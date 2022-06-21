Украинцам предоставили алгоритм действий в случае потери связи с родными или близкими из-за войны. ИНФОГРАФИКА

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий объяснили, что делать, если человек потерял связь с родными или близкими из-за войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Уполномоченный по вопросам пропавших без вести.

Первый шаг. Сообщить органам Национальной полиции по месту жительства об исчезновении человека.

Второй шаг. Обратиться в Национальное информационное бюро на круглосуточную горячую линию: 1648 – и совместно с операторами заполнить специальную анкету.

Третий шаг. Обратиться в колл-центр Уполномоченного по пропавшим без вести для уточнения информации.

В Министерстве отметили, что следует предоставлять как можно больше информации: копии документов, фото и видео пропавшего человека, его медицинские справки, особые приметы (шрамы, татуировки).