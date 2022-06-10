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Войска РФ обстреляли жилой сектор Константиновки в Донецкой области, один дом полностью разрушен, погиб мужчина, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

9 июня, около 20 часов вечера, в Службу спасения поступило сообщение об обстреле частного жилого сектора города Константиновка Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, пожарные установили, что один дом разрушен полностью. Спасатели организовали эвакуацию пострадавших.

"При проведении разбора завалов спасателями было обнаружено тело погибшего мужчины. От Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области привлекалось 16 человек и 3 единицы техники", - говорится в сообщении.

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Войска РФ обстреляли жилой сектор Константиновки в Донецкой области, один дом полностью разрушен, погиб мужчина, - ГСЧС 01
Войска РФ обстреляли жилой сектор Константиновки в Донецкой области, один дом полностью разрушен, погиб мужчина, - ГСЧС 02
Войска РФ обстреляли жилой сектор Константиновки в Донецкой области, один дом полностью разрушен, погиб мужчина, - ГСЧС 03

армия РФ (19210) обстрел (27129) Погребинский Михаил (271) Донецкая область (9642) ГСЧС (4966) Константиновка (1742)


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