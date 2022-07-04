РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8791 посетитель онлайн
Новости Фото Война
3 127 8

Враг выпустил из вертолета две ракеты по Сумщине. Пострадало помещение школы, - ОК "Північ". ФОТО

Оккупанты нанесли ракетные удары по Сумщине с вертолета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Оперативного командования "Північ".

"Сегодня, 04.07.2022, в 13:07 с территории Российской Федерации был произведен обстрел Сумской области. В частности, враг осуществил пуски двух ракет с вертолета по Эсманской территориальной громаде. Пострадали помещения школы", - говорится в сообщении.

Как отмечалось, потерь среди личного состава и техники нет. Информация о жертвах среди гражданского населения предварительно отсутствует.

Враг выпустил из вертолета две ракеты по Сумщине. Пострадало помещение школы, - ОК Північ 01
Враг выпустил из вертолета две ракеты по Сумщине. Пострадало помещение школы, - ОК Північ 02
Враг выпустил из вертолета две ракеты по Сумщине. Пострадало помещение школы, - ОК Північ 03
Враг выпустил из вертолета две ракеты по Сумщине. Пострадало помещение школы, - ОК Північ 04

Читайте также: С начала российского вторжения в Украине обнаружили более 1600 неидентифицированных тел, больше всего - в Киевской области, - МВД

армия РФ (19224) обстрел (27151) ракеты (3569) Сумская область (3129)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
гнусные твари
показать весь комментарий
04.07.2022 15:49 Ответить
АкАзивєЦЦА бандєравци прячут натовскую тєхніку нє толькА в ТРЦ, а и в школах...
показать весь комментарий
04.07.2022 16:05 Ответить
Дайте уже местным беспилотников, пару Тойот тачанок и по две иглы на тачанку, пусть мужики работают.

Обращаюсь к бибочка и его шайке.
показать весь комментарий
04.07.2022 16:08 Ответить
Опять с вертолета. Ну и где местная ПВО? Или ей ПЗРК не положены? Наверное гос. дачи в Конче - Заспе охраняют
показать весь комментарий
04.07.2022 16:10 Ответить
..кто просмотрел вертушку?
показать весь комментарий
04.07.2022 19:25 Ответить
Кацапы так настрелялись по всей Украине, что украинцы имеют права стрелять по любым кацапским городам, которые достанут.
показать весь комментарий
04.07.2022 21:17 Ответить
И по "лднр" население которых воюет против Украины.
показать весь комментарий
04.07.2022 21:20 Ответить
 
 