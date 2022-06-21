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Госдепартамент США подтвердил гибель второго американца в боях за Украину - Стивена Забельски. ФОТО

Государственный департамент США во вторник подтвердил гибель американского гражданина в ходе боевых действий в Украине.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на внешнеполитическое ведомство США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы можем подтвердить смерть гражданина США Стивена Забельски в Украине", - цитирует телеканал пресс-секретаря Госдепартамента.

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Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что семье американца предоставлена вся возможная консульская помощь.

Госдепартамент США подтвердил гибель второго американца в боях за Украину - Стивена Забельски 01

Уточняется, что 52-летний Стивен Забельски погиб 15 мая 2022 во время ведения боевых действий в районе села Дорожнянка.

Забельски – второй американец, погибший в боях в Украине. В апреле стало известно о смерти ветерана морской пехоты США Вилли Кансела, участвовавшего в боевых действиях вместе с украинскими силами.

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