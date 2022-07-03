СБУ открыла уголовные дела по факту обстрела войсками РФ Славянска, - Баканов. ФОТОрепортаж
Масштабный обстрел Славянска и Краматорска из реактивных систем залпового огня свидетельствует, что Россия целенаправленно выбирает своими целями гражданские, а не военные объекты.
Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов, отметив, что Служба безопасности и Национальная полиция открыли уголовные производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В настоящее время подтверждена гибель 6 человек. Также 15 человек травмированы. Осмотр мест обстрелов продолжается.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстрел Славянска: предварительно - 6 погибших, 15 раненых. Среди погибших – ребенок, – ВГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
"Среди погибших есть семья с 12-летним ребенком. В перечне мишеней – жилые дома, садовое общество, фильтровальная станция, гаражный кооператив… То есть снова только гражданские объекты, по которым оккупанты выпустили кассетные боеприпасы. Такие действия – очередная террористическая атака, ставшая уже привычным инструментом для врага, и за которую он обязательно понесет ответственность", - добавил глава СБУ Иван Баканов.
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теперь ермаку с баклановым именных вышиванок нияк?
Справжній голова СБУ заслав би диверсантів, і ті би покарали тих, хто кидав ракетами по людях.
Квартальний шут викладає в інтернет фоточки і "відкриває кримінальні провадження". Воно навіть не в курсі, що СБУ не має права відкривати кримінальне впровадження в принципі.
А по закону хто цим повинен займатись?
Війна? А у Лисого було написано "*****"