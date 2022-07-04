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Российские снаряды убили детей в Донецкой области. Задокументировано 18 ударов в сутки, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов. Есть жертвы, среди которых – дети. Разрушены и повреждены 94 гражданских объекта – дома и инфраструктура.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

"Россияне ударили по городам Славянск, Краматорск, Бахмут, Авдеевка, пгт Острое, Алексеево-Дружковка, Северное, селах Малиновка, Ласточкино, Новополтавка, Тарасовка. Враг бил ракетами ЗРК "С-300", РСЗО "Град" "Смерч", артиллерией", — говорится в сообщении.

Отмечается, что разрушения получили 67 жилых домов, из них пять многоквартирные, школа, коксохимический завод, фильтровальная станция, элеватор, рынок, гостиничный комплекс, 16 гаражей и т.д. Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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Российские снаряды убили детей в Донецкой области. Задокументировано 18 ударов в сутки, - Нацполиция 01
Российские снаряды убили детей в Донецкой области. Задокументировано 18 ударов в сутки, - Нацполиция 02
Российские снаряды убили детей в Донецкой области. Задокументировано 18 ударов в сутки, - Нацполиция 03

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Российские снаряды убили детей в Донецкой области. Задокументировано 18 ударов в сутки, - Нацполиция 04
Российские снаряды убили детей в Донецкой области. Задокументировано 18 ударов в сутки, - Нацполиция 05
Российские снаряды убили детей в Донецкой области. Задокументировано 18 ударов в сутки, - Нацполиция 06

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Российские снаряды убили детей в Донецкой области. Задокументировано 18 ударов в сутки, - Нацполиция 07
Российские снаряды убили детей в Донецкой области. Задокументировано 18 ударов в сутки, - Нацполиция 08
Российские снаряды убили детей в Донецкой области. Задокументировано 18 ударов в сутки, - Нацполиция 09
Российские снаряды убили детей в Донецкой области. Задокументировано 18 ударов в сутки, - Нацполиция 10
Российские снаряды убили детей в Донецкой области. Задокументировано 18 ударов в сутки, - Нацполиция 11

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Российские снаряды убили детей в Донецкой области. Задокументировано 18 ударов в сутки, - Нацполиция 12
Российские снаряды убили детей в Донецкой области. Задокументировано 18 ударов в сутки, - Нацполиция 13
Российские снаряды убили детей в Донецкой области. Задокументировано 18 ударов в сутки, - Нацполиция 14
Российские снаряды убили детей в Донецкой области. Задокументировано 18 ударов в сутки, - Нацполиция 15
Российские снаряды убили детей в Донецкой области. Задокументировано 18 ударов в сутки, - Нацполиция 16
Российские снаряды убили детей в Донецкой области. Задокументировано 18 ударов в сутки, - Нацполиция 17
Российские снаряды убили детей в Донецкой области. Задокументировано 18 ударов в сутки, - Нацполиция 18
Российские снаряды убили детей в Донецкой области. Задокументировано 18 ударов в сутки, - Нацполиция 19
Российские снаряды убили детей в Донецкой области. Задокументировано 18 ударов в сутки, - Нацполиция 20

 

 

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04.07.2022 10:44 Ответить
треба іх вибивати
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04.07.2022 11:44 Ответить
 
 