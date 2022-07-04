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Новости Фото Война
19 023 67

11 новых бронемашин MLS SHIELD итальянского производства доставят Десантно-штурмовым войскам, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Партия из 11 новых бронемашин MLS SHIELD итальянского производства будет поставлена в Десантно-штурмовые войска Украины.

Об этом сообщил пятый президент и лидер "ЕС" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

По его словам, это первый случай, когда новую боевую бронетехнику продают волонтерам и благотворителям. Переговоры о получении экспортной лицензии продолжались три месяца, Фонд Порошенко уже внес 50 млн. грн аванса.

"Сегодня очень крутой день. Для этого стоило биться почти три месяца и сделать невероятное, потому что все говорили, что мы не получим экспортную лицензию на боевую технику. Это первый прецедент, когда за волонтерские деньги покупается боевая техника для украинских десантников", - подчеркнул Порошенко. 

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Он поблагодарил правительство Италии и посольство, а также Минобороны и Генштаб, выдав все необходимые документы.

"Потому что это прецедент – мы поставляем боевую технику Десантно-штурмовым войскам Украины совместно", – сказал лидер "ЕС".

"Победа - это большое общее дело. Даже если кто-то называет пиаром меценатство и волонтерство. Потому что сильнейшая черта украинцев - это солидарность. Нашим воинам нужно больше брони. От ее количества зависит насколько быстро и удачно наше войско сможет провести контрнаступление и выбросить рашистов из Украины. Этого ждут миллионы украинцев. Когда это произойдет, зависит от каждого из нас. Мы сильны, когда солидарны. Пока вы дофинансируете закупку бронемашин, Фонд Порошенко уже готовит средства на новые проекты. Будем держать вас в курсе и отчитываться за каждую гривну", - добавил пятый президент.

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11 новых бронемашин MLS SHIELD итальянского производства доставят Десантно-штурмовым войскам, - Порошенко 01
11 новых бронемашин MLS SHIELD итальянского производства доставят Десантно-штурмовым войскам, - Порошенко 02
11 новых бронемашин MLS SHIELD итальянского производства доставят Десантно-штурмовым войскам, - Порошенко 03
11 новых бронемашин MLS SHIELD итальянского производства доставят Десантно-штурмовым войскам, - Порошенко 04
11 новых бронемашин MLS SHIELD итальянского производства доставят Десантно-штурмовым войскам, - Порошенко 05
11 новых бронемашин MLS SHIELD итальянского производства доставят Десантно-штурмовым войскам, - Порошенко 06
11 новых бронемашин MLS SHIELD итальянского производства доставят Десантно-штурмовым войскам, - Порошенко 07
11 новых бронемашин MLS SHIELD итальянского производства доставят Десантно-штурмовым войскам, - Порошенко 08

помощь (7801) Порошенко Петр (19601) Десантно-штурмовые войска (218)


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Топ комментарии
+58
Браво, Гетьман! В ОПе сегодня будет истерика.
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04.07.2022 16:36
+44
Порошенко 5 років здавав Маріуполь як міг, і тільки Володимир Олександрович нарешті зміг це зробити!
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04.07.2022 16:51
+40
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04.07.2022 16:46
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Правила форума Совет форумчан
У тебя даже не патрон, а так, пистончик рояльный.
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04.07.2022 16:37 Ответить
Дякуем , Гетьман ❤️💙💛🙏‼️СЛАВА ЗСУ‼️❤️💙💛‼️Порох - СИЛА ! Каламой -ДЕРЬМАК -Демченко,Татаров,………- МОГИЛА
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04.07.2022 16:42 Ответить
Зміни нік на «бот-дебіл».
Це твоя суть.
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04.07.2022 17:14 Ответить
Grazie mille!

Hey mambo, mambo Italiano!(c)
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04.07.2022 16:35 Ответить
Ти ідейний дебіл чи за гроші гавкаєш?
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04.07.2022 16:36 Ответить
Это идейный дебил
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04.07.2022 16:38 Ответить


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Реєстрація:03.07.2022
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04.07.2022 16:56 Ответить
Якби він добросовісно виконував свої обовязки президента, то меценатством і волонтерством не потрібно було займатися, бо армія була б укомплектована усім необхідним.
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04.07.2022 16:41 Ответить
Хто "він", кретинозебіл ти ******* по голові?)

