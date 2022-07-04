Враг выпустил из вертолета две ракеты по Сумщине. Пострадало помещение школы, - ОК "Північ". ФОТО
Оккупанты нанесли ракетные удары по Сумщине с вертолета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Оперативного командования "Північ".
"Сегодня, 04.07.2022, в 13:07 с территории Российской Федерации был произведен обстрел Сумской области. В частности, враг осуществил пуски двух ракет с вертолета по Эсманской территориальной громаде. Пострадали помещения школы", - говорится в сообщении.
Как отмечалось, потерь среди личного состава и техники нет. Информация о жертвах среди гражданского населения предварительно отсутствует.
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