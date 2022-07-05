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Залужный поблагодарил Польшу и Чехию за переданные Украине танки: Благодаря им боремся с общим многовековым врагом. ФОТОрепортаж
Украинская сторона благодарна Польше и Чехии за поставку танков для отражения российской агрессии.
Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
"Помощь братских Польши и Чехии для нас бесценна. Благодаря вашим танкам мы боремся с нашим общим многовековым врагом. Мы сражаемся за Украину, за Чехию, за Польшу. За каждый метр нашей славянской земли", - отметил он.
"Мы благодарны народам Польши и Чехии за помощь и поддержку нашего войска и людей, которые нашли убежище в ваших странах от российских бомб и ракет. Вместе мы выстоим. Ваши танки – это помощь от настоящих братьев!", - добавляет Залужный.
Топ комментарии
+52 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий05.07.2022 10:17
+26 Валерий Коломиец #502756
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+26 Мари Кривец
показать весь комментарий05.07.2022 10:26
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І не тільки цим двом братнім країнам, а всім, хто допомагає відкрито і таємно.
Но глядя на происходящее на фронте, возникает очень много неприятных вопросов. И тут мы Залужного не слышим.
И этот информационный вакуум с удовольствием заполняет вражеская пропаганда. Например все СМИ Мордора оценивают кол-во военнопленных ВСУ от 6 000 до 10 000. А пленных орков не более 400.
Не хочет Залужный прокомментировать этот вопрос? Или "благодарочки за танки" важнее, чем такая "мелочь" как тысячи наших пленных?
Ви бачили склад наших звільнених людей? Були дівчата зв'язківці, багато жінок, навіть вагітна на 5 місяці була. В полоні є волонтери, водії евакуаційних автобусів, журналісти.
Треба пояснювати, що ми такі категорії кацапів полонити не можемо? Зате в них, при наявності фільтраційних таборів є така можливість.
1968. ZOVетZкій Zольдат спешит поблагодарить за гостеприимство.
Бенямойские крысы...что Вы купили для армии Украины за последние 2 года?
Уста...5 уголовных дел Прокуратура США против бани не закрыла...
Байден хвошЫзд против Кучмистов ...
А не аферистів арестовичів та його дузів-рашистів під маскою нє_такіх_рузкіх.
Молодёжь не знает о чём я...
Хто його такому навчив, сім'я, криворізькі заклади освіти чи масляківський КВН?