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Новости Фото Война
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На одном из пляжей Одесщины взорвалась российская противокорабельная мина. ФОТО

Вечером 21 июня на один из пляжей Одесщины выбросило российскую противокорабельную мину. Боеприпас сдетонировал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.Одеса.

На одном из пляжей Одесщины взорвалась российская противокорабельная мина 01

Отмечается, что мина сдетонировала возле села Сычавка Южненская громада.

На одном из пляжей Одесщины взорвалась российская противокорабельная мина 02

Взрыв поразил около 100 метров вокруг боеприпаса. На момент подрыва отдыхающие на пляже отсутствовали.

На одном из пляжей Одесщины взорвалась российская противокорабельная мина 03

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На одном из пляжей Одесщины взорвалась российская противокорабельная мина 04

минирование (1446) Одесская область (3567) пляж (250)


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Топ комментарии
+7
Судячи з останнього фото, ролети від протикорабельної міни не захищають...
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21.06.2022 20:57
+3
в таком случае тьі наверняка не видишь смьісла в ракетах летящих в нефтебазьі и НПЗ? Думаешь мьі сами решили избавить себя от лишнего бензина?
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21.06.2022 21:18
+2
Судя по фото - это древняя как говно мамонта обычная ЯМ, поэтому кацапская. Если мы и минировали отдельные участки дна побережья, то противодесантными ПДМами и ЯРМами. Поэтому - нит. Это не наша.
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21.06.2022 22:26
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Судячи з останнього фото, ролети від протикорабельної міни не захищають...
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21.06.2022 20:57 Ответить
Відгукніться, хто бачить логіку в мінуванні моря росіянами.
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21.06.2022 21:11 Ответить
вони тих мін стільки вже наклепали, що не знають куди й подіти. Тому й мінують всюди ...
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21.06.2022 21:16 Ответить
в таком случае тьі наверняка не видишь смьісла в ракетах летящих в нефтебазьі и НПЗ? Думаешь мьі сами решили избавить себя от лишнего бензина?
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21.06.2022 21:18 Ответить
Де логіка замінувати, а потім не мати змоги напасти через свої ж міни.
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21.06.2022 21:52 Ответить
дык пробовали десант, не получилось - заминировали, чтобы Хйло на мины не пустил, логика?
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21.06.2022 22:01 Ответить
логіка не пускать транспортні кораблі ... акваторію мінували не всю.. але мінами без кріплення .. плавучими... вони ж не мінували побережжя криму .. у нас нема чим мінувати і всі міни залишилися в 14 у криму
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21.06.2022 22:49 Ответить
✅ Повне блокування невійськового трафіку в Чорному морі біля берегів України.
✅ Створення інформаційних приводів для дискредитації ЗСУ в випадках підриву цивільних чи будь-яких суден.
✅ Створення інформаційних приводів для звинувачення України в продовольчій кризі в світі.
і тд.
Аргумент "Там на них свіжий спрей з укр. написами" дуже слабенький.
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21.06.2022 21:56 Ответить
Можливо ви і праві, невже недалекоглядні росіяни думали про блокування трафіку, особливо невійськового, дискредитацію чи кризу. Це другорядні задачі, які постають перед ними, коли основна задача невиконана або виконана, а саме захоплення території. Це тільки моя думка - я не експерт, тому і запитувала.
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21.06.2022 23:09 Ответить
Блокування ЛЮБОГО трафіку, яка унеможливіть, чи обмежить можливість маневру(економічного чи військового) - це і є стратегія, яка призводить автоматично до відповідної кризи.. І це не другорядні, а ГОЛОВНІ завдання, які необхідно виконати, за для виконання основної задачі.
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27.06.2022 23:28 Ответить
запретить гражданским судам подходить к украинским портам, нет? к тому же, чтобы минировать, наверное, нужны корабли, которых у нас вроде как не сильно много.
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21.06.2022 21:59 Ответить
я вижу.
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21.06.2022 22:03 Ответить
От і я про те ж. Це не російські
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21.06.2022 21:49 Ответить
Уяви собі що вони і правда не кацапські , а ті що залишилися у Криму після його захоплення у 2014 (( Встановлені вони кацапами . Там багато чого залишилося , одних Буків щось чи 50 чи 60 , склади зброї , бойові літаки на аеродромі Бельбек ( це там де героїчно пілоти крокували замість того щоб літаки на материк перегнати ) , військові кораблі , які замість того щоб вивести у відкрите море зрадники -командири залишили у бухтах щоб потім "героїчно" кацапів що їх захоплювали водичкою поливати (( Потім ту зброю вісім років проти нас на Донбасі використовували ,,,,,,
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21.06.2022 22:20 Ответить
Судя по фото - это древняя как говно мамонта обычная ЯМ, поэтому кацапская. Если мы и минировали отдельные участки дна побережья, то противодесантными ПДМами и ЯРМами. Поэтому - нит. Это не наша.
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21.06.2022 22:26 Ответить
чтобы их не гнали на убой, чтобы закрыть иностранным судам доступ к украинскому побережью?
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21.06.2022 22:02 Ответить
За твоєю логікою - всі мінні поля в Україні ми самі встановили бо захищаємося ? Саме тому весь схід у протипіхотних мінах забороненого зразка яких Україна вже давно позбулася або ніколи не мала - пелюсткових та сейсмічних ((
Тепер до головного - якого хрєна ? - та того хрєна що не встанови кацапія ці мінні полі -дивися Україна щось могла б і по морю доставити , а так ......... Ну ти ж у нас розумний , знаєш що їх тільки ті хто обороняється встановлює ((
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21.06.2022 22:12 Ответить
Ввімкни свої , спец , ти хоч розумієш що таке мінне поле , чи тобі приснилося що заміноване все Чорне море ? Ти коли кудись їдеш - дорогою рухаєшся чи навпростець полями бо так швидше ? Мозговитий ти наш ((
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21.06.2022 22:24 Ответить
Міна пливла собі пливла і зачепилась рогом за берег.
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21.06.2022 21:35 Ответить
А зелёные дегенераты -зеля с монастырским ,на днях ,открыть "безопасные " предложили...
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21.06.2022 22:03 Ответить
А ВЦА одеська сказала що пляжі це лінія фронту (( так що шашликів поїли вже , слухайте і далі найверховнішого з надполіцейським ((
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21.06.2022 22:29 Ответить
Цим лайном московія загадила все Чорне море. Тепер цю заразу може викинути на будь-який пляж в Туреччині, Україні чи того самого Криму.
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22.06.2022 06:30 Ответить
 
 