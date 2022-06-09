Житель Умани присвоил и продавал военную амуницию, предназначенную для ВСУ, - СБУ. ФОТО
СБУ раскрыла преступную схему продажи амуниции для военных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в СБУ.
"По данным следствия, преступную схему по продаже военной амуниции и снаряжения организовал бывший военный, житель Умани. Эти категории товаров производились на украинских предприятиях исключительно для нужд ВСУ и были "не для продажи".
Тем не менее, злоумышленник незаконным путем наладил связи с производственными цехами. И таким образом партия формы и защитного снаряжения на общую сумму более 2 млн грн вместо армии попала к нему. Мужчина продавал эти товары волонтерам, мобилизованным местным жителям, а также через онлайн-площадки", - говорится в сообщении.
В ходе обысков правоохранители изъяли: более 500 комплектов военной формы; берцы и другая обувь; бафы, балаклавы, головные уборы; маскировочные костюмы и костюмы химической защиты; партию плитоносок и т.д.
Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных. СБУ готовит изъятые товары для передачи на нужды украинской армии.
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Якесь шкідливе для людини виробництво на кштал "хімії"...
Воно не "людина", воно хай їб*шить, **** гидотна.
Сидить така собі жирна свиня, мішок з гімном. От тобі й бувший воєнний.
А і хата двухповерхова з евроремонтом
Мы( живущие за границей) собираем деньги здесь в Испании в городе где я живу и закупаем для наших воинов всё по мере возможности от машин и дронов до трусов и носков и медикаментов и отправляем в Украину .
А такие вот сволочи наживаются на войне . И думаю он не единственный такой шустрый , ну хорошо хоть что его поймали , надеюсь посадят на долго, а вообще таким только расстрел поможет.
Никаких подмен понятий нет .
тобто на виробництвах знали про цей схематоз, чи як?
кацапів і потім будуть мочити наших вояків у спини і робити офігєзні диверсії у
містах України. Ти ж за це ?
Чи як.