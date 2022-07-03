В День ВМС Зеленский вручил защитникам Украины ордена "Золотая Звезда" и другие государственные награды. ФОТОрепортаж

В День Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины президент Владимир Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим, которым присвоено звание Героя Украины, а также другие государственные награды, которых удостоены украинские защитники

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Он подчеркнул, что Украина гордится каждым военным ВМС, ведь с самого начала российской агрессии они дают достойный отпор врагу и наносят ему ощутимые потери.

"Они заставили вражеский флот покинуть прибрежную морскую зону и отказаться от артиллерийских обстрелов на побережье. Крейсер "Москва", другие российские корабли и десантные катера почувствовали силу нашего современного ракетного оружия", - констатировал Зеленский.

По его словам, благодаря умелым действиям украинских военных было сорвано проведение морской десантной операции врага.

Президент отметил, что героические боевые действия морских пехотинцев на Донбассе, в Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской областях навсегда заслужили уважение и благодарность украинского народа.

Морские авиаторы также отлично проявили себя в борьбе с российской армией, подчеркнул глава государства.





































"Уничтоженные украинскими моряками вражеские ракеты, самолеты и вертолеты не дают агрессору добраться до своих целей, сохраняют объекты критической инфраструктуры, а самое главное - сохраняют жизни наших украинских граждан! Украина гордится вами всеми, вдохновляется вашими успехами, прежде всего - боевыми, поддерживает вас, разделяет боль потерь и верит в стойкость офицеров и матросов отечественного флота, их несгибаемость, непобедимость, верит в их и нашу победу", - подчеркнул Зеленский.

Президент заявил, что усиление возможностей ВМС всегда будет приоритетом власти.

"Мы стремились и делали все, чтобы украинский флот был образцом мощи, современности и стал настоящей гордостью нашего государства. Чтобы мы были морским государством не в далеких воспоминаниях прошлого времени, а в реальном и ближайшем будущем", - сказал он.

Глава государства выразил убеждение, что высокий профессионализм военных ВМС, умелое владение современным вооружением и военной техникой гарантированно отправят вслед за "российским кораблем" оставшийся корабельный состав российского агрессора.

От имени Украинского государства и народа Президент выразил благодарность всему личному составу Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины за героическое исполнение воинского долга, мужество, самопожертвование, которое они ежедневно демонстрируют в боях против оккупантов. Он пожелал украинским военным морякам крепкого здоровья, несгибаемого духа и скорейшей победы всем нам.

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Владимир Зеленский отметил, что рад возможности встретиться в День ВМС с защитниками и вручить им заслуженные государственные награды.

"В частности, орден "Золотая Звезда" Президент вручил командующему морской пехотой Военно-Морских сил ВСУ генерал-лейтенанту Юрию Содолю, под руководством которого оперативно-тактическая группировка "Схід" с 24 февраля 2022 года ведет оборонительную операцию против войск российских оккупантов. Благодаря его военному таланту чрезвычайно эффективно осуществляется планирование и применение артиллерийских подразделений и танковых резервов при отражении массированных атак врага. Юрий Содоль лично работает на линии столкновения, оказывает действенную помощь командирам на боевых позициях", - говорится в сообщении.

Также орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени награжден командующий Военно-Морскими силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа. Он непосредственно участвует в планировании применения и управления силами и средствами ВМС в районе г. Одесса, в обеспечении противодесантной обороны и противодиверсионных действий в черноморской и азовской операционных зонах. С его участием удалось осуществить постановку минных заграждений и не дать врагу провести десантную операцию на северо-западной территории Черного моря.

Кроме того, президент вручил орден Даниила Галицкого старшему лейтенанту Юрию Гамаге, командиру взвода морской пехоты. С 24 февраля 2022 г. он выполняет боевые задачи по защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Благодаря профессионализму и решительным действиям Юрия Гамаги личный состав морских пехотинцев перегруппировался и продолжает держать оборону вблизи н.п. Березнегуватое Николаевской области.

Орден из рук Главы государства также получили капитан-лейтенант Руслан Иванов и капитан 3-го ранга Александр Купа, которые с марта 2022 года в составе водолазной группы тактической группы обороны пункта базирования "Одесса" осуществляют обследование морских минных заграждений. Руслан Иванов в составе водолазной пары лично обезвредил две якорных мины, Александр Купа – три мины.

Присутствующие также почтили минутой молчания память тех, кто погиб, защищая суверенитет и независимость Украины.

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Зеленский подчеркнул: "Мы всегда будем благодарны тем, кто ведет ожесточенные бои с российскими захватчиками на море, на суше и в воздухе, кто проявляет незаурядные героизм, стойкость и непобедимый характер, и всегда будем помнить подвиг каждого и каждой, отдавших жизни за Украину" .