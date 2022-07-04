РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4206 посетителей онлайн
Новости Фото
8 450 5

Оккупанты нанесли коварный ракетный удар по Харькову. Враг наступает в направлении Богородичного, Мазановки и Долины, - Синегубов. ФОТОрепортаж

Сегодня в 4 утра российские оккупанты нанесли коварный ракетный удар по Шевченковскому району Харькова. Целью военные террористы выбрали общеобразовательную школу.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, спасатели разбирают завалы. Предварительно – пострадавших нет, в гимназии никого не было.

Оккупанты нанесли коварный ракетный удар по Харькову. Враг наступает в направлении Богородичного, Мазановки и Долины, - Синегубов 01
Оккупанты нанесли коварный ракетный удар по Харькову. Враг наступает в направлении Богородичного, Мазановки и Долины, - Синегубов 02
Оккупанты нанесли коварный ракетный удар по Харькову. Враг наступает в направлении Богородичного, Мазановки и Долины, - Синегубов 03
Оккупанты нанесли коварный ракетный удар по Харькову. Враг наступает в направлении Богородичного, Мазановки и Долины, - Синегубов 04
Оккупанты нанесли коварный ракетный удар по Харькову. Враг наступает в направлении Богородичного, Мазановки и Долины, - Синегубов 05
Оккупанты нанесли коварный ракетный удар по Харькову. Враг наступает в направлении Богородичного, Мазановки и Долины, - Синегубов 06
Оккупанты нанесли коварный ракетный удар по Харькову. Враг наступает в направлении Богородичного, Мазановки и Долины, - Синегубов 07
Оккупанты нанесли коварный ракетный удар по Харькову. Враг наступает в направлении Богородичного, Мазановки и Долины, - Синегубов 08

"На территории области враг в течение суток бил по городам и селам Харьковского, Изюмского и Богодуховского районов. В результате обстрелов разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи и другие сооружения. К сожалению, в течение суток в области от действий оккупантов погибли 3 мирных жителя. Все погибшие – жители села Безруки, Дергачевской громады. Населенный пункт россияне обстреливали из артиллерии", - сообщает глава региона.

Синегубов добавляет, что на протяжении суток российские оккупанты пытались вести наступление на село Прудянка на Харьковском направлении. Враг понес потери и отступил. В районе Изюма враг ведет наступление в направлении Богородичного, Мазановки и Долины.

"Наши защитники сдерживают врага. Бои продолжаются. Поддерживаем ВСУ и продолжаем работать на победу!", - резюмирует он.

армия РФ (19224) обстрел (27151) ракеты (3569) Харьков (7485) Харьковщина (5577) школа (3015) Синегубов Олег (560)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
глянув на діпстейтмап - на харківщині орки знову нас потіснили від кордону. як так.
показать весь комментарий
04.07.2022 09:01 Ответить
Щоб кацапи не тиснули, треба тиснути їх.
показать весь комментарий
04.07.2022 12:18 Ответить
А буває не підступний, а шляхетний ракетний удар?
показать весь комментарий
04.07.2022 09:44 Ответить
https://****.com/view/33kboh так буде зі всіма свинопсами
показать весь комментарий
04.07.2022 10:36 Ответить
До чого ця недоречна патетика? А непідступно це як - "Алле хохлы, мы щас по вам ракетой ух..рим, вы там приготовтесь".
показать весь комментарий
04.07.2022 10:49 Ответить
 
 