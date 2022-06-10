Боевые действия в Северодонецке продолжаются, ВСУ нанесли оккупантам огневое поражение в направлении Нырково и Николаевки, - Гайдай. ФОТО
Северодонецк держится, однако россияне уничтожают все на своем пути.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.
"Они ничего не отстроили за восемь лет в Луганске, не пытаются даже восстановить воду или электричество в Попасной и Рубежном - только уничтожают. "Русский мир" - это пустыня. Этой цели и пытается достичь враг. Кому мешал Ледовый дворец или цех производства аммиака на "Азоте" – одно из основных подразделений предприятия? Освободили тысячи людей от надежды на работу", – подчеркнул Гайдай.
По его словам, боевые действия в Северодонецке продолжаются. Как и в населенных пунктах Горской и Попаснянской громад.
Так, россияне пытались вести штурмовые действия в направлении Нырково и Николаевки. Украинские воины нанесли им огневое поражение – оккупанты с потерями отошли. Правда, там разрушены еще девять домов.
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Отражен вражеский штурм и на северо-западной окраине Тошковки.
Также зафиксированы разрушения 15 домов в Орехове, шести – во Врубовке, четырех – в Лисичанске, еще четырех – в Горском. Серьезные разрушения понес поселок Синецкий на окраине Северодонецка.
Глава региона также напоминает, что в итоге за минувшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожены десять танков, семь артиллерийских систем, четыре боевых бронированных машины, три специальных бронированных автомобиля, четыре единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами противника.
Подразделениями противовоздушной обороны были сбиты пять беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".
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а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!