Оккупанты за сутки нанесли по Донетчине 29 ударов. Били ракетами, "Градами", "Ураганами", танками, - Нацполиция. ФОТО

Россияне обстреляли 18 населенных пунктов, убили и ранили мирных жителей. Среди пострадавших есть дети. Полиция задокументировала каждое военное преступление РФ.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции Украины.

"Восемь ударов пережила Авдеевка, также под огнем врага находились Курахово, Красногоровка, Часов Яр, Славянск, Железное, Торецк, Курдюмовка, Нью-Йорк, Очеретино, Райгородок, Иванополье, Нелиповка, Новоселовка Первая, Первомайское, Пришиб, Федоровка, Крестище.

Россияне били ракетами ЗРС "С-300", реактивными системами "Град" и "Ураган", артиллерией, танками", - говорится в сообщении.

Разрушен и поврежден 61 гражданский объект – 40 жилых домов, из них 4 многоквартирных, дом, две школы, коксохимический завод, электроподстанция, железная дорога, админздания, хозяйственные сооружения, обогатительная фабрика и т.д.

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