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Легализовали россиян в Украине. В Киеве задержан организатор схемы и его сообщник, - СБУ. ФОТО

Организованная группировка занималась противоправной легализацией иностранцев в Украине. Ее клиентами были граждане РФ и стран с повышенной террористической угрозой с Ближнего Востока и Центральной Азии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Легализовали россиян в Украине. В Киеве задержан организатор схемы и его сообщник, - СБУ 01

"По данным СБУ, нелегалы могли использовать спецслужбы РФ для проведения подрывной деятельности в ходе полномасштабной агрессии против Украины. Незаконную деятельность организовал чиновник Государственной миграционной службы в Киеве и области. Иностранцам "гарантировали" выдачу вида на временное или постоянное проживание в Украине, удостоверение беженцев и даже трудоустройство в Киеве и Львове в сервисах быстрой доставки.

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Стоимость услуг составляла от $10 до 15 тыс. с человека. В Киеве задержан организатор схемы и его сообщник", - говорится в сообщении.

Легализовали россиян в Украине. В Киеве задержан организатор схемы и его сообщник, - СБУ 02

В настоящее время злоумышленникам сообщено о подозрении по двум статьям УКУ. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Продолжается расследование.Легализовали россиян в Украине. В Киеве задержан организатор схемы и его сообщник, - СБУ 03

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Легализовали россиян в Украине. В Киеве задержан организатор схемы и его сообщник, - СБУ 04
Легализовали россиян в Украине. В Киеве задержан организатор схемы и его сообщник, - СБУ 05
Легализовали россиян в Украине. В Киеве задержан организатор схемы и его сообщник, - СБУ 06
Легализовали россиян в Украине. В Киеве задержан организатор схемы и его сообщник, - СБУ 07
Легализовали россиян в Украине. В Киеве задержан организатор схемы и его сообщник, - СБУ 08
Легализовали россиян в Украине. В Киеве задержан организатор схемы и его сообщник, - СБУ 09

задержание (6675) СБУ (19898) спецслужбы (466) легализация (162)


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Топ комментарии
+11
Таку хрєнь без даху робити не можливо...
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04.07.2022 14:59
+10
Невже самого зе? Адже він видає укази про громадянство.
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04.07.2022 14:45
+10
Треба петицію про примусові важкі роботи для зрадників, та взагалі правопорушників у воєнний час (а далі як приживеться), нам наприклад треба заготовлювати вугілля, ліс, ремонтувати асвальтні та залізничні шляхи, злочинці повинні проводити час з користю для держави, а не сидіти в інтернеті та кидати волонтерів на гроші за броники та аптечки.
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04.07.2022 14:53
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Правила форума Совет форумчан
Невже самого зе? Адже він видає укази про громадянство.
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04.07.2022 14:45 Ответить
вот и уменя пытання Гражданство дается на основании Указа нет я не верю что Зеленский в курсе но на какоже это высшем уровне прогнило и потекло чтобы фальсифицировать оснвоания под эти Указы спецпроверка СБУ МВС Интерпола налоговой и прочее--все реестры базы АНБ ЦРУ МИ5 и прочих служб разведок.. и так далее...
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04.07.2022 15:30 Ответить
Яке громадянство? Посвідки на проживання! Ну читайте ж новини, а не заголовки!
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04.07.2022 18:01 Ответить
За те кацапів у Голово працевлаштували 😅
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04.07.2022 18:35 Ответить
Просто отправьте их искать могилы и тела убитых их клиентами граждан Украины и разбирать завалы.
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04.07.2022 14:46 Ответить
Треба петицію про примусові важкі роботи для зрадників, та взагалі правопорушників у воєнний час (а далі як приживеться), нам наприклад треба заготовлювати вугілля, ліс, ремонтувати асвальтні та залізничні шляхи, злочинці повинні проводити час з користю для держави, а не сидіти в інтернеті та кидати волонтерів на гроші за броники та аптечки.
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04.07.2022 14:53 Ответить
а до чого курьери з жовтими рюкзаками Glovo на фото? ще й запікселили ніби то ніхто не знає
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04.07.2022 14:59 Ответить
в СБУ та мусарні таких половина
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04.07.2022 14:59 Ответить
Таку хрєнь без даху робити не можливо...
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04.07.2022 14:59 Ответить
Для россиянина украинское гражданство сравни -
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04.07.2022 14:59 Ответить
У єрмаківської шайки конкуренти ???
Неприпустимо!!!
Контрабандисти,олігархи і харошиє рускіє,-тільки через ОПу!
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04.07.2022 15:01 Ответить
На фото Glovo ... курьеры на мопедах ... часть точно какие-то чурки из таджикистана или какого-то другого стана .... мда, граница у нас дырявая как на выезд так и на въезд ... я просто не знаю даже, мне проще представить зелёного жирафа чем в то, что нас возьмут в ЕС с такими ОПГ как таможня и суды.
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04.07.2022 15:02 Ответить
а правда в чем?
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04.07.2022 15:07 Ответить
Непогані заробітки під час війни
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04.07.2022 15:16 Ответить
брехня якась знов, й як завжди треш надходить саме від СБУ

