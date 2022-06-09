Мирные жители не должны быть мишенью никогда, - еврокомиссар по кризисному менеджменту Ленарчич после посещения Ирпеня. ФОТОрепортаж

Еврокомиссар по кризисному менеджменту Янез Ленарчич после посещения Ирпеня в Киевской области подчеркнул, что гражданское население и гражданская инфраструктура не должны быть мишенью никогда.

Об этом он сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я был в Ирпене. Я глубоко шокирован зверствами, совершенными здесь, а также в других местах. Гражданское население и гражданская инфраструктура не должны быть мишенью никогда, нигде", - написал Ленарчич.

Он также решительно осудил российские атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру в Украине.

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Напомним, в начале апреля 2022 Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область были освобождены от российских захватчиков. В освобожденных городах и селах зафиксированы массовые убийства захватчиками мирных жителей.

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