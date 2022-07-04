Легализовали россиян в Украине. В Киеве задержан организатор схемы и его сообщник, - СБУ. ФОТО

Организованная группировка занималась противоправной легализацией иностранцев в Украине. Ее клиентами были граждане РФ и стран с повышенной террористической угрозой с Ближнего Востока и Центральной Азии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По данным СБУ, нелегалы могли использовать спецслужбы РФ для проведения подрывной деятельности в ходе полномасштабной агрессии против Украины. Незаконную деятельность организовал чиновник Государственной миграционной службы в Киеве и области. Иностранцам "гарантировали" выдачу вида на временное или постоянное проживание в Украине, удостоверение беженцев и даже трудоустройство в Киеве и Львове в сервисах быстрой доставки.

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Стоимость услуг составляла от $10 до 15 тыс. с человека. В Киеве задержан организатор схемы и его сообщник", - говорится в сообщении.

В настоящее время злоумышленникам сообщено о подозрении по двум статьям УКУ. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Продолжается расследование.

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