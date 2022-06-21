РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11479 посетителей онлайн
Новости Фото Война
5 380 17

Задержан житель Донецкой оласти, который передавал оккупантам координаты мест дислокации ВСУ, - Офис генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры разоблачен житель г.Бахмут, который уведомлен о подозрении в распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины с возможностью их идентификации на местности, которая не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ, Министерством обороны Украины или другими уполномоченными государственными органами, в условиях военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в течение 4-6 июня 2022 мужчина, используя собственный мобильный телефон, во время личной переписки в одном из интернет-мессенджеров сообщал другому лицу координаты местоположений личного состава и блокпостов Вооруженных Сил Украины на территории Донецкой области.

"В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным управлением Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

Задержан житель Донецкой оласти, который передавал оккупантам координаты мест дислокации ВСУ, - Офис генпрокурора 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чиновнику "Укрэнерго" сообщили о подозрении в пособничестве стране-агрессору, - Офис генпрокурора

задержание (6675) СБУ (19893) шпионаж (1386) Донецкая область (9642) государственная измена (1540) коллаборационизм (870) Офис Генпрокурора (2467)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16
почему морду этого мерзавца не показывают ?
показать весь комментарий
21.06.2022 16:58
+13
Таких мерзенних гнид ще багато,нажаль...
показать весь комментарий
21.06.2022 16:56
+9
Повешать с десяток таких гнид - другие бы задумались.
показать весь комментарий
21.06.2022 17:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Таких мерзенних гнид ще багато,нажаль...
показать весь комментарий
21.06.2022 16:56 Ответить
Всех оккупантов, предателей - коллаборантов сразу сажать на кол, а уж опосля...!
показать весь комментарий
21.06.2022 19:14 Ответить
почему морду этого мерзавца не показывают ?
показать весь комментарий
21.06.2022 16:58 Ответить
Повешать с десяток таких гнид - другие бы задумались.
показать весь комментарий
21.06.2022 17:19 Ответить
Пока не начнется тотальный террор, вот такие упыри не переведутся!!! И вся эта лирика и игры в либерализм ни к чему хорошему не приводят. Надо чтобы люд понимали что все их действия это жизни простых людей!!! Значит ты уже убийца, а убийце один ответ - смерть!!!
показать весь комментарий
21.06.2022 19:10 Ответить
Вбивця
показать весь комментарий
21.06.2022 17:31 Ответить
На гілляку!!!
показать весь комментарий
21.06.2022 17:40 Ответить
ну а чого ви хотіли чекати від переселених в результаті голоду москалів ?

показать весь комментарий
21.06.2022 17:54 Ответить
Ну вот такие нам точно живыми не нужны. Его ни на кого не обменяешь, да ещё и корми, пои, лечи и развлекай! Гнильё в этой луганде живёт….
показать весь комментарий
21.06.2022 18:31 Ответить
просто стяжку не там затягнули ...
показать весь комментарий
21.06.2022 19:37 Ответить
+++
показать весь комментарий
21.06.2022 21:10 Ответить
здоровий бичок,на такому орать та орать
показать весь комментарий
21.06.2022 20:14 Ответить
Ну и что ему будет? Понять и простить, как всегда. Так войну не выграть. На россии влупили бы 20-ку в лучшем случае или по-тихому при попытке к бегству.
показать весь комментарий
21.06.2022 20:46 Ответить
Це вже абсурд
показать весь комментарий
21.06.2022 21:09 Ответить
Необходимо прекращение мобсвязи и ее приложений непосредственно в районах боевых действий. ВСУ имеет достаточно каналов открытой и закрытой связи,да и проводная связь еще не изжила себя..Иначе никогда не избавиться от ватных"хиви"
показать весь комментарий
21.06.2022 22:09 Ответить
 
 