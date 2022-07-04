Российские войска нанесли ракетный удар по Сумской области, есть раненые, - ОВА. ФОТОрепортаж

4 июля российские войска запустили ракеты по двум районам Сумской области. Вследствие обстрела пострадали гражданские люди.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Он отметил: "После одиннадцати утра на территорию Краснопольской громады россияне сбросили самодельное взрывное устройство.

С половины первого продолжился обстрел Шалыгинской громады (первый был около 8 утра). Били из реактивных систем залпового огня - 20 взрывов и 10 из миномета. После этого россияне выпустили неуправляемую ракету с вертолета.

В 13:00 минометным огнем россияне накрыли Краснопольскую громаду. Жители одного из населённых пунктов остались без воды: разрушена водонапорная башня. Также сильно повреждено фермерское хозяйство.

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После 13 часов россияне пустили ракеты по школе в Эсманской громаде. Четверо человек ранены.

Почти в 17:00 минометным огнем по Новослободской громаде ударили, россияне разрушили хозяйственное сооружение и электросети.

После 18:00 по Белопольской громаде Сумского района с территории России начался минометный обстрел, 24 прихода.

Также враги сбросили гранату с беспилотника.

С 19:00 до 20:00 россияне дважды запускали ракеты по одному из сел Белопольской громады. Всего 5 ракет. И минометный огонь: 4 прихода. После 21:00 обстрелы из минометов и САУ продолжились. По меньшей мере, два человека ранены".

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