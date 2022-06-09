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Мирные жители не должны быть мишенью никогда, - еврокомиссар по кризисному менеджменту Ленарчич после посещения Ирпеня. ФОТОрепортаж

Еврокомиссар по кризисному менеджменту Янез Ленарчич после посещения Ирпеня в Киевской области подчеркнул, что гражданское население и гражданская инфраструктура не должны быть мишенью никогда.

Об этом он сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я был в Ирпене. Я глубоко шокирован зверствами, совершенными здесь, а также в других местах. Гражданское население и гражданская инфраструктура не должны быть мишенью никогда, нигде", - написал Ленарчич.

Он также решительно осудил российские атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру в Украине.

Также смотрите: Мы идем к тому, что станет одним из самых больших военных успехов в Европе. Мы победим, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Мирные жители не должны быть мишенью никогда, - еврокомиссар по кризисному менеджменту Ленарчич после посещения Ирпеня 01
Мирные жители не должны быть мишенью никогда, - еврокомиссар по кризисному менеджменту Ленарчич после посещения Ирпеня 02
Мирные жители не должны быть мишенью никогда, - еврокомиссар по кризисному менеджменту Ленарчич после посещения Ирпеня 03
Мирные жители не должны быть мишенью никогда, - еврокомиссар по кризисному менеджменту Ленарчич после посещения Ирпеня 04

Напомним, в начале апреля 2022 Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область были освобождены от российских захватчиков. В освобожденных городах и селах зафиксированы массовые убийства захватчиками мирных жителей.

Также смотрите: "Я подбил его с "Джавелина". Очень большой приток энергии был", - боец ВСУ Петр о своем первом российском танке. ВИДЕО

Ирпень (370) Ленарчич (4)


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Топ комментарии
+9
Чергові балачки ні про що.
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09.06.2022 17:10
+6
... тому московія має бути розшматована і похована. Як же ж деякі політики панічно бояться логічно завершити думку.
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09.06.2022 17:16
+5
ну.. это в корне меняет дело, весь мир ждал оголошення еврокоммисара
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09.06.2022 17:14
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Чергові балачки ні про що.
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09.06.2022 17:10 Ответить
а ты бы что хотел? чтобы он сказал - а, ну раз так, то я щас всю НАТУ напущу на Путина и мы убьем и его и всю армию РФ разгоним.

Украинцы САМИ выбрали себе ничтожество в президенты. И теперь выгребаем за это...

и запомните: нам никто ничего не должен.
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09.06.2022 19:14 Ответить
Погоджуюсь на всі 100%, але є одне але. Що буде із Словенією якщо кацапо-одра перейде Україну?
Невже зупиниться ? ... .
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09.06.2022 20:47 Ответить

із Словенією нiчого не буде, вона далеко...

а ось у Словаччини можуть бути великi проблеми....
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09.06.2022 23:05 Ответить
Серйозно, а чергове занепокоєння?
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09.06.2022 17:12 Ответить
у своего Пригожина получишь.
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09.06.2022 19:13 Ответить
Подбитая русня, 18+.
https://twitter.com/herooftheday10/status/1534855792767148032 https://twitter.com/herooftheday10/status/1534855792767148032

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09.06.2022 17:12 Ответить
ну.. это в корне меняет дело, весь мир ждал оголошення еврокоммисара
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09.06.2022 17:14 Ответить
шоу тури продовжуються
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09.06.2022 17:15 Ответить
а кацапня як воює?

як вона сєверодонецьк захвачує?

утюжать все авіацією і артилерією, поки з міста нічого не залишиться. знаючи про те, що всі жителі все одно не виїдуть, що 10% все одно останеться, і вони їх утюжать, люди ховаються в підвалах, доми завалюються, потім людей з під завалів все одно ніхто не витягає, вони там і помирають.

коли зруйнували повністю місто - заходять піхотою.

вони так і маріуполь брали.