З 19 по 22 роки - теж Порох оборонні прошрами не виконував, дятел?)
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04.07.2022 16:43 Ответить
Ванько 💩🤢🤡, твой шут за 2,5 года похерил все ,ЧТО ДОСТИГЛИ ТУРЧИНОВ , Порошенко, Пашинский и другие патриоты, подготовив Юг к СДАЧЕ РУССКИМ НАЦИСТАМ НАУМОВ СТАЛ ГЕНЕРАЛОМ ОТ ЗЕИ БАКАНОВА-предателя ,сбежавшего 24 февраля
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04.07.2022 16:46 Ответить
Порошенко 5 років здавав Маріуполь як міг, і тільки Володимир Олександрович нарешті зміг це зробити!
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04.07.2022 16:51 Ответить
Він там ше по фонтану бігав ... їбанько ...
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04.07.2022 17:12 Ответить
Не время сейчас гадить.
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04.07.2022 19:18 Ответить
упороті дебіли-боти з ферми Подляка штибу дурди намагаються переконати суспільство, ніби відсутність належної підготовки країни та її ЗСУ не спростило, не спонукало ***** до повномасштабного вторгнення 24/02.
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04.07.2022 22:15 Ответить
ах, ти ж довіряєш *****! Його брехні!
До речі, я наголошую не тільки на тому, що неналежна підготовка твоєї зеленої прислуги урода наркомана з головкою ЄрЗе нашої неньки до чергового загострення цього етапу споконвічної війни України з касапською імперією СПОНУКАЛА ***** на повноцінне вторгнення 24/02; я окремо підкреслюю, що в першу чергу неналежний вклад в озброєння ЗСУ сильно СПРОСТИЛА ***** напад на нас і призвело до числених невиправданих жертв та втрат, особливо на півночі та півдні України!

