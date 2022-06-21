Российские оккупанты ударили по корпусу колледжа в Харькове: Никто не пострадал. ФОТОрепортаж

Войска РФ утром 21 июня обстреляли здание колледжа в Харькове.

Об этом сообщает полиция Харьковщины, передает Цензор.НЕТ.

"В результате попадания снаряда разрушен корпус колледжа. Повреждены окна, фасады и коммуникации построек, расположенные на ее территории. Граждане не пострадали", – говорится в сообщении.

Сообщение об обстреле поступило в 6 утра 21 июня.

В полиции отметили, что на территории учебного заведения ни одного военного не находилось. Удар по инфраструктуре города был нанесен с целью устрашения населения.

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