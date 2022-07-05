РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4569 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
4 974 9

Ночью россияне нанесли ракетный удар по учебному заведению Харькова. Под обстрелами и населенные пункты области, - Синегубов. ФОТО

В 2 ночи 5 июля рашисты нанесли ракетный удар по учебному заведению Харькова, где не было ни одной военной инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Ночью россияне нанесли ракетный удар по учебному заведению Харькова. Под обстрелами и населенные пункты области, - Синегубов 01

"В 2 часа ночи враг нанес ракетный удар по одному из учебных заведений Салтовского района Харькова. Частично потерпело разрушение здание, от ракеты россияне оставили воронку на территории. Никакой военной инфраструктуры. К счастью, на территории был один охранник, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Также читайте: Украинские воины успешно отразили штурм в направлении Долины на Славянском направлении. Враг имеет частичный успех вблизи Спорного, - Генштаб ВСУ

Ночью россияне нанесли ракетный удар по учебному заведению Харькова. Под обстрелами и населенные пункты области, - Синегубов 02

Ночью россияне нанесли ракетный удар по учебному заведению Харькова. Под обстрелами и населенные пункты области, - Синегубов 03

Синегубов добавляет, что за прошедшие сутки враг из артиллерии и РСЗО обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов.

"Повреждены частные дома, происходили возгорания на открытых территориях, которые ликвидировали наши спасатели. Вчера в результате обстрелов в Кутузовке Харьковского района ранена 81-летняя женщина. По данным Генштаба, на линии столкновения ведутся ожесточенные бои. На Харьковском направлении враг сосредоточен на сдерживании наших войск" , – отмечает он.

В районе Изюма оккупанты обстреливали наши позиции и пытались вести наступление в направлении с. Долина. Сообщается, что украинские защитники успешно отразили попытки штурма и заставили захватчиков отступить с потерями.

обстрел (27107) Харьков (7474) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (559)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
щоб закінчилися обстріли харька. потрібно взяти образи святого застпника кернеса і його пресвятої богородиці дочки прокурора, і сказати тричі в форточку, пушкін пріді, нас защіті, потім вяти образ свяього для харьків добкіна і потерти по пузу проти часової стрілки.
показать весь комментарий
05.07.2022 09:48 Ответить
не допоможе, дієва молитва - потужна зброя
показать весь комментарий
05.07.2022 09:50 Ответить
😁😂🤣
показать весь комментарий
05.07.2022 09:51 Ответить
Кернес здох, здохнуть і всі його адепти і соратніки.
Нажаль Тєрєхов теж недалеко відійшов від кернеса, бо хоче залишиту
вулицю кацапа Пушкіна і памятник кацапу Пушкіну залишити в Харкові.
показать весь комментарий
05.07.2022 13:24 Ответить
Це не "росіяни", це виродки двулапі.
показать весь комментарий
05.07.2022 09:49 Ответить
Кто там еще будет расказывать что все это случайно как и обстрел ТРЦ
показать весь комментарий
05.07.2022 10:10 Ответить
а блогеры продолжают делать съемки объектов и зарабатывать, даже при том что запрещено снимать во время войны
показать весь комментарий
05.07.2022 10:31 Ответить
Похоже на ПТУ
показать весь комментарий
05.07.2022 10:34 Ответить
Не ПТУ, а УПК скоріш за все - Учбовий комбінат при школах.
показать весь комментарий
05.07.2022 13:21 Ответить
 
 