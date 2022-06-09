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Новости Фото Война
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В Сумской области самолет Воздушных Сил ВСУ сбил крылатую ракету рашистов, - Живицкий. ФОТОрепортаж

Над Роменским районом Сумской области сегодня днем во время воздушной тревоги самолет Воздушных Сил ВСУ сбил вражескую крылатую ракету.

Об этом в фейсбуке сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник также разместил фото обломков сбитой ракеты.

В Сумской области самолет Воздушных Сил ВСУ сбил крылатую ракету рашистов, - Живицкий 01
В Сумской области самолет Воздушных Сил ВСУ сбил крылатую ракету рашистов, - Живицкий 02
В Сумской области самолет Воздушных Сил ВСУ сбил крылатую ракету рашистов, - Живицкий 03

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В Сумской области самолет Воздушных Сил ВСУ сбил крылатую ракету рашистов, - Живицкий 04
В Сумской области самолет Воздушных Сил ВСУ сбил крылатую ракету рашистов, - Живицкий 05
В Сумской области самолет Воздушных Сил ВСУ сбил крылатую ракету рашистов, - Живицкий 06
В Сумской области самолет Воздушных Сил ВСУ сбил крылатую ракету рашистов, - Живицкий 07

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крылатые ракеты (881) Сумская область (3117) Живицкий Дмитрий (242)


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Топ комментарии
+23
МОЛОДЦІ !
ДЯКУЄМО !!!
збивайте в нашому небі все русняве смертельне...
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09.06.2022 20:50
+13
Лізуть і лізуть. Таргани-мутанти лізуть у квартири через каналізацію
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09.06.2022 20:53
+8
"Кацап здох"... дихато стало приємніше.
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09.06.2022 20:55
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МОЛОДЦІ !
ДЯКУЄМО !!!
збивайте в нашому небі все русняве смертельне...
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09.06.2022 20:50 Ответить
Лізуть і лізуть. Таргани-мутанти лізуть у квартири через каналізацію
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09.06.2022 20:53 Ответить
"Кацап здох"... дихато стало приємніше.
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09.06.2022 20:55 Ответить
Звичайно... Не тхне ж кацапсятиною з рота...
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09.06.2022 21:14 Ответить
Нормальна робота ПВо нічого особливого, чого Київ валять , якщо Дві бригади ПВО стоїть, невже ДБР клістрони всі знешкодила!
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09.06.2022 21:08 Ответить
Для борьбы с ракетами лучше всего подходят F-16.
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09.06.2022 21:09 Ответить
угу.чим довбню? ти вже на тих ф16 шизанувся))))
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09.06.2022 22:11 Ответить
Вся проблема в том, что они стреляют ракетами со своей територрии куда хотят, а мы этого не можем ибо ссым.
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09.06.2022 21:16 Ответить
и сколько ещё будем ссать??
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09.06.2022 22:04 Ответить
До тих пір , поки не з'явиться чим стрілять
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09.06.2022 23:49 Ответить
фп2п - крышка от полосоого фильтра, 91год выпуска
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09.06.2022 21:17 Ответить
Не дивлячись на рік, ця хрєнь чудово фільтрувала свої полоси, і якби не ПС то впала би разом із ракетою десь на школу або багатоповерхівку...
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09.06.2022 21:51 Ответить
Там ФП2Р, а не 2П.
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10.06.2022 05:32 Ответить
Все болтики в ракете под плоскую отвёртку. Ручная сборка ****, совкодрочеры любили ****.ться, чтобы болтик закрутить.
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10.06.2022 08:39 Ответить
на пятой фотке, золото взрывом оторвало , без юмора сейчас никак, ато вообще грустно, кто в теме тот поймёт
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09.06.2022 21:21 Ответить
А знаєш як кацапи називають км5, км6 - кеемачькі!!! 😁
А где-то вєдь должни билі бить ґробікі, пустишкі, палєвічькі і вєртальоти...
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09.06.2022 21:49 Ответить
А ще вони наше пиво півом називають! Повбивав би сук.
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09.06.2022 22:01 Ответить
Феном поздувало. По-моему, это "золото" зря закатывали в золото, ничего там особенного не было. Да и сама плата качеством не отличается, на совке с этим всегда были проблемы.
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10.06.2022 01:19 Ответить
хоча б ракет більше збивати.., бо Тільки кожну 20-ту..
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09.06.2022 22:05 Ответить
Літак збив? Нам дали Ф-16?
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09.06.2022 22:34 Ответить
Печатна плата явно импортозамещенная , того й збили літаком. В принципі старі кр той же невеликий реактивний літак. Гітлерівські фау до Лондона долітали.
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09.06.2022 23:08 Ответить
скажіть, а це правда, що сьогодні ми збили свій же літак "дружнім вогнем"?
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09.06.2022 23:26 Ответить
Збили. Але не сьогодні. І не свій. І не дружнім.
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10.06.2022 02:26 Ответить
Щиро дякую повітряним силам України та протиповітряній обороні. Ви зберігаєте дуже багато наших життів!
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10.06.2022 03:06 Ответить
 
 