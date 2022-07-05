Залужный поблагодарил Польшу и Чехию за переданные Украине танки: Благодаря им боремся с общим многовековым врагом. ФОТОрепортаж

Украинская сторона благодарна Польше и Чехии за поставку танков для отражения российской агрессии.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Помощь братских Польши и Чехии для нас бесценна. Благодаря вашим танкам мы боремся с нашим общим многовековым врагом. Мы сражаемся за Украину, за Чехию, за Польшу. За каждый метр нашей славянской земли", - отметил он.

"Мы благодарны народам Польши и Чехии за помощь и поддержку нашего войска и людей, которые нашли убежище в ваших странах от российских бомб и ракет. Вместе мы выстоим. Ваши танки – это помощь от настоящих братьев!", - добавляет Залужный.

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