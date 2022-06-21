Рашисты с помощью дронов-камикадзе атаковали Краснопольскую громаду в Сумской области, 4 человека ранены, - ОВА. ФОТО

Рашисты продолжают обстреливать Краснопольскую громаду в Сумской области, применяя минометы и дроны-камикадзе.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня днем было 4 обстрела из минометов и других видов оружия по Краснопольской громаде. Всего 42 прилета по территории громады. Россияне били в том числе и по населенным пунктам. Повреждены дома, хозяйственные постройки, школа и сельский совет. Уютный парк в одном из населенных. пунктов громады уничтожен вражескими снарядами", - говорится в сообщении.







Смотрите также: На одном из пляжей Одесщины взорвалась российская противокорабельная мина. ФОТО





Кроме того, на территории громады сегодня была атака с дронов-камикадзе.

Четверо человек ранены, из них двое в тяжелом состоянии в больнице. Также поврежден автомобиль.

Также читайте: Из-за войны добыча газа в Украине упала на 6%, - Витренко