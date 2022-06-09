РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10152 посетителя онлайн
Новости Фото Война
4 420 1

Число жертв вчерашнего российского обстрела в Харькове увеличилось до трех. ФОТОрепортаж

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в течение дня 9 июня разбирали завалы зданий в Харькове, разрушенные российскими обстрелами накануне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"По предварительным данным, три человека погибли, еще пятеро человек получили травмы. Окончательная информация выясняется", – уточнили в службе.

Число жертв вчерашнего российского обстрела в Харькове увеличилось до трех 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Дії запустили новый опрос. Украинцы выбирают дизайн почтовой марки. ФОТО

Число жертв вчерашнего российского обстрела в Харькове увеличилось до трех 02
Число жертв вчерашнего российского обстрела в Харькове увеличилось до трех 03
Число жертв вчерашнего российского обстрела в Харькове увеличилось до трех 04
Число жертв вчерашнего российского обстрела в Харькове увеличилось до трех 05

Также читайте: По Житомирщине ночью россияне били с территории Беларуси, - Генштаб ВСУ

Напомним, вечером 8 июня российские войска обстреляли Харьков, это спровоцировало пожары в кафе, продовольственном магазине и школьной библиотеке. Сначала сообщалось о двух погибших.

обстрел (27114) смерть (9218) Харьков (7475) ГСЧС (4966)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
******
показать весь комментарий
09.06.2022 16:16 Ответить
 
 