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Рашисты с помощью дронов-камикадзе атаковали Краснопольскую громаду в Сумской области, 4 человека ранены, - ОВА. ФОТО

Рашисты продолжают обстреливать Краснопольскую громаду в Сумской области, применяя минометы и дроны-камикадзе.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Рашисты с помощью дронов-камикадзе атаковали Краснопольскую громаду в Сумской области, 4 человека ранены, - ОВА 01

"Сегодня днем было 4 обстрела из минометов и других видов оружия по Краснопольской громаде. Всего 42 прилета по территории громады. Россияне били в том числе и по населенным пунктам. Повреждены дома, хозяйственные постройки, школа и сельский совет. Уютный парк в одном из населенных. пунктов громады уничтожен  вражескими снарядами", - говорится в сообщении.

Рашисты с помощью дронов-камикадзе атаковали Краснопольскую громаду в Сумской области, 4 человека ранены, - ОВА 02
Рашисты с помощью дронов-камикадзе атаковали Краснопольскую громаду в Сумской области, 4 человека ранены, - ОВА 03
Рашисты с помощью дронов-камикадзе атаковали Краснопольскую громаду в Сумской области, 4 человека ранены, - ОВА 04

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Рашисты с помощью дронов-камикадзе атаковали Краснопольскую громаду в Сумской области, 4 человека ранены, - ОВА 05
Рашисты с помощью дронов-камикадзе атаковали Краснопольскую громаду в Сумской области, 4 человека ранены, - ОВА 06

Кроме того, на территории громады сегодня была атака с дронов-камикадзе.

Четверо человек ранены, из них двое в тяжелом состоянии в больнице. Также поврежден автомобиль.

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обстрел (27129) Сумская область (3125) Живицкий Дмитрий (242)


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Топ комментарии
+7
Воюють з "ваєннимі аб'єктамі"....Сволочі лапотні.
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21.06.2022 23:09
+4
их используют в боях. Они для этого и предназначены.
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21.06.2022 23:28
+4
сколько платят за ******?
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21.06.2022 23:29
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Воюють з "ваєннимі аб'єктамі"....Сволочі лапотні.
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21.06.2022 23:09 Ответить
А де наші застосовують дрони-камікадзе, ми ж їх отримали від західних держав.
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21.06.2022 23:11 Ответить
их используют в боях. Они для этого и предназначены.
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21.06.2022 23:28 Ответить
SwitchBlade так і не надали, а нам ******* що надали...
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21.06.2022 23:19 Ответить
сколько платят за ******?
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21.06.2022 23:29 Ответить
Перша партія вся розлетілася і надали вже 2-гу партію із 300 шт.
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21.06.2022 23:48 Ответить
Все що не кажуть нам, заточено на ворога, тому що задача надуть його і отримати скорішу перемогу набагато важливіша, ніж щоб ти правду взнав. Після перемоги взнаєш.
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21.06.2022 23:52 Ответить
трансграничные обстрелы из миномётов будут продолжаться до тех пор, пока в ДПСУ не начнут придавать освобождающиеся с фронтов расчёты М119 (которые мы еще не получили по лендлизу) со штатными AN\TPQ-49.
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21.06.2022 23:53 Ответить
 
 