Соратника Медведчука политтехнолога Погребинского подозревают в госизмене, - СБУ. ФОТОрепортаж

Политтехнолог Виктор Погребинский заочно уведомлен о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В часности, было проведено заключение комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы, проанализировавшей массив доказательств, собранный сотрудниками Службы безопасности. Согласно выводу, высказывания и деятельность политтехнолога были направлены на ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

"В частности, в результате обысков сотрудники СБУ изъяли вещи и документы, подтверждающие его связи с РФ. Среди них - аналитические материалы по проведению "денатификации и демилитаризации Украины". В настоящее время осуществляется комплекс мер по подтверждению возможного использования этих и других материалов во время планирования полномасштабного вторжения России в Украину.

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Установлено, что фигурант был связан с сотрудниками спецслужб страны-агрессора, действовавшими в Украине под прикрытием дипломатических должностей", - говорится в сообщении.

Подозреваемый часто участвовал в пропагандистских программах на российском телевидении и возглавлял группу политтехнологов и политических экспертов, которые систематически:

- готовили аналитические записки по общественно-политической обстановке в Украине;

- предоставляли предложения по усилению российского влияния в обществе.

В настоящее время ему заочно объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Проводится комплекс процессуальных мер по привлечению этого лица к ответственности.

Столичная прокуратура опубликовала фото подозреваемого, на котором можно узнать Михаила Погребинского.

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