кто привязывал, сообщили о подозрении в пытках. Ему грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

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"Известно также, что потерпевший нигде не работает и попадал в поле зрения правоохранителей за совершение административных правонарушений, в том числе за пребывание в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения", - добавили в полиции.





