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Новости Фото Война
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Российские оккупанты ударили по корпусу колледжа в Харькове: Никто не пострадал. ФОТОрепортаж

Войска РФ утром 21 июня обстреляли здание колледжа в Харькове.

Об этом сообщает полиция Харьковщины, передает Цензор.НЕТ.

"В результате попадания снаряда разрушен корпус колледжа. Повреждены окна, фасады и коммуникации построек, расположенные на ее территории. Граждане не пострадали", – говорится в сообщении.

Сообщение об обстреле поступило в 6 утра 21 июня.

В полиции отметили, что на территории учебного заведения ни одного военного не находилось. Удар по инфраструктуре города был нанесен с целью устрашения населения.

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Российские оккупанты ударили по корпусу колледжа в Харькове: Никто не пострадал 01
Российские оккупанты ударили по корпусу колледжа в Харькове: Никто не пострадал 02
Российские оккупанты ударили по корпусу колледжа в Харькове: Никто не пострадал 03
Российские оккупанты ударили по корпусу колледжа в Харькове: Никто не пострадал 04
Российские оккупанты ударили по корпусу колледжа в Харькове: Никто не пострадал 05
Российские оккупанты ударили по корпусу колледжа в Харькове: Никто не пострадал 06
Российские оккупанты ударили по корпусу колледжа в Харькове: Никто не пострадал 07
Российские оккупанты ударили по корпусу колледжа в Харькове: Никто не пострадал 08

обстрел (27129) Нацполиция (16459) Харьков (7479)


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Долбойопи, бл...ь
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21.06.2022 17:17 Ответить
руССкій мір ...
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21.06.2022 17:30 Ответить
Очень редкое ещё при совдепии уч заведение было. Техникум зелёного строительства. В Харькове изначально всегда было много опыта по части городского озеленения. Ордена в цветах, деда симбирского долго в цветах высаживали, клумбы великолепные итд. И по сей день. Но вот нашлись тварюки, кончилось это. Пока не ответим по ихней стороне, будут гниды глушить город. А там куда выйдет, мы потеряли все, больше терять нечего. Лупануть стоит---ведь рядом!
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21.06.2022 17:33 Ответить
Мой дом под Харьковом сгорел до тла 17 марта 2022 года...вопрос к Ze...сосед по улице прислал СМС...Андрюха ..ты должен Zeлемойским чувакам за воду 2000 гривенгов и за свет 3000...
Зелемойские вы ..Оху ..ли..
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21.06.2022 17:41 Ответить
рузгие по мирных обьектах не страляют
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21.06.2022 17:46 Ответить
Кінаша відчитаєтся що там був штаб з півсотньою генералів і офіцерів.
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21.06.2022 19:14 Ответить
Харків все більше і більше перетворюється у Маріуполь
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21.06.2022 22:22 Ответить
 
 