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Вследствие столкновения легкового автомобиля и автобуса на Виннитчине погибли 4 человека, - ГСЧС. ФОТО

Легковой автомобиль столкнулся с автобусом "Запорожье-Прага" на Виннитчине, вследствие чего погибли 4 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Вследствие столкновения легкового автомобиля и автобуса на Виннитчине погибли 4 человека, - ГСЧС 01

Около 16:50 в с. Кунка Гайсинского района Винницкой области вследствие столкновения легкового автомобиля с пассажирским автобусом "Запорожье-Прага" (в салоне - 11 пассажиров и 2 водителя) погибли 3 человека, находившиеся в авто.

Еще 1 человек в тяжелом состоянии был госпитализирован, но от полученных травм человек скончался.

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Винницкая область (1034) ДТП (7673) ГСЧС (4966)


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Й знову на дорогах ті що постійно кудись невстигають.... й знову немає у кого спитати - " ну що, встиг?"....
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13.06.2022 18:11 Ответить
Нам війни мало? Може, узбагоєтесь з тими цацками-машінками, як діти малі: як же, у Петра є, а у мене, Василя, немає - останнє віддам, але бібіку куплю. Накупили
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13.06.2022 18:24 Ответить
Из-за того, что происходят ДТП, нужно перестать ездить на автомобилях? Вы дурачок? А при чем тут "войны мало"? Война каким-то образом должна предотвращать ДТП что ли?
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13.06.2022 18:42 Ответить
Справа не в бібікалках, причина в головах тих хто їздить на цих бібікалках. В більшості тих хто їздить на дорогих бібікалках завищене почуття самооцінки не тільки на дорозі, а й взагалі в житті. Але Бог робить всіх рівними. Шкода тільки, що іноді страждають невинні...
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13.06.2022 19:13 Ответить
Воно не залежить від вартості авта.
Переважна більшість довбойобів, яких я зустрічав на дорогах України, були на звичайних машинах.
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13.06.2022 19:38 Ответить
Это точно. На дорогих тачках часто убиваются мажоры, ощутившие себя полубогами, а на дешевых - долбо.бы.
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14.06.2022 19:52 Ответить
там дуже небезпечний зигзаг, якщо швидкості не знизив - виліт на встрєчку
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13.06.2022 23:45 Ответить
 
 