Они потеряли 35 тысяч солдат, чтобы безумные пропагандисты показали российский или советский флаг на руинах, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным видеообращением к украинцам 3 июля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Зеленского.
"Российская экономика оказалась в самом большом кризисе за последние 50 лет. Мир отказывается от связей с Россией. Слова "обвал", "дефицит" и "бедность" – это то, что будет описывать российскую жизнь, пока это государство хочет быть государством-террористом. Они потеряли более 35 тысяч солдат, и это еще консервативная оценка.Ради чего все это? Ради того, чтобы сумасшедшие пропагандисты показали где-то в своих эфирах российский или советский флаг на руинах... Другого ответа просто нет", - подчеркнул Зеленский.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Восстановление Украины станет крупнейшим экономическим проектом в Европе. В Швейцарии на следующей неделе состоится специальная конференция, - Зеленский
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https://censor.net.ua/news/3123112/esli_narushu_zakon_to_uyidu_v_otstavku_sam_zelenskiyi
18.04.19 22:53
Если нарушу закон, то уйду в отставку сам, - Зеленский
Не ображайтесь. Приймайте як природнє явище.
Мені плювати, скільки здохло орків і що у них з економікою.
А Україна скільки втратила військових, цивільних??? Те, що орки руйнують нашу економіку під корінь а ви і зараз умудряєтесь брати шалені зарплати, красти гуманітарку, дерибанити бюджет, приховувати зрадників, бо війна все спише.
Мовчиш курва, іди на йух!
"Преступление и наказание" відпочиває все скрепно та по кацапячому
https://www.youtube.com/watch?v=bcnSdE_2XMA&fbclid=IwAR0xo1YZFgyQpFrKLFddEClsGDrtGscFWOvUorn6TnAzL1Y-SAaUtE6e3Es https://www.youtube.com/watch?v=bcnSdE_2XMA
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Тарас Чорновіл Брехня Коломойського проти Порошенка
І от тепер виникає питання: а це вже схоже на державну зраду чи ні?
И что-то трондишь "про них" на себя глянь !
Порошенко такие бабосы и во сне не приснятсЯ....
Поїдь на Дніпровські кладовища...
Но это НИКОМУ НЕ НАДО.
Ну значит ОКей.