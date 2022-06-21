Задержан житель Донецкой оласти, который передавал оккупантам координаты мест дислокации ВСУ, - Офис генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры разоблачен житель г.Бахмут, который уведомлен о подозрении в распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины с возможностью их идентификации на местности, которая не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ, Министерством обороны Украины или другими уполномоченными государственными органами, в условиях военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в течение 4-6 июня 2022 мужчина, используя собственный мобильный телефон, во время личной переписки в одном из интернет-мессенджеров сообщал другому лицу координаты местоположений личного состава и блокпостов Вооруженных Сил Украины на территории Донецкой области.

"В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным управлением Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

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