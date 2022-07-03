СБУ открыла уголовные дела по факту обстрела войсками РФ Славянска, - Баканов. ФОТОрепортаж

Масштабный обстрел Славянска и Краматорска из реактивных систем залпового огня свидетельствует, что Россия целенаправленно выбирает своими целями гражданские, а не военные объекты.

Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов, отметив, что Служба безопасности и Национальная полиция открыли уголовные производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В настоящее время подтверждена гибель 6 человек. Также 15 человек травмированы. Осмотр мест обстрелов продолжается.

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"Среди погибших есть семья с 12-летним ребенком. В перечне мишеней – жилые дома, садовое общество, фильтровальная станция, гаражный кооператив… То есть снова только гражданские объекты, по которым оккупанты выпустили кассетные боеприпасы. Такие действия – очередная террористическая атака, ставшая уже привычным инструментом для врага, и за которую он обязательно понесет ответственность", - добавил глава СБУ Иван Баканов.











