В Сумской области самолет Воздушных Сил ВСУ сбил крылатую ракету рашистов, - Живицкий. ФОТОрепортаж

Над Роменским районом Сумской области сегодня днем во время воздушной тревоги самолет Воздушных Сил ВСУ сбил вражескую крылатую ракету.

Об этом в фейсбуке сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник также разместил фото обломков сбитой ракеты.







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