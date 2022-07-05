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Новости Фото Война
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Губернатор Курской области РФ Старовойт сообщил об артиллерийских обстрелах двух пограничных сел. ФОТОрепортаж

В Курской области РФ сообщают о утренних обстрелах из артиллерии приграничных населенных пунктов Глушковского района.

Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Курской области Российской Федерации Роман Старовойт, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодняшнее утро снова началось с артиллерийского обстрела пограничных населенных пунктов Глушковского района. Зафиксированы прилеты в селе Марково, снова рвутся снаряды в поселке Теткино. Обстрел продолжается, все подробности позже", - написал он.

Губернатор Курской области РФ Старовойт сообщил об артиллерийских обстрелах двух пограничных сел 01
Губернатор Курской области РФ Старовойт сообщил об артиллерийских обстрелах двух пограничных сел 02
Губернатор Курской области РФ Старовойт сообщил об артиллерийских обстрелах двух пограничных сел 03
Губернатор Курской области РФ Старовойт сообщил об артиллерийских обстрелах двух пограничных сел 04
Губернатор Курской области РФ Старовойт сообщил об артиллерийских обстрелах двух пограничных сел 05

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Автор: 

обстрел (27107) россия (95497) Курск (1092)


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Топ комментарии
+28
Кацапня просто розвертає арту і валить по своїх, як казав нацик моторола "спят 3.14дарасы и воевать не хотят"
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05.07.2022 07:48
+22
Боянська Народна Республіка обстріляла Курську Народну Республику.
Громадянська війна! Братські народи!
Наше занепокоєння...
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05.07.2022 07:49
+18
Пора свою адміністрацію назначать -Курськ це Україна

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05.07.2022 07:51
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Я в печали. Всего двух...
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05.07.2022 07:42 Ответить
Ранкова бавовна....
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05.07.2022 07:46 Ответить
Кацапня просто розвертає арту і валить по своїх, як казав нацик моторола "спят 3.14дарасы и воевать не хотят"
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05.07.2022 07:48 Ответить
Не бажає рабокацап воювати - ***** знає як навчити рабокацапа "родінулюбіть".
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05.07.2022 08:36 Ответить
Эти обстрелы не выгодны Украине - следовательно это войска РФ (так же любят мыслить на россии?)
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05.07.2022 07:48 Ответить
Ета ви самі сєбя абстрєліваєтє...
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05.07.2022 07:48 Ответить
Боянська Народна Республіка обстріляла Курську Народну Республику.
Громадянська війна! Братські народи!
Наше занепокоєння...
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05.07.2022 07:49 Ответить
А кацапня думала що гратиме в одні ворота?
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05.07.2022 07:50 Ответить
Судя по теням, освещению и форме воронки - прилет с востока
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05.07.2022 07:50 Ответить
Особенно отчетливо это видно на третьей картинке. Не забываем, что это утро.
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05.07.2022 08:21 Ответить
Я ж говорю - освещение утреннее
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05.07.2022 08:21 Ответить
Молоток. Согласен. Написал в их телеграме, сообщение провисело ровно 1сек и тут же прилетел бан🤣🤡🤡🤡
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05.07.2022 08:28 Ответить
Так а шо за село Марково или Тетькино?
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05.07.2022 09:59 Ответить
Марково
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05.07.2022 10:18 Ответить
Попово-Лежачи...
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05.07.2022 11:51 Ответить
Пора свою адміністрацію назначать -Курськ це Україна

