Губернатор Курской области РФ Старовойт сообщил об артиллерийских обстрелах двух пограничных сел. ФОТОрепортаж
В Курской области РФ сообщают о утренних обстрелах из артиллерии приграничных населенных пунктов Глушковского района.
Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Курской области Российской Федерации Роман Старовойт, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодняшнее утро снова началось с артиллерийского обстрела пограничных населенных пунктов Глушковского района. Зафиксированы прилеты в селе Марково, снова рвутся снаряды в поселке Теткино. Обстрел продолжается, все подробности позже", - написал он.
Топ комментарии
+28 Player New
показать весь комментарий05.07.2022 07:48
+22 Валерий Коломиец #502756
показать весь комментарий05.07.2022 07:49
+18 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий05.07.2022 07:51
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Громадянська війна! Братські народи!
Наше занепокоєння...
походу, совсем плохи у недодержавы-бензоколонки дела
Вначале Великий Вождь затевает маленькую, но победоносную войнушку на чужой территории для поднятия авторитета, затем война переходит из стадии маленькой и победоносной в тяжелую, длинную и кровавую, затем с чужой территории перемещается на территорию собственную, затем начинаются "временые трудности", переходящие в голод, холод и нищету, затем революция и развал.
Но по сравнению с подобными случаями 20-м века, сейчас это все как-то очень быстро пошло. Всего три месяца, и уже сама Россия горит.
За один учорашній день 36% капіталізації в мінус. Торги на біржі припинено. Такими темпами "Народное Достояние" скоро перетвориться на чемодан без ручки - тягти тяжко, кинути шкода
не бомбите и не бомбимы будете....
По фоткам видно - храм заброшен, ямы возле заброшенного храма и старого полуразвалившегося сарая- норм, смешно выдавать за воронки, орк осматривает дом, типа на предмет повреждений - а в доме стекла целые.