Соратника Медведчука политтехнолога Погребинского подозревают в госизмене, - СБУ. ФОТОрепортаж
Политтехнолог Виктор Погребинский заочно уведомлен о подозрении в государственной измене.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В часности, было проведено заключение комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы, проанализировавшей массив доказательств, собранный сотрудниками Службы безопасности. Согласно выводу, высказывания и деятельность политтехнолога были направлены на ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.
"В частности, в результате обысков сотрудники СБУ изъяли вещи и документы, подтверждающие его связи с РФ. Среди них - аналитические материалы по проведению "денатификации и демилитаризации Украины". В настоящее время осуществляется комплекс мер по подтверждению возможного использования этих и других материалов во время планирования полномасштабного вторжения России в Украину.
Установлено, что фигурант был связан с сотрудниками спецслужб страны-агрессора, действовавшими в Украине под прикрытием дипломатических должностей", - говорится в сообщении.
Подозреваемый часто участвовал в пропагандистских программах на российском телевидении и возглавлял группу политтехнологов и политических экспертов, которые систематически:
- готовили аналитические записки по общественно-политической обстановке в Украине;
- предоставляли предложения по усилению российского влияния в обществе.
В настоящее время ему заочно объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Проводится комплекс процессуальных мер по привлечению этого лица к ответственности.
Столичная прокуратура опубликовала фото подозреваемого, на котором можно узнать Михаила Погребинского.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Є думка, що більшість ФСБ-шників після публікації їхніх даних втратять роботу, що б це для них не означало. https://t.me/nuts_roses/1114 https://t.me/nuts_roses/1114
https://www.oprichniki.org/
у нас покарання за дії,а не "мислепрєступлєнія"...
Хоча ,звичайно,Погребиський БЕЗ ВАРІАНТІВ запроданець... ,ТАк,завербований ФСБ ,але що треба ще довести...
"Зокрема, в результаті обшуків співробітники СБУ вилучили речі та документи, що підтверджують його зв'язки з рф. Серед них - аналітичні матеріали щодо проведення "денацифікації та демілітаризації України". Наразі здійснюється комплекс заходів щодо підтвердження можливого використання цих та інших матеріалів під час планування повномасштабного вторгнення рф в Україну .
"аналітичні матеріали" -недостатньо для Статті в суді..
А от переслідують патріотів вони ще цинічніше плюючи на закони.
Ексначальника внутрішньої безпеки СБУ Наумова досі не оголосили в розшук, хоча понад 2 місяці відомо про його місцезнаходження, - агент НАБУ Шевченко.
"Як вже відомо, екс-генерал СБУ Наумов (той самий близький друг і гаманець Баканова) задовго до вторгнення продавав росіянам таємну інформацію.
Джерело:
Краще б зайнялися ЛІКВІДАЦІЄЮХерсонськЗапорізьских зрадників
Незабаром можна чекати на "тєлє-покаяння" Погребінського в тому, що то його "праклятьіє папєрєднікі" змусили робити зраду.
така проукраїнська людина, соратник медведчука, а виявляється - зрадник!
Чи не так ?
КУма Порошенко...
ЩОСЬ БУЛО ІНАКШЕ ?
Всіх не розстріляєш...
АЛЕ.
Давно мала би бути стаття у КК з конкретизацією осіб,до яких має ОКРЕМО застосовуватись ця стаття з винятково жорстким покаранням...Аж до розстрілу (рішенням трибуналу у військовий час)..
до всіх,хто приймав присягу, і "публічних осіб"(включно з політтехнологами)
А здесь начали подозревать.