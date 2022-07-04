За сутки россияне убили 9 человек в Донецкой области. Среди них 2 детей, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

За 3 июля оккупанты убили 9 мирных жителей Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ. Об этом сообщают в Донецкой ОВА.

"За 3 июля россияне убили 9 мирных жителей Донбасса: 6 в Славянске, 1 в Авдеевке, 1 в Бахмуте, 1 в Зайцево. Среди погибших двое детей: 1 в Славянске и 1 в Зайцево. Еще 25 человек получили ранения.

Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - говорится в сообщении.

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Павел Кириленко отметил, что с начала вторжения россияне убили 563 жителя Донбасса и ранили 1467.