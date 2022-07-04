Оккупанты начали сбор урожая в Мариупольском районе. Фактически - кражу у агрохолдингов и фермеров, - Андрющенко. ФОТО

Мариупольский порт готовится к перевалке украденного зерна. В акватории порта уже замечено четвертое судно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в телеграме советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Оккупанты начали сбор урожая в Мариупольском районе. Фактически — кражу у агрохолдингов и фермеров. Собирать урожай другим разрешено исключительно тем, кто активно задействован в коллаборации. Для других — прямой шантаж на условиях оставить исключительно для собственных нужд", — написал Андрющенко.

Сообщается, что Мариупольский порт готовится к перевалке украденного зерна. В акватории порта уже замечено четвертое судно.

"Зерно или металлолом — наблюдаем. В то же время, наши источники сообщают о схеме вывоза металлопроката и зерна из Мариуполя через Сирию. Все украденное малыми судами класса река-море будут вести награбленное в пункты перегрузки (де-факто большие грузовые платформы с кранами), стоящие в "нейтральных" водах в районе Керчи. Там с малых судов идет перегрузка на крупные суда, которые и направляются в Сирию по фиктивным документам погрузки в портах других стран, в частности, называют Турцию (требует уточнения). Срок хода от Мариуполя до платформы около 8 часов, что позволяет обеспечить большую скорость вывоза", - говорится в сообщении.

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