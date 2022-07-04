Агрессор должен проиграть не только на поле боя, но еще исторически и концептуально, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский отметил, что для победы Украины нужно сделать еще очень многое.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Для нашей победы предстоит сделать еще очень многое. И это трудный путь, потому что война продолжается. Но уже сейчас нужно делать все возможное, чтобы агрессор проиграл не только на поле боя, но и исторически, концептуально. Чтобы каждый в России запомнил, что Украину не сломать – ничем, никем и даже жестокой войной", - подчеркнул глава государства.

Также смотрите: СБУ обезвредила российскую агентуру, разведывающую позиции ВСУ на юге Украины. ВИДЕО

















