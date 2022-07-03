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Новости Фото Война
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СБУ открыла уголовные дела по факту обстрела войсками РФ Славянска, - Баканов. ФОТОрепортаж

Масштабный обстрел Славянска и Краматорска из реактивных систем залпового огня свидетельствует, что Россия целенаправленно выбирает своими целями гражданские, а не военные объекты.

Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов, отметив, что Служба безопасности и Национальная полиция открыли уголовные производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В настоящее время подтверждена гибель 6 человек. Также 15 человек травмированы. Осмотр мест обстрелов продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстрел Славянска: предварительно - 6 погибших, 15 раненых. Среди погибших – ребенок, – ВГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Среди погибших есть семья с 12-летним ребенком. В перечне мишеней – жилые дома, садовое общество, фильтровальная станция, гаражный кооператив… То есть снова только гражданские объекты, по которым оккупанты выпустили кассетные боеприпасы. Такие действия – очередная террористическая атака, ставшая уже привычным инструментом для врага, и за которую он обязательно понесет ответственность", - добавил глава СБУ Иван Баканов.

СБУ открыла уголовные дела по факту обстрела войсками РФ Славянска, - Баканов 01
СБУ открыла уголовные дела по факту обстрела войсками РФ Славянска, - Баканов 02
СБУ открыла уголовные дела по факту обстрела войсками РФ Славянска, - Баканов 03
СБУ открыла уголовные дела по факту обстрела войсками РФ Славянска, - Баканов 04
СБУ открыла уголовные дела по факту обстрела войсками РФ Славянска, - Баканов 05
СБУ открыла уголовные дела по факту обстрела войсками РФ Славянска, - Баканов 06

СБУ (19898) Баканов Иван (303) Славянск (2572)


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Топ комментарии
+5
какое-то блдское издевательство ..глава СБУ открыл провадження..да этих обстрелов сотни и тысячи жертв тоже, ублюдок кварталовский
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03.07.2022 19:49
+5
Баканов берега попутал. Він забувся хто він є. Шут гороховий.
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03.07.2022 19:58
+4
Виродки мокшанські
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03.07.2022 19:38
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Виродки мокшанські
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03.07.2022 19:38 Ответить
геноцид какой-то...
теперь ермаку с баклановым именных вышиванок нияк?
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03.07.2022 19:41 Ответить
Сильно багато потрошенко робив...
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03.07.2022 20:04 Ответить
Та таки багато робив, а порівняно з слугами понятно якого наріда - так взагалі неможливо оцінити, бо даже якби він зробив щось всього 1 раз, це вже було би більше, ніж ніхера не робить і просто зображати бурхливу діяльність.
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03.07.2022 20:51 Ответить
Молодець який.

Справжній голова СБУ заслав би диверсантів, і ті би покарали тих, хто кидав ракетами по людях.

Квартальний шут викладає в інтернет фоточки і "відкриває кримінальні провадження". Воно навіть не в курсі, що СБУ не має права відкривати кримінальне впровадження в принципі.
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03.07.2022 19:41 Ответить
Бенядіктова, мусора, тепер вже СБУ перше добігло.
А по закону хто цим повинен займатись?
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03.07.2022 19:43 Ответить
бакЛанов просрался..с облегчением тебя, чмо
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03.07.2022 19:47 Ответить
какое-то блдское издевательство ..глава СБУ открыл провадження..да этих обстрелов сотни и тысячи жертв тоже, ублюдок кварталовский
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03.07.2022 19:49 Ответить
Който сюр. Каци ібашат бомбами. Бакланов откриваєт.
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03.07.2022 19:51 Ответить
Ой, Баканофф.... Бригадир паяців...
Війна? А у Лисого було написано "*****"
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03.07.2022 19:57 Ответить
Баканов берега попутал. Він забувся хто він є. Шут гороховий.
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03.07.2022 19:58 Ответить
Служба Беспеки Узелемойського проснулась
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03.07.2022 20:03 Ответить
О! Через 4 месяца с начала войны объявился Баканов! Интересно, а где же было это чудо!
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03.07.2022 20:09 Ответить
Нажаль Слов'янськ чекає доля Маріуполя 100%.Там буде основна битва.
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03.07.2022 23:43 Ответить
Баканов прихожанин мп рпц.Та й в нього немає ніякого досвіду,щоб бути на такій посаді.Те саме стосується інших,включно з президентом.Тому,те що зараз відбувається,це логічний розвиток подій.
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04.07.2022 01:34 Ответить
Нажаль, на цей прикрий факт взагалі не звертають уваги. Воно ще казало, що не визнає "розколу" (томос)
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04.07.2022 08:52 Ответить
 
 