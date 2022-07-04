После обстрела оккупантов до сих пор горит Углегорская ТЭС. ФОТО
Вчера 3 июля российские оккупанты нанесли удар по территории Углегорской теплоэлектростанции в Донецкой области, в результате чего начался пожар.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"После вчерашнего обстрела оккупантами до сих пор горит Углегорская ТЭС", - говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала полномасштабного вторжения на подконтрольном Донбассе затопило 10 шахт, - глава профсоюза Волынец
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судячи з того як московити рівняють бамбас він їм ні на юх не потрібен! і так буде всюди куди вони дотянуться! і як їх зупинити?
Не хотите ли приобщиться к знаниям вместо того, что бы на форумах задавать ********** вопросы?