После обстрела оккупантов до сих пор горит Углегорская ТЭС. ФОТО

Вчера 3 июля российские оккупанты нанесли удар по территории Углегорской теплоэлектростанции в Донецкой области, в результате чего начался пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"После вчерашнего обстрела оккупантами до сих пор горит Углегорская ТЭС", - говорится в сообщении.

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