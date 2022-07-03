Они потеряли 35 тысяч солдат, чтобы безумные пропагандисты показали российский или советский флаг на руинах, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным видеообращением к украинцам 3 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Зеленского.

"Российская экономика оказалась в самом большом кризисе за последние 50 лет. Мир отказывается от связей с Россией. Слова "обвал", "дефицит" и "бедность" – это то, что будет описывать российскую жизнь, пока это государство хочет быть государством-террористом. Они потеряли более 35 тысяч солдат, и это еще консервативная оценка.Ради чего все это? Ради того, чтобы сумасшедшие пропагандисты показали где-то в своих эфирах российский или советский флаг на руинах... Другого ответа просто нет", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Восстановление Украины станет крупнейшим экономическим проектом в Европе. В Швейцарии на следующей неделе состоится специальная конференция, - Зеленский