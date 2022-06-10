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Портал в Россию, кремлевская песочница, астрологический прогноз для РФ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ". ФОТО

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Портал в Россию, кремлевская песочница, астрологический прогноз для РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Слава нашим тракторным войскам!

Портал в Россию, кремлевская песочница, астрологический прогноз для РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Портал в россию

Портал в Россию, кремлевская песочница, астрологический прогноз для РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Астрологический прогноз

Портал в Россию, кремлевская песочница, астрологический прогноз для РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Недалекое будущее

Портал в Россию, кремлевская песочница, астрологический прогноз для РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Кремлевская песочница

Портал в Россию, кремлевская песочница, астрологический прогноз для РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Большая просьба

Портал в Россию, кремлевская песочница, астрологический прогноз для РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Удар по центру принятия решений

Портал в Россию, кремлевская песочница, астрологический прогноз для РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Историческая безграмотность

Портал в Россию, кремлевская песочница, астрологический прогноз для РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Средство для перелёта Лаврова в Европу

Больше фотошопов смотрите тут

Лавров Сергей (2295) политика (6966) путин владимир (31260) фотожаба (14383) Шойгу Сергей (712)


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Топ комментарии
+22
Супер-пупер ТОП!!!
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10.06.2022 16:04
+15
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10.06.2022 17:13
+15
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10.06.2022 17:41
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Супер-пупер ТОП!!!
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10.06.2022 16:04 Ответить
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10.06.2022 19:11 Ответить
Самая "жаба" - открытие этой недели.
Оказывается, в российской Федеральной Службе Охраны существует должность офицера, ответственного за сбор мочи и кала Путина в поездках.
Выделения вождя настолько секретны, что все, чем он ходит, собирается и в запломбированном контейнере отправляется в Москву на уничтожение.
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10.06.2022 16:11 Ответить
І хтось ще мені скаже що Росія - не "середньовічна" країна? В Вередньовічній Європі за монархом теж "стульчак" носив спеціальний слуга! Обов"язково він повинен був буть благородного походження А тут - офіцер!
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10.06.2022 16:34 Ответить
То до Ізраілю пізно дійшло. Я таке ще роки 3-4 тому чув та читав. Тільки з іншим висновком: щоб не було зрозуміло, двійник під яким номером був в тій чи іншій країні.
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10.06.2022 17:13 Ответить
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10.06.2022 19:13 Ответить
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10.06.2022 17:13 Ответить
Чому без підпису?)))
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10.06.2022 17:38 Ответить
"Удар по центру прінятія рєшеній" - це "таки да"!👍 Як казав один старий їврей - "самий тошонада цимес"!👌 Пророча картинка!
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10.06.2022 17:39 Ответить
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10.06.2022 17:41 Ответить
 
 