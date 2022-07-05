Губернатор Курской области РФ Старовойт сообщил об артиллерийских обстрелах двух пограничных сел. ФОТОрепортаж

В Курской области РФ сообщают о утренних обстрелах из артиллерии приграничных населенных пунктов Глушковского района.

Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Курской области Российской Федерации Роман Старовойт, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодняшнее утро снова началось с артиллерийского обстрела пограничных населенных пунктов Глушковского района. Зафиксированы прилеты в селе Марково, снова рвутся снаряды в поселке Теткино. Обстрел продолжается, все подробности позже", - написал он.











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