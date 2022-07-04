Российские оккупанты выпустили за 3 июля по Сумщине более 230 мин и снарядов, пострадали 3 человека, - ОВА. ФОТО

Более 230 мин и снарядов выпустили российские захватчики в воскресенье по территориальным громадам Сумщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в телеграме Дмитрий Живицкий.

Он отметил: "В течение дня россияне выпустили более 230 мин и снарядов разного калибра.

Пострадали пять громад: Зноб-Новгородская, Новослободская, Великописаревская, Белопольская, Хотинская.

С половины десятого утра по Зноб-Новгородской громаде начался массовый обстрел, вероятно из САУ, с использованием фосфорных и флешетных снарядов калибра 120, 152 мм. Всего 120 выстрелов (приходов). Сгорел один автомобиль.

В 09:45 также по окрестностям одного из сел Зноб-Новгородской громады был минометный обстрел, 20 приходов.

Около 10 утра по Новослободской громаде при минометном обстреле повреждены два частных дома, остановка общественного транспорта и линия электропередач.

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В полдень в Великописаревской громаде после минометного прилета загорелся жилой дом.

С половины первого в направлении г. Белополье с территории России было 10 приходов из САУ, после этого - еще огонь из миномета.

В это же время продолжался минометный обстрел Хотинской громады, 30 прилетов. А с шестнадцати часов – еще 20 мин.

Около 19:00 на окраине Великой Писаревки вражеский беспилотник сбросил боеприпас. Последствия уточняются.

В 20 часов россияне начали гатить из минометов по территории и помещением Атинского психоневрологического интерната.

Через полчаса - накрыли из артиллерии. Вспыхнул пожар в столовой, разрушен админкорпус и общежитие.

Как минимум три человека пострадали - это пациенты учреждения, которые сейчас находятся в больнице".

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