В день независимости США посол Бринк встретилась с украинскими воинами. ФОТОрепортаж

В День независимости США посол в Украине Бриджит Бринк посетила воинскую часть ВСУ и пообщалась с украинскими воинами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере посла США в Украине.

В сообщении отмечается: "Соединенные Штаты понимают, что такое борьба за свободу. В то время как мы отмечаем наш собственный День Независимости, я имела честь пообщаться с украинскими солдатами, которые ежедневно сражаются за свободу Украины в неспровоцированной российской войне".

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