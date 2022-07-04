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Задержан вражеский агент, собиравший разведданные для ракетных ударов по Одесчине, - СБУ. ФОТО

СБУ задержала вражеского агента, собиравшего разведданные для ракетных ударов по Одесчине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, злоумышленник собирал разведывательные данные по дислокации подразделений ВСУ и перемещению военной техники и товаров стратегического назначения в районе железнодорожного моста в Затоке Белгород-Днестровского района.

"Установлено, что уроженец Одесской области в течение мая в личной переписке через один из мессенджеров передавал представителям РФ и Беларуси данные, которые враг мог использовать при планировании ракетных ударов и подготовке диверсий на территории региона.

В частности, речь идет о подробной информации о:

Задержан вражеский агент, собиравший разведданные для ракетных ударов по Одесчине, - СБУ 01перемещение по железной дороге грузов, в том числе военного и стратегического назначения;

Задержан вражеский агент, собиравший разведданные для ракетных ударов по Одесчине, - СБУ 01мест попадания крылатых ракет по территории Белгород-Днестровского района;

Задержан вражеский агент, собиравший разведданные для ракетных ударов по Одесчине, - СБУ 01дислокации отдельных военных формирований ВСУ.

"В ходе обыска, проведенного по месту жительства злоумышленника, обнаружены и изъяты мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности", - добавляют в СБУ.

Читайте: В Одесской области задержаны несколько человек, подозреваемых в причастности к российским ДРГ, - Братчук

Задержан вражеский агент, собиравший разведданные для ракетных ударов по Одесчине, - СБУ 04
Задержан вражеский агент, собиравший разведданные для ракетных ударов по Одесчине, - СБУ 05

В настоящее время изменнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного или чрезвычайного положения) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к агентурной деятельности лиц.

задержание (6675) Одесская область (3571) ракеты (3569) СБУ (19898) шпионаж (1387) Белгород-Днестровский (39) диверсия (297)


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Топ комментарии
+13
Повісити, які можуть бути суди з такими покидьками, пора прийшла економити державні, тобто народні гроші, а не судити їх роками, витрачаючи на безкоштовних адвокатів і підкупних суддів.
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04.07.2022 17:00
+13
Чергова мерзенна гнида...
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04.07.2022 17:05
+11
Отправить на заминированный пляж собирать мидии.
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04.07.2022 17:04
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Правила форума Совет форумчан
Повісити, які можуть бути суди з такими покидьками, пора прийшла економити державні, тобто народні гроші, а не судити їх роками, витрачаючи на безкоштовних адвокатів і підкупних суддів.
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04.07.2022 17:00 Ответить
помиляєтеся, адвокат у курви буде небезкоштовний, а самий найдорожчий і безпринципний, клуб любителів "русскай культури" оплатить, цікаво як там труханів, після останніх обстрілів Одесси, любов ще не пройшла, він же теж з любителів "русской культури".
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04.07.2022 17:57 Ответить
А ти не боїшся, що так і тебе можуть повісити. А потім розберуться (МОЖЛИВО) й вибачаться. Було вже - "Лес рубят - щепки летят".
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04.07.2022 18:04 Ответить
А що до пацанів які давали інтерв'ю з місцями розташування наших військ?
Я ні на кого не тикаю , А, П, пальцями.
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04.07.2022 17:03 Ответить
Отправить на заминированный пляж собирать мидии.
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04.07.2022 17:04 Ответить
На розмінування "єстєствєнним путьом".
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04.07.2022 19:26 Ответить
Чергова мерзенна гнида...
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04.07.2022 17:05 Ответить
на кіл тварину
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04.07.2022 17:09 Ответить
Я уверен, что он будет пытаться бежать...
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04.07.2022 17:11 Ответить
удачно?
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04.07.2022 17:17 Ответить
уверен, что не удачно... но точно будет...
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04.07.2022 17:55 Ответить
Україна повинна знати в лице свого героя!!!
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04.07.2022 17:20 Ответить
ПИКУ покажіть!!!! Паспортні данні покажіть!!! що за ганебна практика закривати пику?? Чи це все фєйк???
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04.07.2022 17:26 Ответить
це не фейк, але якщо показати його пику без його дозволу, то ще й в ЄСПЛ з ним градится прийдеться, часом здається що цей суд тільки для того і існує, щоб ось такі покидьки могли права качати, люстровані щоб могли на роботі поновитися ще й суму кругленьку здерти з держави як відшкодування, хоча самі все життя шкодили. Це не означає що ЄСПЛ не потрібен, це означає, що все ж такі не можна урівнювати в правах громадянина і вибл..ка.
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04.07.2022 17:59 Ответить
Люстровані поновилися на роботі тому, що закон про люстрацію був криво написаний. ЄСПЛ тут нідочого. Закони нормальні треба спочатку писати, суддів доброчесних назначати. Тоді ЄСПЛ не буде чужі процедурні помилки виправляти.
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04.07.2022 19:35 Ответить
А казали, що What's App безпечний месенджер!)))
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04.07.2022 17:30 Ответить
Він і є безпечний, тому ним шпигуни й користуються. Алгоритм шифрування всіх повідомлень, а шифруються на вході і виході, WhatsApp досі тримає в секреті.
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04.07.2022 19:39 Ответить
Да повісьте хоч одного такого покидька!!!
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04.07.2022 17:30 Ответить
Є@ало в студію, може хто пізнає і надасть більше інфи.
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04.07.2022 17:33 Ответить
Его следует повесить (военное время)
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04.07.2022 17:35 Ответить
Порвать на куски!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.07.2022 17:38 Ответить
Номера стёрты

Даты стёрты

Текст бредовый

Аудио нет

Ну почему доказательства, которые тянут на два пожизненных - выглядят именно так ???
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04.07.2022 17:39 Ответить
Наверное ****** совковый. Вуса такие как у Буденного.
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04.07.2022 18:15 Ответить
Щось схожий на дермака)))
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04.07.2022 18:46 Ответить
..сломать пальцы,просто совет
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04.07.2022 19:16 Ответить
Приказ , привязать к ракете , и накуй к оркам .
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04.07.2022 20:46 Ответить
давайте я його безоплатно грохну і вивезу... якість виконання робіт - гарантую.
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04.07.2022 22:40 Ответить
Повесить урода!
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05.07.2022 03:08 Ответить
 
 