Але ж ви сволочі зелені, керуєтесь методичкою подляка, і все ************, навіть ************ облудами.
Бдя, коли ж вас всіх порозірве нахрен, щоб Україні стало легше розвиватись?
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04.07.2022 23:35 Ответить
А твоїй Шмарклі слабо,як і тобі? Де воно (Шмаркля) діло 100 000 долярів за шарову вишиванку?
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04.07.2022 17:28 Ответить
Браво, Гетьман! В ОПе сегодня будет истерика.
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04.07.2022 16:36 Ответить
Піар?Ні,це не піар-це оху...нний піар!!!!І в той же час
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04.07.2022 16:37 Ответить
Предъяви ,ТО ЧТО ПОЖЕРТВОВАЛИ КАКЛАМОЙШИ Трухин, д'ерьмак ,СУРКИСЫ,БАКЛАНОВ-БУДАНОВ,НОВИНСКИЙ,ЗЕЛЕНСКИЙ,БОЙКО,ШУФРИЧ…………⁉️⁉️⁉️⁉️
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04.07.2022 16:49 Ответить
У піарі нема нічого поганого - перекладається як "зв'язки з громадскістю" і є НЕВІД'ЄМНОЮ складовою діяльності БУДЬ-ЯКОЇ публічної особи, в тому числі й політика. Тільки одні роблять суспільно корисні справи, а інші записують відео з не ними написаними промовами і видають від свого імені не ними написані книжки з текстами цих промов.
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04.07.2022 17:43 Ответить
P.R.-"public relation", вимовляється як "паблік рілейшн".Скороченно-Пі-АР.
Цей термін використовується за кордоном дуже давно.В Україні почали
використовувати з початку 2000 років. Журналісти ,політикі через пресу,
радіо та телебачення доводять народу свої погляди на ту чи іншу проблему.
Себто як вам пояснив пан Yuri Gromov, це не що інше як"Зв'язок з громадскі-
стью". Ви продемонстрували "******* незнання", з чим й поздоровляю!
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04.07.2022 19:42 Ответить
Пороху респект!
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04.07.2022 16:44 Ответить
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04.07.2022 16:46 Ответить
ПІАРІЦЦА ....
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04.07.2022 17:13 Ответить
Сегодня такие комменты неуместны - военное время, прости, друк.
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04.07.2022 19:19 Ответить
а ти хто такий що б визначати що до речі. а що ні,ВИ УЖЕ ЗАЇБАЛИ, РАБИ ТЕЛЕЛОХОТРОНУ ПІД КЛІКУХОЮ "НЕНАЧАСІ"
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04.07.2022 21:42 Ответить
Порох найкрутіший волонтер.
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04.07.2022 16:50 Ответить
А я ось так подумав,як-би кожен з дописувачів зміг-би **пропіаритись** ось так(але звісно в менших розмірах),настільки наша армія булаб МІЦНІШОЮ,а так тільки пукають за клавітурою,а на виході з початку війни,можливо,і копійки не відправили на підтримку ВСУ,але інших принизити,тут ми перші!!! Ось як наш **великий** Зе,майже на всіх каналах піарить себе--це норма,а іншим ЗАСЬ! І чому,цікаво,не піарить себе ЮВТ вмісті з **Сулимою**,або Коломойша і багато хто ще,але нам покажуть як **БАРИГА** ість у найдорожчому ресторані Британії і будуть знову перемивати кістки того Пороха і війна на пару днів,відійде на другий план,а там ще щось підкинуть всілякі Іванови з Петровими,отак і живемо.
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04.07.2022 16:54 Ответить
Там Сидорова ще не вистачає і буде клуб алкашів - Іванов,Петров і Сідоров.
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04.07.2022 19:05 Ответить
Вас підтримую повністью! Давно помітив що як тільки десь появляється
призвіще Петра Олексійовича Порошенко й щоб він не зробив , то
бажаючих пнути його копитом та й ще добре обгавкати з'являється
тьма тьмуща. Це я називаю набутим синдромом телеканалу Г+Г.
Цих ідіотив рахую прихованимі кацапами!
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04.07.2022 20:01 Ответить
проскавуліло зебидло ****** поржи
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04.07.2022 22:32 Ответить
А що там зелені нікчеми, яки здали країну ворогу, разом з 95 кварталом купили? Чи може в Бені відібрали вкрадені з Привату 5 млрд гривень? Агов!!!
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04.07.2022 16:56 Ответить
Не гривень,а долларів.
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04.07.2022 17:31 Ответить
це беня сказав на камеру, як ото мертвечук про трубу свиснув літінанту вані?
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04.07.2022 23:41 Ответить
Кхм. В Европе у частных лиц я вижу куча военной техники. В чем проблема государству заняться поиском и поставками? Потому что такое впечатление что главная цель это выпросить у немцев какую-то вундервафлю в микроколичестве чтобы на ее фоне луки и видосики поделатт. Судя по видео можно совок и совком уничтожать. Значит нужно брать аналоги совка только в западном исполнении, для массовости. Атас, чиновников у нас как мышей на току, только нема с них толку. Сидят только и ноют про низкую з/п. А какого хрена вам платить дармоеды?
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04.07.2022 16:59 Ответить
Проблема в том, что на высших государственных должностях сидят вражеские агенты, предатели, потенциальные колаборанты и просто тупые жадные циничные мудаки (типа, прости господи, арахамии)! И ещё большая проблема - что их поддерживает минимум три четверти народонаселения нашей несчастной страны с напрочь забитой зелёным говном головой!!
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04.07.2022 18:10 Ответить
домогосподаркам-військовим стратехам.

до танків(наступальна зброя) в комплекті повинні бути снаряди..

вони теж є у приватних осіб?
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04.07.2022 22:29 Ответить
настоящий Президент заботится о своей стране даже когда он временно не у руля, а где то в ОПе его жалкая зе-подделка пилит свой очередной абсолютно бесполезный видосик-гундосик.
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04.07.2022 17:03 Ответить
У єдиному телемарафоні про це не скажуть. Навіть у стрімі Цензор.нет. увечері теж не згадають, хоча про Притулу згадують часто. Ось так особисті образи і нездатність побороти своє его впливають нвюа неупепедженість і справедливість. Тому і щнає люмпен про Порошенка лише те, що той "поїхав якогось хрена за кордон і там пообідав у дорогому ресторані". Сумно.
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04.07.2022 17:11 Ответить
щось зовні італійські броньовики MLS SHIELD дуже схожі на російські тигри
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04.07.2022 17:16 Ответить
https://vehicles.tekne.it/files/download/schede%20tecniche/DEF/M%26CDAT013-001ENEd01_MLS-SHIELD_1805_compressed.pdf Ось "Тигр", порівнюй -
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04.07.2022 17:55 Ответить
Окулист тебе уже не поможет. Попробуй патологоанатома.
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04.07.2022 19:34 Ответить
яу свиня на коня тільки грива не така )))))
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04.07.2022 20:58 Ответить
1. Ви, мабуть, плутаєте з рашкованським бронеавтомобілем "рись". Який є просто модифікацією Iveco LMV для рашкованської армії. 2. А хто сказав, що "тигр" - це рашкованське авто? Рашковани? Ха-ха. Там навіть двигло - від американської Cummins, яка постачала рашкованам двигуни до 2016 року включно. Скоріш за все - або сперли, або просто купили в тих же італійців.

