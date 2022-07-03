В результате обстрела российскими оккупантами Славянска 3 июля погибли 2 ребенка, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Двое детей погибли в результате воскресного обстрела оккупантами Славянска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Донецкой прокуратуры.

"Русский мир" убил еще двоих детей в Донецкой области — ужасные последствия вражеских атак. По данным следствия, 3 июля 2022 года оккупационные войска России обстреляли г. Славянск, в результате чего погибли шесть человек, среди которых родители с 9-летним ребенком, еще 15 получили осколочные ранения", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Славянске из-за сокрушительных атак захватчиков на днях в своих домах и во дворах погибли пятеро гражданских лиц и трое получили тяжелые осколочные ранения. Один мужчина погиб в с. Новониколаевка Краматорского района и еще четыре человека ранены в результате вражеской атаки на г. Доброполье.

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Также сообщается, что 1-2 июля российские войска применили против мирных жителей Донбасса разнокалиберное артиллерийское оружие, в том числе реактивные системы залпового огня "Смерч".

Кроме того, во вражеский огонь попали с. Катериновка Краматорского района, города Константиновка и Краматорск.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что во всех обстрелянных населенных пунктах были разрушены и повреждены десятки жилых домов, от взрывов пострадала территория бывшего предприятия, хозяйственные постройки и автомобили, на 24 гектарах сельхозугодий сгорела пшеница.

Досудебное расследование по указанным фактам продолжается.

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