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Украинцам предоставили алгоритм действий в случае потери связи с родными или близкими из-за войны. ИНФОГРАФИКА

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий объяснили, что делать, если человек потерял связь с родными или близкими из-за войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Уполномоченный по вопросам пропавших без вести.

Первый шаг. Сообщить органам Национальной полиции по месту жительства об исчезновении человека.

Украинцам предоставили алгоритм действий в случае потери связи с родными или близкими из-за войны 01

Второй шаг. Обратиться в Национальное информационное бюро на круглосуточную горячую линию: 1648 – и совместно с операторами заполнить специальную анкету.

Украинцам предоставили алгоритм действий в случае потери связи с родными или близкими из-за войны 02

Третий шаг. Обратиться в колл-центр Уполномоченного по пропавшим без вести для уточнения информации.

Украинцам предоставили алгоритм действий в случае потери связи с родными или близкими из-за войны 03

В Министерстве отметили, что следует предоставлять как можно больше информации: копии документов, фото и видео пропавшего человека, его медицинские справки, особые приметы (шрамы, татуировки).

Украинцам предоставили алгоритм действий в случае потери связи с родными или близкими из-за войны 04

Министерство по вопросам оккупированных территорий (434) пропавший без вести (154)


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