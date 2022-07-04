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Новости Фото Война
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Агрессор должен проиграть не только на поле боя, но еще исторически и концептуально, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский отметил, что для победы Украины нужно сделать еще очень многое.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Для нашей победы предстоит сделать еще очень многое. И это трудный путь, потому что война продолжается. Но уже сейчас нужно делать все возможное, чтобы агрессор проиграл не только на поле боя, но и исторически, концептуально. Чтобы каждый в России запомнил, что Украину не сломать – ничем, никем и даже жестокой войной", - подчеркнул глава государства.

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Агрессор должен проиграть не только на поле боя, но еще исторически и концептуально, - Зеленский 01
Агрессор должен проиграть не только на поле боя, но еще исторически и концептуально, - Зеленский 02
Агрессор должен проиграть не только на поле боя, но еще исторически и концептуально, - Зеленский 03
Агрессор должен проиграть не только на поле боя, но еще исторически и концептуально, - Зеленский 04
Агрессор должен проиграть не только на поле боя, но еще исторически и концептуально, - Зеленский 05
Агрессор должен проиграть не только на поле боя, но еще исторически и концептуально, - Зеленский 06
Агрессор должен проиграть не только на поле боя, но еще исторически и концептуально, - Зеленский 07
Агрессор должен проиграть не только на поле боя, но еще исторически и концептуально, - Зеленский 08
Агрессор должен проиграть не только на поле боя, но еще исторически и концептуально, - Зеленский 09

Зеленский Владимир (20362)


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Топ комментарии
+21
Агресор воює Володя, не на полі бою, а в містах, які за тебе проголосовали. А ти замість того, щоб наклепати ракет і не допустити ворога в ці міста, наклепав доріг і розмінував Чрнгар. А тих, що на півночі звав на шашлики і не дав їм можливості самим себе захистити, бо твоя Василевська-Смаглюк завірила, згідно російської пропаганди, що кацап цивільних не буде чіпати, тальки військових і попросила нікуди не їхати. Шахраї і делітанти!!!
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04.07.2022 12:59
+18
Як вже осторчів цей базіка і брехун .Не президент,а працівник сцени,де гадив всю Україну,
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04.07.2022 12:52
+17
зєля вижени кротів з опи бо амери лендліз не запустять і тоді 3.14ста всім
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04.07.2022 12:47
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І поставлений в куток на горох
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04.07.2022 12:46 Ответить
зєля вижени кротів з опи бо амери лендліз не запустять і тоді 3.14ста всім
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04.07.2022 12:47 Ответить
США допомагає не малоросам з 95 кварталу, а народу України
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04.07.2022 12:52 Ответить
издохни , новоиспеченый !!!
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04.07.2022 13:03 Ответить
***** пішла ********** свинособака
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04.07.2022 13:06 Ответить
Пишешь с горящего танка?
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04.07.2022 13:11 Ответить
"ни одна сверхдержава не допустит размещения враждебных ракет в непосредственной близости к своим границам"

Тут все верно. Но только причем параша к сверхдержаве? Страна на 70% зависит от импорта и не способна производить даже гвозди. Это сверхдержава?
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04.07.2022 13:09 Ответить
Что дала миру эта "сверхдержава" за последние 20 лет?
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04.07.2022 13:13 Ответить
"сверхдержава" за последние 20 лет развязала множество войн с мирняком. Армия их с гражданскими умеет воевать. Стереть эту армию с такой страной просто необходимо.
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04.07.2022 13:26 Ответить
Путин: "мы в рай попадем, а они сдохнут".
Путин брехливый как и 90% кацапов. Потому что он это говорит, сам не веря ни в Рай ни в Ад. Как может в это верить кгбист, сын нквдиста.
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04.07.2022 13:32 Ответить
себе самого чи шо ... ??????? чи друзяк з їбалами як у Шрека ?
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04.07.2022 13:28 Ответить
Гармати пустозвонством не зарядиш! Снаряди шукайте!
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04.07.2022 12:47 Ответить
Цапидло, доганяй крєйсєр...
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04.07.2022 13:07 Ответить
Я якраз там де країні потрібно... А що ти тут робиш, викидень срувєсни?
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04.07.2022 13:11 Ответить
О, свіженький цапоподолячок...
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04.07.2022 13:24 Ответить
Виспався? Пагналі?
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04.07.2022 12:50 Ответить
Закинулся айкосиком. Хотя скорее всего Дерьмак уже подгоняет что-то посолиднее.
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04.07.2022 13:32 Ответить
Як вже осторчів цей базіка і брехун .Не президент,а працівник сцени,де гадив всю Україну,
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04.07.2022 12:52 Ответить
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04.07.2022 12:55 Ответить
Молодец, всё правильно сказал. Выдать дополнительную тарелку борща этому копирайтеру!
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04.07.2022 12:55 Ответить
Это Дима Литвин. На Левом Береге когда-то обитал. Он очень левый и вот клеймит буржуев. Оттого речи Зеленского вместо его первоначального нытья со временем приобрели оттенок праведного негодования. Спасибо Диме.
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04.07.2022 13:43 Ответить
ненавижу левачков. Большинство т.н. левых - это мамкины борщехлебы, не нашедшие себя в этой жизни, не имеющие ломаного гроша за пазухой. Со временем они обрастают жирком на пузе и зарплатами, и вместе с жирком приходит смена взглядов. И только особо никчемные остаются левачками после 40 лет...

