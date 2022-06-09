В Катюжанской школе оккупанты украли все, что можно, и оставили детям лицемерное "послание", - CNN. ФОТОрепортаж

Захватчики разграбили школу так, что возобновить учебный процесс там невозможно. При этом они оставили на доске послание с "извинениями" и призывы становиться "врачами, инженерами, учителями - теми, кто приносит мир".

Об этом говорится в материале CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

Оккупанты ограбили и разрушили школу в селе Катюжанка Вышгородского района Киевской области, а перед уходом заминировали. В то же время, оставили послание детям с призывами "быть честными" и "нести мир".

Во время оккупации Катюжанки школа почти месяц была штабом русских военнослужащих. Все оборудование, по словам директора Николая Никитчика, похищено или разбито. Во дворе школы – кладбище, а футбольное поле перерыто окопами.

В одном из разрушенных классов на доске, висящей прямо под портретом Исаака Ньютона, написано мелом письмо, адресованное ученикам и подписанное "россиянин": "Дети, простите за такой беспорядок, мы пытались спасти школу, но был обстрел. Живите спокойно, берегите себя и не повторяйте ошибок своих старших. Украина и Россия один народ", – говорится в нем.

Никитчик сказал CNN, что российские войска "ничего не оставили в школе" и что почувствовал "отвращение", когда прочел записку.

"Уничтожили компьютеры, вынесли жесткие диски, забрали ноутбуки, принтеры, в школе ничего не оставили! Это варварство и лицемерие", – сказал он.

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По словам директора, на территории школы было обнаружено три противотанковые мины и несколько светошумовых гранат. Ущерб, по его подсчетам, составляет более 5 млн грн, и он не представляет, когда дети теперь смогут вернуться к учебе.

"Все вывезли, даже кабели украли. У нас были электрические кабели из медной проволоки, украли 100 метров кабеля", – показывает журналистам.

В то же время в другой записке, оставленной в школе, говорится: "Будьте честны друг с другом, протяните руку помощи всем нуждающимся. Станьте врачами, инженерами, учителями – теми, кто приносит мир!" – цитирует директор школы.









