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Российские войска нанесли ракетный удар по Сумской области, есть раненые, - ОВА. ФОТОрепортаж

4 июля российские войска запустили ракеты по двум районам Сумской области. Вследствие обстрела пострадали гражданские люди.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Он отметил: "После одиннадцати утра на территорию Краснопольской громады россияне сбросили самодельное взрывное устройство.
С половины первого продолжился обстрел Шалыгинской громады (первый был около 8 утра). Били из реактивных систем залпового огня - 20 взрывов и 10 из миномета. После этого россияне выпустили неуправляемую ракету с вертолета.

В 13:00 минометным огнем россияне накрыли Краснопольскую громаду. Жители одного из населённых пунктов остались без воды: разрушена водонапорная башня. Также сильно повреждено фермерское хозяйство.

Смотрите также: Враг выпустил из вертолета две ракеты по Сумщине. Пострадало помещение школы, - ОК "Північ". ФОТО

После 13 часов россияне пустили ракеты по школе в Эсманской громаде. Четверо человек ранены.

Почти в 17:00 минометным огнем по Новослободской громаде ударили, россияне разрушили хозяйственное сооружение и электросети.

После 18:00 по Белопольской громаде Сумского района с территории России начался минометный обстрел, 24 прихода.
Также враги сбросили гранату с беспилотника.

С 19:00 до 20:00 россияне дважды запускали ракеты по одному из сел Белопольской громады. Всего 5 ракет. И минометный огонь: 4 прихода. После 21:00 обстрелы из минометов и САУ продолжились. По меньшей мере, два человека ранены".

Смотрите также: Враг выпустил из вертолета две ракеты по Сумщине. Пострадало помещение школы, - ОК "Північ". ФОТО

Российские войска нанесли ракетный удар по Сумской области, есть раненые, - ОВА 01

Российские войска нанесли ракетный удар по Сумской области, есть раненые, - ОВА 02
Российские войска нанесли ракетный удар по Сумской области, есть раненые, - ОВА 03
Российские войска нанесли ракетный удар по Сумской области, есть раненые, - ОВА 04
Российские войска нанесли ракетный удар по Сумской области, есть раненые, - ОВА 05
Российские войска нанесли ракетный удар по Сумской области, есть раненые, - ОВА 06

Автор: 

обстрел (27151) Сумская область (3129) Живицкий Дмитрий (242)


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Кацапи - обісцяні підори. Шкода, що асфальтом важко накривати їхні склади... Дякую 73-відсотковим амебам. Бодай би руки вам повідсихали.
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04.07.2022 23:29 Ответить
когда уже все это начнет происходить у них?
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04.07.2022 23:31 Ответить
зеленский починай вже зараз відбудову починай з Сумської-Відбудова України - це те, що треба робити прямо зараз, - Зеленський :
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04.07.2022 23:36 Ответить
сподіваюсь, патріотичне командування ЗСУ не потребує додаткових порад від нас, "диванних експертів", як би воно заткнути пельку цим кацапським людожерам, які кидаються своїм вибуховим лайном через кордон..(
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04.07.2022 23:37 Ответить
Нічого ... перша курва леді на шабаші балу, підніме за них чарку Dom Perignon, бо люди це найголовніше
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04.07.2022 23:38 Ответить
а я думал прилетел ватный волшебник на голубом вертолете и раздал ватное эскимо..вареьнье печенье ..
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05.07.2022 00:43 Ответить
Кацапи - повні ДЄбілі... Їх всі Ми та Захід будемо ненавидити сотні років... І їх нащадків, і нащадків їх нащадків..
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05.07.2022 02:48 Ответить
 
 