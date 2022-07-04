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После обстрела оккупантов до сих пор горит Углегорская ТЭС. ФОТО

Вчера 3 июля российские оккупанты нанесли удар по территории Углегорской теплоэлектростанции в Донецкой области, в результате чего начался пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

После обстрела оккупантов до сих пор горит Углегорская ТЭС 01

"После вчерашнего обстрела оккупантами до сих пор горит Углегорская ТЭС", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала полномасштабного вторжения на подконтрольном Донбассе затопило 10 шахт, - глава профсоюза Волынец

Волынец Михаил (158) ТЭС (280) Углегорск (16)


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в августє нівєдамава года ми станемо ачєшуїтєльно заряджені натовською зброєю і тоді ух....
судячи з того як московити рівняють бамбас він їм ні на юх не потрібен! і так буде всюди куди вони дотянуться! і як їх зупинити?
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04.07.2022 14:09 Ответить
Тілько здатен - остання наша надія.
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04.07.2022 14:14 Ответить
Как их остановить - знают в ЗСУ.
Не хотите ли приобщиться к знаниям вместо того, что бы на форумах задавать ********** вопросы?
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04.07.2022 14:21 Ответить
Склады угля?
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04.07.2022 14:59 Ответить
Бляха, а мы на моей последней работе делали там капитальный ремонт в 2012 всей электротехники и автоматики... всё коту под хвост ((
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04.07.2022 15:24 Ответить
 
 