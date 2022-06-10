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Грузовик взорвался на мине в Бучанском районе, водитель значительных травм не получил, - ГСЧС. ФОТО

В Бучанском районе утром грузовик подорвался на мине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

10 июня в 10:13 в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение о том, что вблизи хутора Почепин, Макаровского СТГ на Киевщине грузовой автомобиль взорвался на мине.

На место происшествия прибыли спасатели из Макарова и выяснили, что автомобиль "DAF" с прицепом, наполненный песком взорвался на мине и загорелся. Водитель, к счастью, значительных травм не получил", - говорится в сообщении.

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Грузовик взорвался на мине в Бучанском районе, водитель значительных травм не получил, - ГСЧС 01

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Киевская область (4132) минирование (1446) ГСЧС (4966)


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из за минирований, возникли проблемы с перевозкой ворованного стройпеска по просёлочным дорогам.
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10.06.2022 15:49 Ответить
Кто-то вообще проводил разминирование местности?
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10.06.2022 16:36 Ответить
 
 