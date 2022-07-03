В результате обстрела российскими оккупантами Славянска 3 июля погибли 2 ребенка, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Двое детей погибли в результате воскресного обстрела оккупантами Славянска.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Донецкой прокуратуры.
"Русский мир" убил еще двоих детей в Донецкой области — ужасные последствия вражеских атак. По данным следствия, 3 июля 2022 года оккупационные войска России обстреляли г. Славянск, в результате чего погибли шесть человек, среди которых родители с 9-летним ребенком, еще 15 получили осколочные ранения", — говорится в сообщении.
Кроме того, в Славянске из-за сокрушительных атак захватчиков на днях в своих домах и во дворах погибли пятеро гражданских лиц и трое получили тяжелые осколочные ранения. Один мужчина погиб в с. Новониколаевка Краматорского района и еще четыре человека ранены в результате вражеской атаки на г. Доброполье.
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Также сообщается, что 1-2 июля российские войска применили против мирных жителей Донбасса разнокалиберное артиллерийское оружие, в том числе реактивные системы залпового огня "Смерч".
Кроме того, во вражеский огонь попали с. Катериновка Краматорского района, города Константиновка и Краматорск.
В пресс-службе прокуратуры отметили, что во всех обстрелянных населенных пунктах были разрушены и повреждены десятки жилых домов, от взрывов пострадала территория бывшего предприятия, хозяйственные постройки и автомобили, на 24 гектарах сельхозугодий сгорела пшеница.
Досудебное расследование по указанным фактам продолжается.
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З вишини дивлюсь на білий світ..
Тут, зі мною, Коля і Маринка,
Дядько й тітка наші шлють привіт...
Тут багато діток незнайомих,
Ті, хто врятуватися не зміг...
Ті, хто не добіг до ешелону,
Ті, хто заховатися не встиг...
Поряд бавиться якась чужа дитинка,
Де її сім'я - вона не знає...
Очі в неї - крижана сніжинка
І волосся сиве заплітає...
Як її зовуть, не пам'ятає,
Каже, що жила колись у Бучі,
Ляльку без волосся пригортає
І пір'їнки з крил склада докучі...
Колька, наш сусід, загинув першим,
А його сестричка - вслід за нами.
Я спитати хочу тих, хто долі вершить:
- А у вас теж діти є? І мами????
Що ж ви на Вкраїні наробили?!
Принесли в мій дім смертельну зброю!!!
Ми ж у вас рятунку не просили!
Ви до нас самі прийшли - війною!!!
Зруйнували рідну Батьківщину,
Повбивали діточок маленьких!
Чоботом стоптали цвіт калини,
Згвалтувавши посивілу неньку!!!
Що ж ви наробили, росіяни?!
Чом пішли на гріх, братоубивці?!
...На могилах, на дитячому майдані
Сива мати садить чорнобривці...
Валюша Чародійка.Українка.