хтось платив по $15,000 за паспорт України замість того, щоб купити паспорт Румунії або Болгарії? НЕ ВІРЮ !!! Навіть по всих пропозиціях чорного ринку вони коштують дешевше. До того ж, довести черноокому хлопцю, що він має відношення до циган - набагато легше. Отримав паспорт Румунії й живи, будь ласка, у будь якій країні Європи без обмежень.

А якщо не бажаєшь працювати, то я нещодавно був у лагері біженців у місті Мінеральні Бані під Новою Загорою. Там живуть тисячи біженців з різних країн Африки та переважно з Сірії. Працювати не треба, маєшь житло й їжу безкоштовно. Безкоштовну медцину. Живуть великими родинами, ходять чисті, усі у білому, дуже задоволені своїм життям.
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04.07.2022 15:17 Ответить
Ну и чушь. С каких это пор у Румынии и Болгарии есть шенген, чтобы с их паспортами свободно по Европе ездить. Им Шенген оттого и не дают что там куча циган.
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04.07.2022 16:11 Ответить
ООО!!! То це він видав українське громадянство Невзорову?

А я думав, що ЗЄіКо.
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04.07.2022 15:20 Ответить
невже Геращенка?
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04.07.2022 15:30 Ответить
мабуть портновське ДБР займалося антиукраїнською діяльністю,або друзі сербського пійманого,але сбушного.х/з
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04.07.2022 15:35 Ответить
Фіга собі... Та це ж мобільне, озброене угрупування!
Оце "косовиця" для співробітників СБУ пішла... гроші - чомоданами, зброя - візками... на затримання рядові робітники незабаром на "порш кайенах" приїзджатимуть...
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04.07.2022 15:42 Ответить
Обійшли ОПу і не поділилися, а тут відразу обезДолені з СБУ накрили цих хитрунів. Громадянство України можуть отримати тільки "правільниє рускіє" і за "велику подяку")
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04.07.2022 15:50 Ответить
невде затримали того ктолегалізовав російского шахрая гогілашвілі легалізовав
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04.07.2022 16:08 Ответить
оп конкурентів щімить
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04.07.2022 16:11 Ответить
Правильно глаголите
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04.07.2022 18:20 Ответить
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04.07.2022 16:12 Ответить
Цікаво, всіх кого треба легализували? Тепер мож відосик.
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04.07.2022 16:25 Ответить
Новост конечно мутная, сразу видно что написан в канцелярии КГБ для отвлечения внимания, система Миграционной политики Украины не чем не отличается от российского, копируют друг друга как могут, а сам орган работает так же как российские провохранительные органы, не какой изменения в сторону Европы или США пока не видится 🔥 коррупция тотальная, кадры старые, не какой реформы, законы копия РФ и всё 🔥 легализация только за деньги , без денег ты нелегал , так устроен система КГБ
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04.07.2022 17:09 Ответить
Легализация только за деньги, без денег ты нелегал, так устроен система Миграционной политики Украины, так же как и РФ , копируют друг друга хорошо
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04.07.2022 17:11 Ответить
І для кого це новина? Та вся країна ще задовго до війни знала що наша "реформована" поліція торгувала паспортами. Ось тільки СБУ ніяк цього не помічала бо і сама була задіяна. Ну а зараз "побачила" бо щось там крісло під другом-бакановим захиталось.
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04.07.2022 18:13 Ответить
ВІДПРАЦЬОВУЮТЬ СХЕМУ ПІД НАГЛЯДОМ ФСБ - РУХНЕ паРАША, ЇХ СЮДИ В УКРАЇНИ
ХЛИНЕ ТИСЯЧІ. Кацапів в Глово працевлаштували, ржач 😂
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04.07.2022 18:33 Ответить
 
 