вони так і грозний брали колись.
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09.06.2022 17:15 Ответить
... тому московія має бути розшматована і похована. Як же ж деякі політики панічно бояться логічно завершити думку.
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09.06.2022 17:16 Ответить
не дадуть..шольци і макрони за свою сраку переживають.. і бояться за ржавілу ядерну зброю шоб не розповзлась
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09.06.2022 17:19 Ответить
виражаєм обєспокоєннгость...А коли зброя буде? Осінню, після дощу, в четвер
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09.06.2022 17:17 Ответить
получишь как только продашь весь асфальт. У Бубочки спроси.
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09.06.2022 19:15 Ответить
Для цього , лозунгом всього людства у 21-му столітті має стати лозунг : Вбий росіянина . Світ людей має перемогти і знищити світ виродків . Слава Героям ! 🇺🇦😎👍
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09.06.2022 17:17 Ответить
русафобію вот затєваєтє..вот затєваєтє русафобію
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09.06.2022 17:20 Ответить
Затіваєм ! Хороший кацап - дохлий кацап !
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09.06.2022 20:51 Ответить
Может, уже соберете военную колонну миротворцев, разблокировать Мариуполь?
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09.06.2022 17:23 Ответить
Там Резніков каже - Американські протикорабельні ракети Harpoon вже надійшли на озброєння ЗСУ і разом із нашими Нептунами знаходяться на береговій лінії.
Бреше ні?
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09.06.2022 17:26 Ответить
Я їх бачив сьогодні в Ірпені. Цікаво, до кого він звернувся з цим закликом? Які наслідки від цих сотрясінь повітря??? А просто нападати без жодної підстави, нехай навіть не роблячи мішенью мирних (як це зробити?), можна?
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09.06.2022 17:35 Ответить
а что ты ждал? вот конкретно вопрос к тебе - чкго ты ждал от европейского чиновника, у которого нет функции выдавать кому-то оружие или деньги или что бы ни было еще.

У тебя в голове хоть какие-то мозги есть?
да и не только у тебя - большая часть комментаторов, ощущение такое, что избиратели Зели - сплошное нытье что им кто-то что-то недодал и остался должен.
Никто нам ничего не должен.
А то что его слово значит многое - видно по тому что оно опубликовано на Цензоре. Это прочтут в Европе миллионы и это на них повлияет.
А твой высер влияет только на то что количество нытиков и ваты в Украине увеличится.
Тьфу, даже война зелебобиков ничему не научила. Все ждут манны небесной и удивляются и возмущаются что она не падает.
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09.06.2022 19:18 Ответить
ЄС: Мирні жителі не мають бути мішенью ніколи.
Кацапи: Я бєз прапітанія аставацца ні магу. А гдє ж харчевацца буду? Ми бєз мірних нє магьом. Как ми дєдиваівать будєм?
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09.06.2022 17:40 Ответить
Що це бляха за така риторика? А військові що машини-термінатори? Чим відрізняється військовий від цивільних? Це все люди,причому молоді люди.Також мені не подобаються слова: ''правила ведення війни''.Війна це найгірше і правил там немає ніяких.Тим більше на нас напали,а це вже найбільший злочин проти людей іншої країни.
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09.06.2022 17:43 Ответить
+++ la guerre comme à la guerre
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09.06.2022 20:55 Ответить
Геніальна промова! Тягне на Пулітцерівську премію.
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09.06.2022 18:17 Ответить
зачем эти существа приезжают? говорить банальные вещи?
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09.06.2022 18:27 Ответить
Ну добре хоч не сказав що можна русскім вбивати мирних жителів.
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09.06.2022 18:46 Ответить
судя по комментам - у нас или страна дебилов как была так и осталась и война никогда не кончится, или ту одни тролли кремлевские.
Надеюсь что последнее..
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09.06.2022 19:20 Ответить
И?
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09.06.2022 19:33 Ответить
Пиво после водки не нужно пить никогда, подчеркнул еврокомиссар
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10.06.2022 01:33 Ответить
 
 