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05.07.2022 07:51 Ответить
Блин, неподобство... Там драныкоедам еще отдали чутка нашей земли взамен, когда нам втюрили Крым.
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05.07.2022 08:06 Ответить
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05.07.2022 10:15 Ответить
Ето не наші))))
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05.07.2022 07:51 Ответить
та це рукожопи самі себе обстріляли, каззли
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05.07.2022 07:51 Ответить
это Белгородская область (народная республика) нанесла ответный удар. Не иначе гражданская война в рф началась.
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05.07.2022 07:53 Ответить
Губернатор, не ной, а иди к своим рабссиянским рукожопым абселлеристам и покажи на карте где проходит граница.
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05.07.2022 07:53 Ответить
..а кацапы-террористы стали очень, Очень экономными.. - один миномёт и пара мин - и можна отчитываться о выполненном задании
походу, совсем плохи у недодержавы-бензоколонки дела
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05.07.2022 07:54 Ответить
В принципе, все пошло по стандартному сценарию.
Вначале Великий Вождь затевает маленькую, но победоносную войнушку на чужой территории для поднятия авторитета, затем война переходит из стадии маленькой и победоносной в тяжелую, длинную и кровавую, затем с чужой территории перемещается на территорию собственную, затем начинаются "временые трудности", переходящие в голод, холод и нищету, затем революция и развал.
Но по сравнению с подобными случаями 20-м века, сейчас это все как-то очень быстро пошло. Всего три месяца, и уже сама Россия горит.
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05.07.2022 07:57 Ответить
Це все дріб'язок, от коли масква стане як Буча, тоді можна плюнути в ту сторону. А зараз даже уваги неварто, як-то по...й.
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05.07.2022 08:22 Ответить
Фотка з орком в одязі з логотипом газпрома сподобалась))
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05.07.2022 07:57 Ответить
До речі про Газпром.
За один учорашній день 36% капіталізації в мінус. Торги на біржі припинено. Такими темпами "Народное Достояние" скоро перетвориться на чемодан без ручки - тягти тяжко, кинути шкода
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05.07.2022 08:06 Ответить
В спецчемодан ***** стаким же содержимим
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05.07.2022 10:00 Ответить
Орки є орки. Стріляють по своїх. Дивно, що ще резонансних терактів не було.
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05.07.2022 07:58 Ответить
Майнила ver.2.0
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05.07.2022 08:03 Ответить
А нефиг цапорылым размещать военку в населенных пунктах. И это вам каазламордые еще не за Одессу с Мариком - все впереди.
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05.07.2022 08:04 Ответить
Вата палит по своим чтобы был повод отмобилизировать лохторат....
не бомбите и не бомбимы будете....
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05.07.2022 08:34 Ответить
Брехня.
По фоткам видно - храм заброшен, ямы возле заброшенного храма и старого полуразвалившегося сарая- норм, смешно выдавать за воронки, орк осматривает дом, типа на предмет повреждений - а в доме стекла целые.
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05.07.2022 08:34 Ответить
Орк ищет газовую трубу
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05.07.2022 10:02 Ответить
Лєбєда хрєново уроділа, щчі будут савсєм гамно.
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05.07.2022 08:39 Ответить
Прям тотальное уничтожение
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05.07.2022 08:39 Ответить
Це обстріли? Це х*йня на пісному маслі. Хай ваші асвабадітєлі ще трохи повжираються - буде, як в Бєлгороді або й гірше. Готуйтеся...
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05.07.2022 08:53 Ответить
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05.07.2022 08:55 Ответить
Это после бомбежки?
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05.07.2022 10:03 Ответить
АТО... Каазламордых все время бомбит, начиная с 1917-го, как и до 17-го.
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05.07.2022 11:13 Ответить
Та тю на кацапов! Нас там савсем нету. То не мы. И да, большое сожаление и обеспокоенность в сторону кацапни. И всем приветики
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05.07.2022 08:57 Ответить
Тю..треба занепокоїтись і запропонувати провести слідчі дії)) Нехай наші в'їбашать по тому ж населеному пункту і порівняти..а то фотки якихось галімих воронок та посічених стін надали...наші так не мажуть
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05.07.2022 09:24 Ответить
Та ну, фігня якась! Пора вибухи багатоповерхівок в москві організувати!
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05.07.2022 09:27 Ответить
Твари кремлевские обстреливают мирных людей.
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05.07.2022 09:53 Ответить
Власти Сумской области должны объявить, что принимают беженцев, пострадавших от кремлевских обстрелов в Курской области.
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05.07.2022 09:55 Ответить
Файно живуть москалі,
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05.07.2022 10:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=qQt1QclIZjE Типо, они уже не бухают?
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05.07.2022 11:17 Ответить
Біснуються кацапи, від бояри глюки, то HIMARS, то CAESAR, то Krab, а це партизани із Локотської республіки, їм Алоізич на болотах всього полишав, скоро ФАУ на мацкву полетить. Оружіє вазмьездія, а ніякий не ленд ліз.
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05.07.2022 13:17 Ответить
То не ЗСУ! Наші так "криворуко" не стріляють!
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05.07.2022 13:36 Ответить
 
 