В Сумской области самолет Воздушных Сил ВСУ сбил крылатую ракету рашистов, - Живицкий. ФОТОрепортаж
Над Роменским районом Сумской области сегодня днем во время воздушной тревоги самолет Воздушных Сил ВСУ сбил вражескую крылатую ракету.
Об этом в фейсбуке сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
Чиновник также разместил фото обломков сбитой ракеты.
Топ комментарии
+23 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий09.06.2022 20:50
+13 Семен Семен #512946
показать весь комментарий09.06.2022 20:53
+8 Панас Стець
показать весь комментарий09.06.2022 20:55
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ДЯКУЄМО !!!
збивайте в нашому небі все русняве смертельне...
А где-то вєдь должни билі бить ґробікі, пустишкі, палєвічькі і вєртальоти...