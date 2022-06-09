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Двое партийцев "Нашего края" потребовали у предпринимателя 2,5 млн грн за статус нардепа. ФОТОрепортаж

Два представителя политической партии требовали у киевского предпринимателя 2,5 млн гривен за назначение на руководящую должность районной ячейки и дальнейшую поддержку в политической карьере.

Об этом сообщили одновременно СБУ, Киевская городская прокуратура и Национальная полиция, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, злоумышленники "требовали у предпринимателя передать им $2,5 млн за включение его в проходную часть списка политической партии на выборах в ВРУ для получения таким образом мандата народного депутата". "Также за эти деньги они обещали ему назначение на должность советника председателя правления ЧАО "Киевводоканал". Эта должность должна стать для предпринимателя "успешным" стартом его политической карьеры", - говорится в сообщении.

Имена злоумышленников и название политсилы в киевской полиции и прокуратуре не сообщают.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что речь идет о партии "Наш край".

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Заместитель начальника следственного управления полиции Киева Сергей Коновальчук сообщил, что должностных лиц разоблачили при получении первого транша неправомерной выгоды в сумме $50 тыс.

"Сообщники подготовили схему продвижения предпринимателя по служебной лестнице и для начала обещали назначить местного жителя советником председателя одного из коммунальных предприятий. Кроме того, они требовали от него ежемесячный платеж за якобы содействие включению в списки народных избранников и дальнейшую поддержку в политической карьере. Мы провели неотложный обыск по месту работы нарушителей, откуда изъяли деньги, мобильные телефоны и документацию в качестве вещественных доказательств. Двух чиновников задержали", - рассказал он.

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Ведомости по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 369-2 УК (злоупотребление влиянием, принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, сопряженное с требованием такой выгоды).

"Следователи готовят задержанным лицам сообщения о подозрении и ходатайстве в суд об избрании мер. Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества", - добавил Коновальчук.

Двое партийцев Нашего края потребовали у предпринимателя 2,5 млн грн за статус нардепа 01
Двое партийцев Нашего края потребовали у предпринимателя 2,5 млн грн за статус нардепа 02
Двое партийцев Нашего края потребовали у предпринимателя 2,5 млн грн за статус нардепа 03
Двое партийцев Нашего края потребовали у предпринимателя 2,5 млн грн за статус нардепа 04
Двое партийцев Нашего края потребовали у предпринимателя 2,5 млн грн за статус нардепа 05
Двое партийцев Нашего края потребовали у предпринимателя 2,5 млн грн за статус нардепа 06
Двое партийцев Нашего края потребовали у предпринимателя 2,5 млн грн за статус нардепа 07

взятка (6158) мошенничество (1220) Нацполиция (16458) прокуратура (5011) СБУ (19890) Наш край (19)


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Топ комментарии
+9
Чому замість головного ви згадали про Арахамію?
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09.06.2022 11:38
+5
"Жадность фраера сгубила!"
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09.06.2022 11:35
+4
Все зрозуміло з назви партії-край то їхній...
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09.06.2022 11:35
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Взятки за це саме брали Кучма, Жюлька, Ющенко, Янукович, Порошенко, Кличко, Бойко, Арахамія(всі). Взяли тільки керівника партиії Край. Дивно. Чекаємо всіх інших.
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09.06.2022 11:33 Ответить
Чому замість головного ви згадали про Арахамію?
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09.06.2022 11:38 Ответить
Він зараз показово зовсім безкоштовно дякує Абрамовичу, а у всіх інших люди які збирали мінялися, головний зараз може бути з бородою але не зі свіжою квартальною. Цей список ширший-Свобода теж собі набирала дивних бізнесменів і тд і тп...
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09.06.2022 11:48 Ответить
А в тебе є на головного компромат? Викладай на загальне обговорення! Петицію зберемо. Ну, а якщо набрехав, то- ... сам розумієш.
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09.06.2022 12:01 Ответить
Обычное дело. Девять историй про коррупцию
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09.06.2022 11:48 Ответить
Ти при всіх був присутній особисто? Чи просто "одна баба казала"?
Скільки заяв написав в прокуратуру?
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09.06.2022 11:49 Ответить
Куди? В прокуратуру? Ти мабуть не їхав разом з прокурорами і не чув розмови хто кого застрелив чи отруїв за посаду обласного прокурора...
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09.06.2022 11:53 Ответить
...Взяли тільки керівника партиії Край...

Шо?!?

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09.06.2022 12:05 Ответить
А нащо Пороху було брати хабарі і йти на ризик, якщо у нього є офіційно зароблені мільйони? Це ж не кучмівська-януківська-зеленського голосрака гопота що дорвалася до влади і КРАДЕ як не в себе!?
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09.06.2022 14:24 Ответить
Випускайте вірного Поворознюка з "Вова, *баш їх!" Тільки це допоможе в усіх справах: від діареї до політичної корупції. Більше засобів немає
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09.06.2022 11:34 Ответить
"Жадность фраера сгубила!"
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09.06.2022 11:35 Ответить
Все зрозуміло з назви партії-край то їхній...
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09.06.2022 11:35 Ответить
Імена зловмисників та назву політсили у київській поліції та прокуратурі не повідомляють Джерело: Почему? откуда такая скромность, кто эти замечательные люди? Народ должен знать, за кого они голосуют, может некоторые думали, что в этой партии только честные люди и сомневались..., это скучно..., а тут - такая смелость и отвага, одни на фронте проявляют геройство, а другие - в тылу, раз и столько бабла, практически ни за что, наверняка, хотели передать деньги армии...
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09.06.2022 11:38 Ответить
Тому що це не важливо, а от те, що їх дії (як і усіх інших що тут викладують) кваліфікуються як шахрайство, це дуже важливо. Звісно для тих хто розуміється на цьому.
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09.06.2022 11:40 Ответить
а чего это один на пластом лежит? радикулит??? или раком тренируется стоять??? жлобьё
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09.06.2022 11:53 Ответить
Два представники політичної партії вимагали у київського підприємця 2,5 млн грн. за призначення на керівну посаду районного осередку та подальшу підтримку в політичній кар'єрі Джерело: https://censor.net/ua/p3346882

То підприємець сам хотів в депутати чи його силою заставляли і просто забагато просили? Він і готовий був дати, але ж не "стіки"?!
Хто тут кого "підманув"?
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09.06.2022 11:55 Ответить
Те, що в нас такі "файні традиції"- засівати всіх, від кого залежить отримання посади на відповідальній ділянці "трудового фронту"- відомо ще з часів славетного судді. Але те, що ми такі безбашенні, що навіть у воєнний час займаємося цим без страху і докору; що в фінансово-скрутні часи без проблем знаходимо 2.5 млн баксів на себе рідних, говорить про нагальну необхідність вводити розстрільні статті в Кр.Кодекс.
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09.06.2022 12:15 Ответить
*наш край*, *майбах*, *слуга*, *матьківщина* - всі пташки з одного беніного гнізда. Всі за знедолений народ у телевізійних шоу дбають. Згадайте тільки спічі шахова .
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09.06.2022 12:19 Ответить
після війни, коли повернуться хлопці,, то, потрібно щоб вони вистріляли всю цю наволоч незалежно від партій!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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09.06.2022 15:40 Ответить
 
 