Передай этому Диме, что ему место в Северной Корее, там левачков любят.
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06.07.2022 12:34 Ответить
Як він взагалі спромігся ці слова вимовити?
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04.07.2022 12:55 Ответить
"щоб агресор програв не тільки на полі бою, а ще й історично, концептуально". - а на полі бою хто буде битися чи повинні битися прості холопи а ваші діти або бізнесмени поїдуть по новому закону за кордон в квартіру в Барселоні чи Монако "воювати" на пляжі та по барам та чекати кінця війни там
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04.07.2022 12:58 Ответить
Агресор воює Володя, не на полі бою, а в містах, які за тебе проголосовали. А ти замість того, щоб наклепати ракет і не допустити ворога в ці міста, наклепав доріг і розмінував Чрнгар. А тих, що на півночі звав на шашлики і не дав їм можливості самим себе захистити, бо твоя Василевська-Смаглюк завірила, згідно російської пропаганди, що кацап цивільних не буде чіпати, тальки військових і попросила нікуди не їхати. Шахраї і делітанти!!!
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04.07.2022 12:59 Ответить
Ну да, ну да, "какая разніца" - дуже ефективне знаряддя концептуальної перемоги...

Нице базікало, яке тепер кожен вечір гнусквить про національну єдність і корчить із себе лютого націоналіста...
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04.07.2022 13:02 Ответить
Таке враження, що ви з будановим та з агресором вже про все домовились
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04.07.2022 13:04 Ответить
поперло малюка на попіздеть.
засвітлений асфальт - фонарі, ровно ходимо і не взриваємо оте все чомусь...
буба 52 млрд на армію не дав - жлоб криворогатий, та і нічого не дав...
чоколадкі-кусь - почюй вкус зеленого підараса.... - верховний там на зубі..
плагіатець...
то шо кордони передвігаемо - чи ти, **** зелена, таки в стрій станеш?
обучiмо отебашимо - будеш прямо рогенький.
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04.07.2022 13:06 Ответить
забув вас спитати що і коли говорити - неподобаеться заткніть вуха кацапи
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04.07.2022 13:08 Ответить
Каков слог - история, концепции...УмнО. Уж не Порох писал ему речь?
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04.07.2022 13:08 Ответить
зникнення росії найкращий під сумок війни
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04.07.2022 13:10 Ответить
Вона має програти на полі бою і історично, і політично, і, ****, географічно!
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04.07.2022 13:13 Ответить
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04.07.2022 13:16 Ответить
«Україну не зламати - нічим, ніким і навіть жорстокою війною». Тут таки праду сказав, але ще слід додати, що Україну не зламати, навіть, під недолугим керівництвом всіляких єрмаків-зеленських!
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04.07.2022 13:22 Ответить
С какой стати? Россияне тоже люди, они не пойдут войной на Украину (Зеленский перед войной)
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04.07.2022 13:29 Ответить
Открыл название - сгорел. Так как Зеленский же мечтает в Украине такое же построить. Но почитал - норм.
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04.07.2022 13:41 Ответить
Ну, в принципі, я згоден. Промови йому не дурні люди пишуть.
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04.07.2022 13:53 Ответить
"Для нашої перемоги належить зробити ще дуже багато. І це важкий шлях, бо війна триває. Але вже зараз треба робити все можливе, щоб агресор програв не тільки на полі бою, а ще й історично, концептуально. Джерело:

Президенту спочатку необхідно розібратися зі своїми тарганами в голові, залучаючи не завгоспа з ОПешними холуями, а профільних спеціалістів, а вже потім керувати державою. Бо в 2020 році війна в його голові закінчилась, а тут ще якась війна. Він може далі уявляти себе наполеоном-володарем всіх тарганів, але важливо, щоб зі своєю ментальність і концептуальністю Україну не загнав в гріб.

Президент України Володимир Зеленський під час 4-го Українського ланчу під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що у його ментальності та у його мозку війна на вже Донбасі закінчилася, а Крим "був українським".Зелі треба
Про це глава держави розповів, розмірковуючи про терміни закінчення війни проти України.

"Як буде далі, коли ми закінчимо війну? Я… не залежить тільки від України, від української сторони. Тому що у моїй ментальності, у моїй особистій культурі, у моєму мозку я закінчив війну. Це наша територія.
https://prm.ua/u-moyemu-mozku-ya-vzhe-zakinchiv-viynu-zelenskiy/
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04.07.2022 13:53 Ответить
Може хто знає де арестович подоляк, арахамія і їінші слуги?
Чи просто літо: відпустка, море, острова, океани?
А може на фронті?
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04.07.2022 14:38 Ответить
Сніжне гранатами закидали і пішли далі по цапячим тилам...
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04.07.2022 14:47 Ответить
Кто знает, куда затихорились наши славные и отважные «министры обороны» Кузьмук и Гриценко? Которые громко *******, но ничего не делали?
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04.07.2022 15:58 Ответить
 
 