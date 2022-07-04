11 новых бронемашин MLS SHIELD итальянского производства доставят Десантно-штурмовым войскам, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Партия из 11 новых бронемашин MLS SHIELD итальянского производства будет поставлена в Десантно-штурмовые войска Украины.

Об этом сообщил пятый президент и лидер "ЕС" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

По его словам, это первый случай, когда новую боевую бронетехнику продают волонтерам и благотворителям. Переговоры о получении экспортной лицензии продолжались три месяца, Фонд Порошенко уже внес 50 млн. грн аванса.

"Сегодня очень крутой день. Для этого стоило биться почти три месяца и сделать невероятное, потому что все говорили, что мы не получим экспортную лицензию на боевую технику. Это первый прецедент, когда за волонтерские деньги покупается боевая техника для украинских десантников", - подчеркнул Порошенко.

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Он поблагодарил правительство Италии и посольство, а также Минобороны и Генштаб, выдав все необходимые документы.

"Потому что это прецедент – мы поставляем боевую технику Десантно-штурмовым войскам Украины совместно", – сказал лидер "ЕС".

"Победа - это большое общее дело. Даже если кто-то называет пиаром меценатство и волонтерство. Потому что сильнейшая черта украинцев - это солидарность. Нашим воинам нужно больше брони. От ее количества зависит насколько быстро и удачно наше войско сможет провести контрнаступление и выбросить рашистов из Украины. Этого ждут миллионы украинцев. Когда это произойдет, зависит от каждого из нас. Мы сильны, когда солидарны. Пока вы дофинансируете закупку бронемашин, Фонд Порошенко уже готовит средства на новые проекты. Будем держать вас в курсе и отчитываться за каждую гривну", - добавил пятый президент.

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