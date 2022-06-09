Число жертв вчерашнего российского обстрела в Харькове увеличилось до трех. ФОТОрепортаж

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в течение дня 9 июня разбирали завалы зданий в Харькове, разрушенные российскими обстрелами накануне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"По предварительным данным, три человека погибли, еще пятеро человек получили травмы. Окончательная информация выясняется", – уточнили в службе.

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Напомним, вечером 8 июня российские войска обстреляли Харьков, это спровоцировало пожары в кафе, продовольственном магазине и школьной библиотеке. Сначала сообщалось о двух погибших.