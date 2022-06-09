Житель Умани присвоил и продавал военную амуницию, предназначенную для ВСУ, - СБУ. ФОТО

СБУ раскрыла преступную схему продажи амуниции для военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в СБУ.

"По данным следствия, преступную схему по продаже военной амуниции и снаряжения организовал бывший военный, житель Умани. Эти категории товаров производились на украинских предприятиях исключительно для нужд ВСУ и были "не для продажи".

Тем не менее, злоумышленник незаконным путем наладил связи с производственными цехами. И таким образом партия формы и защитного снаряжения на общую сумму более 2 млн грн вместо армии попала к нему. Мужчина продавал эти товары волонтерам, мобилизованным местным жителям, а также через онлайн-площадки", - говорится в сообщении.

В ходе обысков правоохранители изъяли: более 500 комплектов военной формы; берцы и другая обувь; бафы, балаклавы, головные уборы; маскировочные костюмы и костюмы химической защиты; партию плитоносок и т.д.





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Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных. СБУ готовит изъятые товары для передачи на нужды украинской армии.