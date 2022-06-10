Грузовик взорвался на мине в Бучанском районе, водитель значительных травм не получил, - ГСЧС. ФОТО

В Бучанском районе утром грузовик подорвался на мине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

10 июня в 10:13 в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение о том, что вблизи хутора Почепин, Макаровского СТГ на Киевщине грузовой автомобиль взорвался на мине.

На место происшествия прибыли спасатели из Макарова и выяснили, что автомобиль "DAF" с прицепом, наполненный песком взорвался на мине и загорелся. Водитель, к счастью, значительных травм не получил", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты минировалиХерсонщину боеприпасами прошлого столетия, на которых сами же подорвались, - ГУР МО