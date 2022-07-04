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Оккупанты начали сбор урожая в Мариупольском районе. Фактически - кражу у агрохолдингов и фермеров, - Андрющенко. ФОТО

Мариупольский порт готовится к перевалке украденного зерна. В акватории порта уже замечено четвертое судно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в телеграме советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Оккупанты начали сбор урожая в Мариупольском районе. Фактически — кражу у агрохолдингов и фермеров. Собирать урожай другим разрешено исключительно тем, кто активно задействован в коллаборации. Для других — прямой шантаж на условиях оставить исключительно для собственных нужд", — написал Андрющенко.

Сообщается, что Мариупольский порт готовится к перевалке украденного зерна. В акватории порта уже замечено четвертое судно.

"Зерно или металлолом — наблюдаем. В то же время, наши источники сообщают о схеме вывоза металлопроката и зерна из Мариуполя через Сирию. Все украденное малыми судами класса река-море будут вести награбленное в пункты перегрузки (де-факто большие грузовые платформы с кранами), стоящие в "нейтральных" водах в районе Керчи. Там с малых судов идет перегрузка на крупные суда, которые и направляются в Сирию по фиктивным документам погрузки в портах других стран, в частности, называют Турцию (требует уточнения). Срок хода от Мариуполя до платформы около 8 часов, что позволяет обеспечить большую скорость вывоза", - говорится в сообщении.

Смотрите также: В Мариуполе сгорел склад, на котором оккупанты хранили награбленное, - Андрющенко. ФОТО

Оккупанты начали сбор урожая в Мариупольском районе. Фактически - кражу у агрохолдингов и фермеров, - Андрющенко 01

Оккупанты начали сбор урожая в Мариупольском районе. Фактически - кражу у агрохолдингов и фермеров, - Андрющенко 02

зерно (1070) Мариуполь (5713) порт (734) Андрющенко Петр (581)


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Топ комментарии
+10
мо теж спостерігає як паравози тянуть вагони снарядів що потім прилетять на голови наших воїнів. іспанський стид...
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04.07.2022 12:45
+6
Эти поля должны неплохо гореть в жаркую погоду.
Вместе с комбайнами.
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04.07.2022 13:15
+4
єврей може бути господарем тільки в ізраїлі. для зе-бабломойського нормальний варіант звалити потім на захід з нажитим ніпасільним трудом а в Україні хоч трава нірасті
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04.07.2022 12:50
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мо теж спостерігає як паравози тянуть вагони снарядів що потім прилетять на голови наших воїнів. іспанський стид...
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04.07.2022 12:45 Ответить
А для чего ведется война - в первую очередь чтобы ограбить, а потом уже политичиские цели. Ч т о на первом месте не имеет большого значения - грабеж или политика...
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04.07.2022 12:48 Ответить
Справжній господар завжди береже своє добро: і врожай, і землю, і міста, і села.
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04.07.2022 12:48 Ответить
єврей може бути господарем тільки в ізраїлі. для зе-бабломойського нормальний варіант звалити потім на захід з нажитим ніпасільним трудом а в Україні хоч трава нірасті
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04.07.2022 12:50 Ответить
Так, в мирному житті. А от коли окупанти за рахунок такого господаря поновлюють свої ресурси то це вже співпраця з ворогом.
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04.07.2022 13:26 Ответить
а кого они выбрали, тот их и защитил, зато на шашлыки в мае сходили наверное.
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04.07.2022 13:42 Ответить
Все вывезут а потом закрутят пластинку что Украина не хочет мира чтобы снять блокаду и морит жителей окупированных территорий голодом
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04.07.2022 13:12 Ответить
Нужен мораторий на экспорт зерна до конца войны - не факт, что война позволит вырастить или собирать урожай . . . Чтобы потом покупать зерно Украине не пришлось
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04.07.2022 13:13 Ответить
Эти поля должны неплохо гореть в жаркую погоду.
Вместе с комбайнами.
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04.07.2022 13:15 Ответить
Ани любители пакурить.
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04.07.2022 13:17 Ответить
Це ж було вже (с) 90 років назад.
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04.07.2022 14:52 Ответить
 
 