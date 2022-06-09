Мирные жители не должны быть мишенью никогда, - еврокомиссар по кризисному менеджменту Ленарчич после посещения Ирпеня. ФОТОрепортаж
Еврокомиссар по кризисному менеджменту Янез Ленарчич после посещения Ирпеня в Киевской области подчеркнул, что гражданское население и гражданская инфраструктура не должны быть мишенью никогда.
Об этом он сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня я был в Ирпене. Я глубоко шокирован зверствами, совершенными здесь, а также в других местах. Гражданское население и гражданская инфраструктура не должны быть мишенью никогда, нигде", - написал Ленарчич.
Он также решительно осудил российские атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру в Украине.
Напомним, в начале апреля 2022 Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область были освобождены от российских захватчиков. В освобожденных городах и селах зафиксированы массовые убийства захватчиками мирных жителей.
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Украинцы САМИ выбрали себе ничтожество в президенты. И теперь выгребаем за это...
и запомните: нам никто ничего не должен.
Невже зупиниться ? ... .
із Словенією нiчого не буде, вона далеко...
а ось у Словаччини можуть бути великi проблеми....
https://twitter.com/herooftheday10/status/1534855792767148032 https://twitter.com/herooftheday10/status/1534855792767148032
як вона сєверодонецьк захвачує?
утюжать все авіацією і артилерією, поки з міста нічого не залишиться. знаючи про те, що всі жителі все одно не виїдуть, що 10% все одно останеться, і вони їх утюжать, люди ховаються в підвалах, доми завалюються, потім людей з під завалів все одно ніхто не витягає, вони там і помирають.
коли зруйнували повністю місто - заходять піхотою.
вони так і маріуполь брали.
вони так і грозний брали колись.
Бреше ні?
У тебя в голове хоть какие-то мозги есть?
да и не только у тебя - большая часть комментаторов, ощущение такое, что избиратели Зели - сплошное нытье что им кто-то что-то недодал и остался должен.
Никто нам ничего не должен.
А то что его слово значит многое - видно по тому что оно опубликовано на Цензоре. Это прочтут в Европе миллионы и это на них повлияет.
А твой высер влияет только на то что количество нытиков и ваты в Украине увеличится.
Тьфу, даже война зелебобиков ничему не научила. Все ждут манны небесной и удивляются и возмущаются что она не падает.
Кацапи:
Я бєз прапітанія аставацца ні магу. А гдє ж харчевацца буду?Ми бєз мірних нє магьом. Как ми дєдиваівать будєм?
Надеюсь что последнее..