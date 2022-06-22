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Оккупанты за сутки нанесли по Донетчине 29 ударов. Били ракетами, "Градами", "Ураганами", танками, - Нацполиция. ФОТО

Россияне обстреляли 18 населенных пунктов, убили и ранили мирных жителей. Среди пострадавших есть дети. Полиция задокументировала каждое военное преступление РФ.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции Украины

Оккупанты за сутки нанесли по Донетчине 29 ударов. Били ракетами, Градами, Ураганами, танками, - Нацполиция 01

"Восемь ударов пережила Авдеевка, также под огнем врага находились Курахово, Красногоровка, Часов Яр, Славянск, Железное, Торецк, Курдюмовка, Нью-Йорк, Очеретино, Райгородок, Иванополье, Нелиповка, Новоселовка Первая, Первомайское, Пришиб, Федоровка, Крестище.

Россияне били ракетами ЗРС "С-300", реактивными системами "Град" и "Ураган", артиллерией, танками", - говорится в сообщении.

Разрушен и поврежден 61 гражданский объект – 40 жилых домов, из них 4 многоквартирных, дом, две школы, коксохимический завод, электроподстанция, железная дорога, админздания, хозяйственные сооружения, обогатительная фабрика и т.д.

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Оккупанты за сутки нанесли по Донетчине 29 ударов. Били ракетами, Градами, Ураганами, танками, - Нацполиция 02
Оккупанты за сутки нанесли по Донетчине 29 ударов. Били ракетами, Градами, Ураганами, танками, - Нацполиция 03
Оккупанты за сутки нанесли по Донетчине 29 ударов. Били ракетами, Градами, Ураганами, танками, - Нацполиция 04
Оккупанты за сутки нанесли по Донетчине 29 ударов. Били ракетами, Градами, Ураганами, танками, - Нацполиция 05
Оккупанты за сутки нанесли по Донетчине 29 ударов. Били ракетами, Градами, Ураганами, танками, - Нацполиция 06
Оккупанты за сутки нанесли по Донетчине 29 ударов. Били ракетами, Градами, Ураганами, танками, - Нацполиция 07
Оккупанты за сутки нанесли по Донетчине 29 ударов. Били ракетами, Градами, Ураганами, танками, - Нацполиция 08
Оккупанты за сутки нанесли по Донетчине 29 ударов. Били ракетами, Градами, Ураганами, танками, - Нацполиция 09
Оккупанты за сутки нанесли по Донетчине 29 ударов. Били ракетами, Градами, Ураганами, танками, - Нацполиция 10
Оккупанты за сутки нанесли по Донетчине 29 ударов. Били ракетами, Градами, Ураганами, танками, - Нацполиция 11
Оккупанты за сутки нанесли по Донетчине 29 ударов. Били ракетами, Градами, Ураганами, танками, - Нацполиция 12
Оккупанты за сутки нанесли по Донетчине 29 ударов. Били ракетами, Градами, Ураганами, танками, - Нацполиция 13
Оккупанты за сутки нанесли по Донетчине 29 ударов. Били ракетами, Градами, Ураганами, танками, - Нацполиция 14

 

 

обстрел (27129) Нацполиция (16459) Донецкая область (9642)


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Для чого потрібна Армія ? Для того щоб цих жахіть не було. Але Армії потрібна матеріальна підтримка яку влада Боневтіка не давала. Зелена мерзота в цій катастрофівинна на 100%. 73% вибрали в 2019 році війну та смерть.
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22.06.2022 10:30 Ответить
Клин клином вишибають.
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22.06.2022 10:35 Ответить
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22.06.2022 10:35 Ответить
 
 