Разрушеные дома и сгоревшие машины. Рашисты обстреливают города и села Ореховского района, - Запорожская ОВА. ФОТО

В течение суток зафиксировано 21 сообщение от жителей Ореховщины о разрушении объектов гражданской инфраструктуры. Информация о погибших и раненых не поступала.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

"Жители Орехова и близлежащих поселков сообщили о повреждениях в частных домах, многоэтажках и других местных объектах. В результате артиллерийского обстрела во многих домах вылетали стеклопакеты и стекла, выбиты двери, повреждено шиферное покрытие на крышах.

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О таких же повреждениях сообщили и жители сел Преображенка и Новоданиловка. Значительные деформации получили фасады домов – как с внешней стороны, так и в самих жилых помещениях. Также разрушена придомовая территория вместе с припаркованными на ней автомобилями. Претерпели повреждения и квартиры жителей Орехова. Ударной волной выбило окна и разбило балконы. В некоторые квартиры попали боевые снаряды, в результате чего в них выгорело все имущество, мебель и техника.

Кроме этого ореховцы сообщили о разрушенной в результате обстрела автозаправке. На ее территории повреждена автомобильная стоянка, помещение офиса, а также емкость для бензина, топливная колонка", - говорится в сообщении.





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По факту военного преступления полицейские передали собранные материалы в УСБУ в Запорожской области для возбуждения уголовного производства по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".