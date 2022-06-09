Число жертв вчерашнего российского обстрела в Харькове увеличилось до трех. ФОТОрепортаж
Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в течение дня 9 июня разбирали завалы зданий в Харькове, разрушенные российскими обстрелами накануне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"По предварительным данным, три человека погибли, еще пятеро человек получили травмы. Окончательная информация выясняется", – уточнили в службе.
Напомним, вечером 8 июня российские войска обстреляли Харьков, это спровоцировало пожары в кафе, продовольственном магазине и школьной библиотеке. Сначала сообщалось о двух погибших.
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procaster
показать весь комментарий09.06.2022 16:16 Ответить Мне нравится 4
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