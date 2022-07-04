Легализовали россиян в Украине. В Киеве задержан организатор схемы и его сообщник, - СБУ. ФОТО
Организованная группировка занималась противоправной легализацией иностранцев в Украине. Ее клиентами были граждане РФ и стран с повышенной террористической угрозой с Ближнего Востока и Центральной Азии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"По данным СБУ, нелегалы могли использовать спецслужбы РФ для проведения подрывной деятельности в ходе полномасштабной агрессии против Украины. Незаконную деятельность организовал чиновник Государственной миграционной службы в Киеве и области. Иностранцам "гарантировали" выдачу вида на временное или постоянное проживание в Украине, удостоверение беженцев и даже трудоустройство в Киеве и Львове в сервисах быстрой доставки.
Стоимость услуг составляла от $10 до 15 тыс. с человека. В Киеве задержан организатор схемы и его сообщник", - говорится в сообщении.
В настоящее время злоумышленникам сообщено о подозрении по двум статьям УКУ. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Продолжается расследование.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Неприпустимо!!!
Контрабандисти,олігархи і харошиє рускіє,-тільки через ОПу!
хтось платив по $15,000 за паспорт України замість того, щоб купити паспорт Румунії або Болгарії? НЕ ВІРЮ !!! Навіть по всих пропозиціях чорного ринку вони коштують дешевше. До того ж, довести черноокому хлопцю, що він має відношення до циган - набагато легше. Отримав паспорт Румунії й живи, будь ласка, у будь якій країні Європи без обмежень.
А якщо не бажаєшь працювати, то я нещодавно був у лагері біженців у місті Мінеральні Бані під Новою Загорою. Там живуть тисячи біженців з різних країн Африки та переважно з Сірії. Працювати не треба, маєшь житло й їжу безкоштовно. Безкоштовну медцину. Живуть великими родинами, ходять чисті, усі у білому, дуже задоволені своїм життям.
А я думав, що ЗЄіКо.
Оце "косовиця" для співробітників СБУ пішла... гроші - чомоданами, зброя - візками... на затримання рядові робітники незабаром на "порш кайенах" приїзджатимуть...
ХЛИНЕ ТИСЯЧІ. Кацапів в Глово працевлаштували, ржач 😂