2. Ви б ще згадали про совкову "буханку", яка насправді є майже точною копією Jeep FC-150, який почав випускатися за 10 років до появи УАЗ-452.
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04.07.2022 21:26 Ответить
Круто!
Може так і гармат можна накупити буде?
А то зелені мавпи лише скимлять як все пагано і як мало ім озброєнь дають!
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04.07.2022 17:18 Ответить
респект
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04.07.2022 17:22 Ответить
А коломойський чекає на руські танки доїхати на халяву до Варшави
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04.07.2022 17:25 Ответить
До Гааги Воно з Соплею доїде,а звідти в США в суд штату Делавер,де їх давно з нетерпінням чекають.
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04.07.2022 17:31 Ответить
Эти? Их уже привезли. Но они немного пригорели
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04.07.2022 17:45 Ответить
Я так розумію, треба всім потихеньку міняти бакси, бо скоро буде збір на F-16ті?
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04.07.2022 17:54 Ответить
F-16 волонтерам не продадуть. Там черга з держав - на 8 років вперед. США в 2020 році законтрактували виробництво 1400 новеньких F-16 на протязі 10 років, до 2030, і навіть допомогли виробнику запустити нову лінію з виробництва F-16. Тож самі США літаки можуть знайти, якщо захочуть (на міждержавному рівні домовляться про заміщення або компенсацію місць в черзі на 100-200 літаків). А ось приватним особам купити нічого не вдасться.
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04.07.2022 21:29 Ответить
Да он не убежал ,а так би нам пиЗедец! Так свято место тільки час пустує, Петро вже перший був би на крісло якщо б валькЮлія не встигла.
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04.07.2022 18:36 Ответить
В тойчас, як Порошенко збирає гроші на бронеавтомобілі, зелені мавпи збираються будувати вітрогенератори, дороги і тд.
Цікава ідея робити ремонт в будинку, який охопила пожежа!
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04.07.2022 18:53 Ответить
Бо там бабки вперед дадуть на зелену ЕЕ, і зразу ж всьо харашо прекрасная маркиза.
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04.07.2022 19:09 Ответить
Щойно Ар'єв повідомив на Прямому, що ці броневічки вже перетнули кордон; але не сказав, в якому пункті пропуску
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04.07.2022 20:46 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/3631 Петро Порошенко в ефірі американського телеканалу MSNBC закликав інші країни НАТО ухвалити Акти про лендліз на зразок американського; і розказав так е:

"Нещодавно я повернувся з Бахмута на сході нашої держави, де саме зараз тривають важкі бої. Я був в Італії, де ми придбали ******* бронемашини, створені за стандартами НАТО. Це стало першою експортною ліцензією з боку НАТО до України. Вже у наступні тижні, я сподіваюся, тримаю кулаки, що ці бронемашини будуть у розпорядженні українських Збройних Сил. І вони допоможуть нам із проведенням контратак. А ваша зброя, включно з гаубицями М777, включно з реактивними системами залпового вогню HIMARS, артилерійськими системами, дронами, ракетами - всього цього ми потребуємо як повітря"
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05.07.2022 17:56 Ответить
https://t.me/Chornovil_official/6816 Тарас Чорновіл :
"Цікаво, якщо на партію вантажівок для армії, які Петро Порошенко (переправляє) з Великобританії, була така істерика із спецоперацією спецслужб та медіахвойд на "Ге+Ге", включно з поламаним пазуром, то чого очікувати зараз (після закупівлі бронетранспортерів)? За аналогією навіть боюся уявити, що там основна медіахвойда мала б собі ушкодити.

А основне питання залишається в силі: скільки на потреби оборони пожертвував сам Zеленський та його слуги? Він со товаріщі на асфальті нагріб стільки, що сьогодні не те що з Порошенком, а з Ахметовим може в статках позмагатися. Але народжений красти роздавати не вміє..."
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05.07.2022 20:13 Ответить
 
 