В Катюжанской школе оккупанты украли все, что можно, и оставили детям лицемерное "послание", - CNN. ФОТОрепортаж
Захватчики разграбили школу так, что возобновить учебный процесс там невозможно. При этом они оставили на доске послание с "извинениями" и призывы становиться "врачами, инженерами, учителями - теми, кто приносит мир".
Об этом говорится в материале CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".
Оккупанты ограбили и разрушили школу в селе Катюжанка Вышгородского района Киевской области, а перед уходом заминировали. В то же время, оставили послание детям с призывами "быть честными" и "нести мир".
Во время оккупации Катюжанки школа почти месяц была штабом русских военнослужащих. Все оборудование, по словам директора Николая Никитчика, похищено или разбито. Во дворе школы – кладбище, а футбольное поле перерыто окопами.
В одном из разрушенных классов на доске, висящей прямо под портретом Исаака Ньютона, написано мелом письмо, адресованное ученикам и подписанное "россиянин": "Дети, простите за такой беспорядок, мы пытались спасти школу, но был обстрел. Живите спокойно, берегите себя и не повторяйте ошибок своих старших. Украина и Россия один народ", – говорится в нем.
Никитчик сказал CNN, что российские войска "ничего не оставили в школе" и что почувствовал "отвращение", когда прочел записку.
"Уничтожили компьютеры, вынесли жесткие диски, забрали ноутбуки, принтеры, в школе ничего не оставили! Это варварство и лицемерие", – сказал он.
По словам директора, на территории школы было обнаружено три противотанковые мины и несколько светошумовых гранат. Ущерб, по его подсчетам, составляет более 5 млн грн, и он не представляет, когда дети теперь смогут вернуться к учебе.
"Все вывезли, даже кабели украли. У нас были электрические кабели из медной проволоки, украли 100 метров кабеля", – показывает журналистам.
В то же время в другой записке, оставленной в школе, говорится: "Будьте честны друг с другом, протяните руку помощи всем нуждающимся. Станьте врачами, инженерами, учителями – теми, кто приносит мир!" – цитирует директор школы.
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Еще и подписались -РУССКИЕ. Ну супер, отличный аргумент для "отмены русской культуры" в мире.
в ШКОЛЕ б...
Примітивна родо-племінна психологія кацапа схильна до усуспільнення у всіх можливих сферах, - як інтимно-родинних, так і загальнодержавних. Недаремно саме у кацапському середовищі виникло таке огидне явище, як снохачєство.
Цю кацапську рису національного характеру я колись описав такими віршованими рядками:
"Что хочу, могу все брать я, -
Потому, что, - мы же братья!"
Ця кацапська болотна орда розуміє тільки добрячий удар кулаком в рило. По-іншому не доходить.
Даже российские военные не верят в победу россии.
А вы с какой целью интересуетесь?
Кончені істоти!
"прости мужик что бить пришлось так сильно, я в глаз тебе хотел, а ты подставил щоку! Пришлось мне выбить твои зубы, что б сердце не лечить, и бил тебя, я только ради цели, что б мы не подрались"
Ах, какие в ней люди были!
Как торжественно-величаво
Звуки гимна над миром плыли!
Ах, как были открыты лица,
Как наполнены светом взгляды!
Как красива была столица!
Как величественны парады!
Проходя триумфальным маршем,
Безупречно красивым строем,
Молодежь присягала старшим,
Закаленным в боях героям.
Не деляги и не прохиндеи
Попадали у нас в кумиры...
Ибо в людях жила - идея!
Жажда быть в авангарде мира!
Что же было такого злого
В том, что мы понимали твердо,
Что «товарищ» - не просто слово,
И звучит это слово гордо?
В том, что были одним народом,
Крепко спаянным общей верой,
Что достоинства - не доходом,
А иной измеряли мерой?
В том, что пошлости на потребу
Не топили в грязи искусство?
Что мальчишек манило небо?
Что у девушек были чувства?
Ах, насколько все нынче гаже,
Хуже, ниже и даже реже:
Пусть мелодия гимна - та же,
Но порыв и идея - где же?
И всего нестерпимей горе
В невозможности примирений
Не с утратою территорий,
Но с потерею поколений!
Как ни пыжатся эти рожи,
Разве место при них надежде?
Ах, как все это непохоже
На страну, что мы знали прежде!
Что была молода, крылата,
Силы множила год за годом,
Где народ уважал солдата
И гордился солдат народом.
Ту, где светлыми были дали,
Ту, где были чисты просторы...
А какое кино снимали
Наши лучшие режиссеры!
А какие звенели песни!
Как от них расправлялись плечи!
Как под них мы шагали вместе
Ранним утром заре навстречу!
Эти песни - о главном в жизни:
О свободе, мечте, полете,
О любви к дорогой отчизне,
О труде, что всегда в почете,
И о девушках, что цветами
Расцветают под солнцем мая,
И о ждущей нас дома маме,
И о с детства знакомом крае,
И о чести, и об отваге,
И о верном, надежном друге...
...и алели над нами флаги
С черной свастикой в белом круге.
Юрий Нестеренко
Уроды россияне. После такого "мира" и "дружбы" между двумя народами поколениями не будет. Во всех украинских школах годами и десятилетиями будет преподаваться, что россия - генетический враг Украины. Если раньше это было там-сям (не тотально) на бытовом уровне, то теперь будет и тотально как на бытовом уровне, так и на уровне официальном абсолютно везде и очень долго. Статус "россиянин" - это теперь стигма . . . Причём в случае с нормальными россиянами (которых тоже немало, конечно) будет использоваться анекдот про деда-рыбака, который в Днепре золотую рыбку поймал - там желание "пусть все русские плывут по Днепру в гробах" после укора рыбки про наличие хороших русских меняется дедом на : "хорошие русские пусть плывут по Днепру в хороших гробах".
Так что, решение путина вторгнуться в Украину можно описать только фразой Буле де ла Мерта по поводу казни Наполеоном герцога Энгиенского : "Это больше, чем преступление - это ошибка."