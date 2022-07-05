Ночью россияне нанесли ракетный удар по учебному заведению Харькова. Под обстрелами и населенные пункты области, - Синегубов. ФОТО

В 2 ночи 5 июля рашисты нанесли ракетный удар по учебному заведению Харькова, где не было ни одной военной инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В 2 часа ночи враг нанес ракетный удар по одному из учебных заведений Салтовского района Харькова. Частично потерпело разрушение здание, от ракеты россияне оставили воронку на территории. Никакой военной инфраструктуры. К счастью, на территории был один охранник, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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Синегубов добавляет, что за прошедшие сутки враг из артиллерии и РСЗО обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов.

"Повреждены частные дома, происходили возгорания на открытых территориях, которые ликвидировали наши спасатели. Вчера в результате обстрелов в Кутузовке Харьковского района ранена 81-летняя женщина. По данным Генштаба, на линии столкновения ведутся ожесточенные бои. На Харьковском направлении враг сосредоточен на сдерживании наших войск" , – отмечает он.

В районе Изюма оккупанты обстреливали наши позиции и пытались вести наступление в направлении с. Долина. Сообщается, что украинские защитники успешно отразили попытки штурма и заставили захватчиков отступить с потерями.