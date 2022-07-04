Задержан вражеский агент, собиравший разведданные для ракетных ударов по Одесчине, - СБУ. ФОТО

СБУ задержала вражеского агента, собиравшего разведданные для ракетных ударов по Одесчине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, злоумышленник собирал разведывательные данные по дислокации подразделений ВСУ и перемещению военной техники и товаров стратегического назначения в районе железнодорожного моста в Затоке Белгород-Днестровского района.

"Установлено, что уроженец Одесской области в течение мая в личной переписке через один из мессенджеров передавал представителям РФ и Беларуси данные, которые враг мог использовать при планировании ракетных ударов и подготовке диверсий на территории региона.

В частности, речь идет о подробной информации о:

перемещение по железной дороге грузов, в том числе военного и стратегического назначения;

мест попадания крылатых ракет по территории Белгород-Днестровского района;

дислокации отдельных военных формирований ВСУ.

"В ходе обыска, проведенного по месту жительства злоумышленника, обнаружены и изъяты мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности", - добавляют в СБУ.

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В настоящее время изменнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного или чрезвычайного положения) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к агентурной деятельности лиц.