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Новости Фото Война
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Пять человек погибли, 11 ранены в результате обстрела Харькова оккупантами. ФОТОрепортаж

21 июня российские оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова, в результате чего погибли 5 человек, а 11 получили ранения.

Об этом сообщил начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские военные обстреляли Индустриальный район. Обстреляны коммерческие и жилые здания. Ни одного военного объекта. Предварительно, РСЗО – Ураган.

К сожалению, 5 погибших, 11 раненых. Следователями проведен осмотр места происшествия. Ведомости внесены в ЕРДР согласно ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение законов и обычаев войны")", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты ударили по корпусу колледжа в Харькове: Никто не пострадал. Фоторепортаж 

Пять человек погибли, 11 ранены в результате обстрела Харькова оккупантами 01
Пять человек погибли, 11 ранены в результате обстрела Харькова оккупантами 02
Пять человек погибли, 11 ранены в результате обстрела Харькова оккупантами 03
Пять человек погибли, 11 ранены в результате обстрела Харькова оккупантами 04
Пять человек погибли, 11 ранены в результате обстрела Харькова оккупантами 05

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21.06.2022 17:50 Ответить
Может станут больше курить в неположенных местах Белгорода?
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21.06.2022 17:50 Ответить
Співчуття родичам загиблих...Сумно і боляче.
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21.06.2022 17:54 Ответить
Харькову сегодня прилетает....как никогда...
тримайся, Харків !!!
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21.06.2022 18:07 Ответить
Так може вже і нам пора добряче по бєлгороду шарахнуть,бо так цьому кінця-краю не буде...
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21.06.2022 18:09 Ответить
Для початку снаряди і ракети необхідні для звільнення своїх територій. І не треба виставляти Україну агресором в очах світової спільноти.
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21.06.2022 20:34 Ответить
Суки кацапські схоже склад обстріляли на території бувшого ЖБК, орієнотовано бувша Тентова компанія. Земля пухом загиблим.
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21.06.2022 22:54 Ответить
 
 