В Запорожской области россияне обстреляли школу, один из учебных корпусов разрушен до основания. ВИДЕО+ФОТО

В Запорожье в селе Юльевка Новоалександровской громады враг обстрелял школу, разрушив один из учебных корпусов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом с места происшествия сообщил корреспондент Укринформа.

"В ночь на 20 июня с 22:00 до 23:00 враг из артиллерии обстрелял Новоалександровскую гимназию. На следующий день в 8 часов утра мы были здесь, враг снова начал обстреливать из артиллерии, нам где-то около получаса пришлось сидеть в укрытиях. Это ужас для маленького села Юльевка. Село маленькое, но для них школа - это центр, который очень хотели сохранить", - рассказала директор Новоалександровской гимназии Виктория Шляхова.

Вражеские снаряды попали в крышу и стены учебного корпуса. От ударной волны в одном из классов упал потолок, вылетели окна, двери. Также от прямого попадания и возгорания уничтожен автомобиль, припаркованный во дворе школы.

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Работники заведения и местные жители надеются, что восстановят школу, сейчас ждут выводов экспертов.

По словам Новоалександровского сельского головы Александра Корниенко, гимназию нет возможности восстановить.

"Сейчас обследование производим, акты готовим, чтобы подать на областную военную администрацию, определяем уровень повреждений", - сказал он.

По его словам, на территории громады примерно 30 - 40 домов разрушены полностью (с. Веселянка, Григоровка, Запорожец, Юльевка), частично повреждены - около 100. Есть раненые.

К началу войны население Новоалександровской ОТГ насчитывало до 5000 человек, сейчас проживает около 2700 человек.