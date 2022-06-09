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Новости Фото Война
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Житель Умани присвоил и продавал военную амуницию, предназначенную для ВСУ, - СБУ. ФОТО

СБУ раскрыла преступную схему продажи амуниции для военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в СБУ.

"По данным следствия, преступную схему по продаже военной амуниции и снаряжения организовал бывший военный, житель Умани. Эти категории товаров производились на украинских предприятиях исключительно для нужд ВСУ и были "не для продажи".

Тем не менее, злоумышленник незаконным путем наладил связи с производственными цехами. И таким образом партия формы и защитного снаряжения на общую сумму более 2 млн грн вместо армии попала к нему. Мужчина продавал эти товары волонтерам, мобилизованным местным жителям, а также через онлайн-площадки", - говорится в сообщении.

Житель Умани присвоил и продавал военную амуницию, предназначенную для ВСУ, - СБУ 01

В ходе обысков правоохранители изъяли: более 500 комплектов военной формы; берцы и другая обувь; бафы, балаклавы, головные уборы; маскировочные костюмы и костюмы химической защиты; партию плитоносок и т.д.


Житель Умани присвоил и продавал военную амуницию, предназначенную для ВСУ, - СБУ 02

Смотрите: Задержана жительница Житомирщины, передававшая врагу разведданные об украинских военных, - СБУ. ФОТО

Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных. СБУ готовит изъятые товары для передачи на нужды украинской армии.

СБУ (19890) гуманитарная помощь (1261) Черниговская область (1132)


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Топ комментарии
+36
Розстріляти нах*й.
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09.06.2022 14:46
+25
У Фейсбуці недавно було відео про цю скотину. Жіночки його викрили і визвали поліцію. В нього на базарі свій "бутік". Цілі сумки амуніції!
Сидить така собі жирна свиня, мішок з гімном. От тобі й бувший воєнний.
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09.06.2022 15:02
+21
Чергова мерзенна гнида...
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09.06.2022 14:47
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Розстріляти нах*й.
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09.06.2022 14:46 Ответить
Через повішання
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09.06.2022 15:01 Ответить
Чергова мерзенна гнида...
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09.06.2022 14:47 Ответить
і антін уманський знову виходить з під удару!!! )
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09.06.2022 14:47 Ответить
Повестку ему и сразу в Северодонецк,пусть там расскажет как там оказался.
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09.06.2022 14:48 Ответить
Прийшла якась людина на склад та говорити я хочу поторгувати військовою амуніцією. Ну їй звичайно дозволяють навіть не треба бути не СН, не мати відношення до ОП, чи КМ.
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09.06.2022 14:50 Ответить
Нам треба якась спеціальна "каторга" для таких паскуд...
Якесь шкідливе для людини виробництво на кштал "хімії"...
Воно не "людина", воно хай їб*шить, **** гидотна.
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09.06.2022 14:59 Ответить
Так не один он виноват, там наверняка схема была налажена. Надо раскручивать.
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09.06.2022 15:01 Ответить
не вижу сложной схемы. производитель типа отдает гуманитарку, доходов нет, а этот фунт за процент реализует, кэш производителю.
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09.06.2022 16:00 Ответить
Формально - вроде как да, но движение гуманитарки (как и любых материальных ценностей, пусть и доставшихся бесплатно) должна отслеживаться - пришло (сколько и откуда), ушло (сколько и куда), отчетность и пр.. Конечно, в военное время бюрократию должны были свести к минимуму, но полностью отказаться - вряд ли.
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09.06.2022 17:49 Ответить
З.******* рух зброї відслідкувати не можуть,а ви про амуніцію хочете.
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25.07.2022 14:29 Ответить
У Фейсбуці недавно було відео про цю скотину. Жіночки його викрили і визвали поліцію. В нього на базарі свій "бутік". Цілі сумки амуніції!
Сидить така собі жирна свиня, мішок з гімном. От тобі й бувший воєнний.
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09.06.2022 15:02 Ответить
За законами війського часу -- всіх, хто мав участь -- на гіляку.
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09.06.2022 15:08 Ответить
Бач ***** які диванчики купує за продаж амуніції... А хлопці під кулями та в окопах сидять захищаючи цю сволоту. На палю загострену ссуку!!!
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09.06.2022 15:10 Ответить
Там не тільки диванчики ...
А і хата двухповерхова з евроремонтом
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09.06.2022 15:37 Ответить
Весь мир пытается хоть как-то помочь, а тут такая Гнида, да ещё и бывший военный! Наверняка вороватый прапор, начинавший службу ещё в совке. Вот как с такими бороться?
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09.06.2022 15:19 Ответить
А мы тут собираем деньги , как можем помогаем , с миру по нитке …, а в самой Украине всё воруется такими вот мразями , это просто капец какой-то …😢
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09.06.2022 15:22 Ответить
в семье не без урода, не переживай, отловят тварей
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09.06.2022 15:28 Ответить
как-то ты понятия слегка подменяешь, товары произведенные в Украине под "ми собираем" и одну конкретную тварь которую уже словили под "в Украине всё воруется", вроде это что-то массовое и глобальное.
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09.06.2022 15:33 Ответить
Вы не поняли , что я имела ввиду….
Мы( живущие за границей) собираем деньги здесь в Испании в городе где я живу и закупаем для наших воинов всё по мере возможности от машин и дронов до трусов и носков и медикаментов и отправляем в Украину .
А такие вот сволочи наживаются на войне . И думаю он не единственный такой шустрый , ну хорошо хоть что его поймали , надеюсь посадят на долго, а вообще таким только расстрел поможет.
Никаких подмен понятий нет .
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10.06.2022 06:34 Ответить
Одягніть того мешканця умані в амуніцію, яку він продавав, і на передову. Ось і весь *** до копійки.
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09.06.2022 15:27 Ответить
прибрали конкурента, щоб епіцентру не заважав?
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09.06.2022 15:30 Ответить
присудять 2 роки, відсидить 1 рік та вийде, ще й військову пенсію буде отримувати
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09.06.2022 15:59 Ответить
Брехня - наш самий гуманний суд присудить два з відтермінуванням на рік , перебування під слідством що триватиме довго і нудно зарахують у термін покарання і вийде той " колишній військовослужбовець " прямо із зали суду під ручку із адвокатом до ресторану де після чарчини за здоров"я судді пожалкують що два млн накрилося , але нічого страшного - за місяць той самий цех вже на 4 нашиє і безкоштовно передасть а міністерство оборони оплатить ((
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09.06.2022 16:33 Ответить
депутаты , до ВОЙНЫ ДУРАЧКА ВАЛЯЛИ ,зная , что ВОЙНА НЕИЗБЕЖНА‼️И сейчас ниХРЕНА не делаютПонятно ,что это попытка установления диктатуры от зешоблы А должны были законы разработать , чтобы гниды не могли прийти просто-так и договориться про барыжничество на крови ‼️
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09.06.2022 16:03 Ответить
очень *********** военное положение. поймали, выбили показания, расстреляли. иначе этому конца не будет.
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09.06.2022 16:03 Ответить
Гм ... налагодив зв"язки із виробничими цехами і привіз звідти амуніції на 2 млн (( Цех виготовляє амуніцію на замовлення МО , те платить йому кошти за неї , амуніціюю замість ЗСУ передають наліво , а СБУ найшло крайнього дурника в Умані ? (( Якось це нагадує план у дільничних по самогонщиках і наркоторгівцях (( Чому немає обшуків у виробника ?
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09.06.2022 16:24 Ответить
МО ни фига не платит, потому-что крайние три года ни чего не заказывало
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10.06.2022 09:43 Ответить
конфисковать все что есть, тварь конченая
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09.06.2022 16:31 Ответить
незаконним шляхом налагодив зв'язки з виробничими цехами -

