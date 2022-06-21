На одном из пляжей Одесщины взорвалась российская противокорабельная мина. ФОТО
Вечером 21 июня на один из пляжей Одесщины выбросило российскую противокорабельную мину. Боеприпас сдетонировал.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.Одеса.
Отмечается, что мина сдетонировала возле села Сычавка Южненская громада.
Взрыв поразил около 100 метров вокруг боеприпаса. На момент подрыва отдыхающие на пляже отсутствовали.
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+7 mrSmith
показать весь комментарий21.06.2022 20:57
+3 ватникобой
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+2 Urs
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✅ Створення інформаційних приводів для дискредитації ЗСУ в випадках підриву цивільних чи будь-яких суден.
✅ Створення інформаційних приводів для звинувачення України в продовольчій кризі в світі.
і тд.
Аргумент "Там на них свіжий спрей з укр. написами" дуже слабенький.
Тепер до головного - якого хрєна ? - та того хрєна що не встанови кацапія ці мінні полі -дивися Україна щось могла б і по морю доставити , а так ......... Ну ти ж у нас розумний , знаєш що їх тільки ті хто обороняється встановлює ((