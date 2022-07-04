11 новых бронемашин MLS SHIELD итальянского производства доставят Десантно-штурмовым войскам, - Порошенко. ФОТОрепортаж
Партия из 11 новых бронемашин MLS SHIELD итальянского производства будет поставлена в Десантно-штурмовые войска Украины.
Об этом сообщил пятый президент и лидер "ЕС" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
По его словам, это первый случай, когда новую боевую бронетехнику продают волонтерам и благотворителям. Переговоры о получении экспортной лицензии продолжались три месяца, Фонд Порошенко уже внес 50 млн. грн аванса.
"Сегодня очень крутой день. Для этого стоило биться почти три месяца и сделать невероятное, потому что все говорили, что мы не получим экспортную лицензию на боевую технику. Это первый прецедент, когда за волонтерские деньги покупается боевая техника для украинских десантников", - подчеркнул Порошенко.
Он поблагодарил правительство Италии и посольство, а также Минобороны и Генштаб, выдав все необходимые документы.
"Потому что это прецедент – мы поставляем боевую технику Десантно-штурмовым войскам Украины совместно", – сказал лидер "ЕС".
"Победа - это большое общее дело. Даже если кто-то называет пиаром меценатство и волонтерство. Потому что сильнейшая черта украинцев - это солидарность. Нашим воинам нужно больше брони. От ее количества зависит насколько быстро и удачно наше войско сможет провести контрнаступление и выбросить рашистов из Украины. Этого ждут миллионы украинцев. Когда это произойдет, зависит от каждого из нас. Мы сильны, когда солидарны. Пока вы дофинансируете закупку бронемашин, Фонд Порошенко уже готовит средства на новые проекты. Будем держать вас в курсе и отчитываться за каждую гривну", - добавил пятый президент.
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З 19 по 22 роки - теж Порох оборонні прошрами не виконував, дятел?)
До речі, я наголошую не тільки на тому, що неналежна підготовка твоєї зеленої прислуги урода наркомана з головкою ЄрЗе нашої неньки до чергового загострення цього етапу споконвічної війни України з касапською імперією СПОНУКАЛА ***** на повноцінне вторгнення 24/02; я окремо підкреслюю, що в першу чергу неналежний вклад в озброєння ЗСУ сильно СПРОСТИЛА ***** напад на нас і призвело до числених невиправданих жертв та втрат, особливо на півночі та півдні України!
Але ж ви сволочі зелені, керуєтесь методичкою подляка, і все ************, навіть ************ облудами.
Бдя, коли ж вас всіх порозірве нахрен, щоб Україні стало легше розвиватись?
Цей термін використовується за кордоном дуже давно.В Україні почали
використовувати з початку 2000 років. Журналісти ,політикі через пресу,
радіо та телебачення доводять народу свої погляди на ту чи іншу проблему.
Себто як вам пояснив пан Yuri Gromov, це не що інше як"Зв'язок з громадскі-
стью". Ви продемонстрували "******* незнання", з чим й поздоровляю!
призвіще Петра Олексійовича Порошенко й щоб він не зробив , то
бажаючих пнути його копитом та й ще добре обгавкати з'являється
тьма тьмуща. Це я називаю набутим синдромом телеканалу Г+Г.
Цих ідіотив рахую прихованимі кацапами!
до танків(наступальна зброя) в комплекті повинні бути снаряди..
вони теж є у приватних осіб?
2. Ви б ще згадали про совкову "буханку", яка насправді є майже точною копією Jeep FC-150, який почав випускатися за 10 років до появи УАЗ-452.
Може так і гармат можна накупити буде?
А то зелені мавпи лише скимлять як все пагано і як мало ім озброєнь дають!
Цікава ідея робити ремонт в будинку, який охопила пожежа!
"Нещодавно я повернувся з Бахмута на сході нашої держави, де саме зараз тривають важкі бої. Я був в Італії, де ми придбали ******* бронемашини, створені за стандартами НАТО. Це стало першою експортною ліцензією з боку НАТО до України. Вже у наступні тижні, я сподіваюся, тримаю кулаки, що ці бронемашини будуть у розпорядженні українських Збройних Сил. І вони допоможуть нам із проведенням контратак. А ваша зброя, включно з гаубицями М777, включно з реактивними системами залпового вогню HIMARS, артилерійськими системами, дронами, ракетами - всього цього ми потребуємо як повітря"
"Цікаво, якщо на партію вантажівок для армії, які Петро Порошенко (переправляє) з Великобританії, була така істерика із спецоперацією спецслужб та медіахвойд на "Ге+Ге", включно з поламаним пазуром, то чого очікувати зараз (після закупівлі бронетранспортерів)? За аналогією навіть боюся уявити, що там основна медіахвойда мала б собі ушкодити.
А основне питання залишається в силі: скільки на потреби оборони пожертвував сам Zеленський та його слуги? Він со товаріщі на асфальті нагріб стільки, що сьогодні не те що з Порошенком, а з Ахметовим може в статках позмагатися. Але народжений красти роздавати не вміє..."