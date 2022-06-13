Вследствие столкновения легкового автомобиля и автобуса на Виннитчине погибли 4 человека, - ГСЧС. ФОТО

Легковой автомобиль столкнулся с автобусом "Запорожье-Прага" на Виннитчине, вследствие чего погибли 4 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Около 16:50 в с. Кунка Гайсинского района Винницкой области вследствие столкновения легкового автомобиля с пассажирским автобусом "Запорожье-Прага" (в салоне - 11 пассажиров и 2 водителя) погибли 3 человека, находившиеся в авто.

Еще 1 человек в тяжелом состоянии был госпитализирован, но от полученных травм человек скончался.

Смотрите также: ДТП в Киеве: Авто на полной скорости врезалось в бетонные блоки, погибли два человека. ФОТО