тобто на виробництвах знали про цей схематоз, чи як?
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09.06.2022 16:33 Ответить
Грядет аудит Запада куда была распределена вся западная помощь. Отчет за каждую пуговицу. Но оказалось что все украл прапорщик из Умани. СБУ работает в поте лица. Молодцы.
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09.06.2022 19:41 Ответить
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09.06.2022 19:43 Ответить
И понеслись порывы «праведного гнева». 1. Все что не было выкуплено ВСУ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ собственностью ВСУ. 2. бирка НЕ ДЛЯ ПРОДАЖУ обязательный атрибут для поставок продукции в ВСУ,НО ВЫКУПЛЕННОЕ ПО-КОНТРАКТАМ ВСУ 3.Отшитая продукция на складе и не выкупленная ВСУ ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 4. Крайние контракты на поставку амуниции в ВСУ были заключены три года назад, при Пете , а потом «велике будівництво» настало. P.s даже в войну за так ни чего не бывает- предприятию приходят счета за электрику, начисляют налоги, швеям выплачивают зарплату, закупают материал на отшив.Хотите за так - скиньтесь деньгами, купите снарягу бойцу за свои.
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10.06.2022 09:29 Ответить
Та чому ж понеслось - форму ЗСУ можуть без проблем купити для потреб ДРГ
кацапів і потім будуть мочити наших вояків у спини і робити офігєзні диверсії у
містах України. Ти ж за це ?
Чи як.
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13.06.2022 14:20 Ответить
Мешканець Умані привласнив і продавав військову амуніцію, призначену для ЗСУ Джерело:
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13.06.2022 14:18 Ответить
 
 