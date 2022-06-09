Двое партийцев "Нашего края" потребовали у предпринимателя 2,5 млн грн за статус нардепа. ФОТОрепортаж

Два представителя политической партии требовали у киевского предпринимателя 2,5 млн гривен за назначение на руководящую должность районной ячейки и дальнейшую поддержку в политической карьере.

Об этом сообщили одновременно СБУ, Киевская городская прокуратура и Национальная полиция, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, злоумышленники "требовали у предпринимателя передать им $2,5 млн за включение его в проходную часть списка политической партии на выборах в ВРУ для получения таким образом мандата народного депутата". "Также за эти деньги они обещали ему назначение на должность советника председателя правления ЧАО "Киевводоканал". Эта должность должна стать для предпринимателя "успешным" стартом его политической карьеры", - говорится в сообщении.

Имена злоумышленников и название политсилы в киевской полиции и прокуратуре не сообщают.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что речь идет о партии "Наш край".

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Заместитель начальника следственного управления полиции Киева Сергей Коновальчук сообщил, что должностных лиц разоблачили при получении первого транша неправомерной выгоды в сумме $50 тыс.

"Сообщники подготовили схему продвижения предпринимателя по служебной лестнице и для начала обещали назначить местного жителя советником председателя одного из коммунальных предприятий. Кроме того, они требовали от него ежемесячный платеж за якобы содействие включению в списки народных избранников и дальнейшую поддержку в политической карьере. Мы провели неотложный обыск по месту работы нарушителей, откуда изъяли деньги, мобильные телефоны и документацию в качестве вещественных доказательств. Двух чиновников задержали", - рассказал он.

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Ведомости по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 369-2 УК (злоупотребление влиянием, принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, сопряженное с требованием такой выгоды).

"Следователи готовят задержанным лицам сообщения о подозрении и ходатайстве в суд об избрании мер. Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества", - добавил Коновальчук.













