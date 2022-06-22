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Боеприпасы к "Градам" и 5 вертолетов, переданные Словакией, уже в пользовании ВСУ. Европейский фонд мира возместит эту помощь, - министр обороны страны.. ФОТО
ВСУ благодарны за поддержку и помощь Словацкой Республике.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
"122 мм боеприпасы для системы "Град", а также четыре вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2, передачу которых Украине утвердило Правительство, уже после безопасной передачи находятся в пользовании Вооруженных Сил Украины. Эта помощь Украине, как и все предыдущие поставки, будет возмещена Словакии из Европейского фонда мира, что является сильным выявлением солидарности Европейского Союза с Украиной", - цитирует Генштаб ВСУ Министра обороны Словацкой Республики Ярослава Надя.
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очевидно що словаки і чехи пам"ятають "Празьку Весну"