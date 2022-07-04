В день независимости США посол Бринк встретилась с украинскими воинами. ФОТОрепортаж
В День независимости США посол в Украине Бриджит Бринк посетила воинскую часть ВСУ и пообщалась с украинскими воинами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере посла США в Украине.
В сообщении отмечается: "Соединенные Штаты понимают, что такое борьба за свободу. В то время как мы отмечаем наш собственный День Независимости, я имела честь пообщаться с украинскими солдатами, которые ежедневно сражаются за свободу Украины в неспровоцированной российской войне".
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У ЗЄ чомусь так просто не виходить. Тільки з батальйоном охорони і без інших людейю
то робив вигляд, що зайнятий, їв)
🙄
Ваш приклад зрілої демократії та справжньої свободи надихає багатьох, і безперечно Україну. Сьогодні ми разом стоїмо на передовій проти автократії і диктатури та на захист цінностей і правил нашого Вільного світу.
Справжня довіра і ефективна взаємодія між Києвом та Вашингтоном, а також міцне стратегічне партнерство завжди були запорукою наших перемог. Так буде і сьогодні. Глибоко вдячні за тверду двопартійну підтримку України, а також за потужну допомогу нашій державі - і ту, що вже надана, і майбутню.
Незмінно віримо у трансатлантичне лідерство Вашингтону та особисто президента США Джо Байдена. Миру, безпеки і стабільності, добробуту і процвітання!
З 4 липня вас, друзі!
https://t.me/PresidentPoroshenko/3629 Петро Порошенко, 5-тий Президент України
Посмотреть на лица дипломатов фашистской росии так тошнить начинает.