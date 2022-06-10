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Портал в Россию, кремлевская песочница, астрологический прогноз для РФ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ". ФОТО
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+22 Small Jerboa
показать весь комментарий10.06.2022 16:04
+15 Павло ШОвте
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+15 Вася Шевченко #371210
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Оказывается, в российской Федеральной Службе Охраны существует должность офицера, ответственного за сбор мочи и кала Путина в поездках.
Выделения вождя настолько секретны, что все, чем он ходит, собирается и в запломбированном контейнере отправляется в Москву на уничтожение.