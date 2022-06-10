Грузовик взорвался на мине в Бучанском районе, водитель значительных травм не получил, - ГСЧС. ФОТО
В Бучанском районе утром грузовик подорвался на мине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
10 июня в 10:13 в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение о том, что вблизи хутора Почепин, Макаровского СТГ на Киевщине грузовой автомобиль взорвался на мине.
На место происшествия прибыли спасатели из Макарова и выяснили, что автомобиль "DAF" с прицепом, наполненный песком взорвался на мине и загорелся. Водитель, к счастью, значительных травм не получил", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Fjall_Raven
показать весь комментарий10.06.2022 15:49 Ответить Мне нравится 5
Chandler Bing
показать весь комментарий10.06.2022 16:36 Ответить Мне нравится 3
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль