На одном из пляжей Одесщины взорвалась российская противокорабельная мина. ФОТО

Вечером 21 июня на один из пляжей Одесщины выбросило российскую противокорабельную мину. Боеприпас сдетонировал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.Одеса.

Отмечается, что мина сдетонировала возле села Сычавка Южненская громада.

Взрыв поразил около 100 метров вокруг боеприпаса. На момент подрыва отдыхающие на пляже отсутствовали.

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