Войска РФ обстреляли жилой сектор Константиновки в Донецкой области, один дом полностью разрушен, погиб мужчина, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

9 июня, около 20 часов вечера, в Службу спасения поступило сообщение об обстреле частного жилого сектора города Константиновка Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, пожарные установили, что один дом разрушен полностью. Спасатели организовали эвакуацию пострадавших.

"При проведении разбора завалов спасателями было обнаружено тело погибшего мужчины. От Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области привлекалось 16 человек и 3 единицы техники", - говорится в сообщении.

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