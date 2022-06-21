Пять человек погибли, 11 ранены в результате обстрела Харькова оккупантами. ФОТОрепортаж

21 июня российские оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова, в результате чего погибли 5 человек, а 11 получили ранения.

Об этом сообщил начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские военные обстреляли Индустриальный район. Обстреляны коммерческие и жилые здания. Ни одного военного объекта. Предварительно, РСЗО – Ураган.

К сожалению, 5 погибших, 11 раненых. Следователями проведен осмотр места происшествия. Ведомости внесены в ЕРДР согласно ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение законов и обычаев войны")", - говорится в сообщении.

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