Оккупанты нанесли коварный ракетный удар по Харькову. Враг наступает в направлении Богородичного, Мазановки и Долины, - Синегубов. ФОТОрепортаж

Сегодня в 4 утра российские оккупанты нанесли коварный ракетный удар по Шевченковскому району Харькова. Целью военные террористы выбрали общеобразовательную школу.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, спасатели разбирают завалы. Предварительно – пострадавших нет, в гимназии никого не было.

















"На территории области враг в течение суток бил по городам и селам Харьковского, Изюмского и Богодуховского районов. В результате обстрелов разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи и другие сооружения. К сожалению, в течение суток в области от действий оккупантов погибли 3 мирных жителя. Все погибшие – жители села Безруки, Дергачевской громады. Населенный пункт россияне обстреливали из артиллерии", - сообщает глава региона.

Синегубов добавляет, что на протяжении суток российские оккупанты пытались вести наступление на село Прудянка на Харьковском направлении. Враг понес потери и отступил. В районе Изюма враг ведет наступление в направлении Богородичного, Мазановки и Долины.

"Наши защитники сдерживают врага. Бои продолжаются. Поддерживаем ВСУ и продолжаем работать на победу!", - резюмирует он.