Российские оккупанты ударили по корпусу колледжа в Харькове: Никто не пострадал. ФОТОрепортаж
Войска РФ утром 21 июня обстреляли здание колледжа в Харькове.
Об этом сообщает полиция Харьковщины, передает Цензор.НЕТ.
"В результате попадания снаряда разрушен корпус колледжа. Повреждены окна, фасады и коммуникации построек, расположенные на ее территории. Граждане не пострадали", – говорится в сообщении.
Сообщение об обстреле поступило в 6 утра 21 июня.
В полиции отметили, что на территории учебного заведения ни одного военного не находилось. Удар по инфраструктуре города был нанесен с целью устрашения населения.
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Зелемойские вы ..Оху ..ли..