Оккупанты обстреляли 5 громад в Сумской области, зафиксировано более 60 прилетов. ФОТОрепортаж

За ночь россияне обстреляли территории пяти громад Сумской области: Белопольская, Юнаковская, Шосткинская, Шалыгинская, Середино-Будская.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что оккупанты нанесли более 60 ударов (ракетных, минометных, САУ и т.п.).

"После 21 часа продолжался артобстрел Белопольской громады: 5 минометных прилетов, 5 выстрелов из САУ. В половине одиннадцатого из стрелкового оружия велась стрельба в окрестностях Могрицы. Почти в 4 утра по одному из предприятий Шостки был ракетный удар. Один человек ранен", - рассказал глава обладминистрации.

В то же время после четырех утра по окраине Середина-Буды было 8 минометных прилетов и 12 из САУ. Повреждены 2 частных дома и линия электропередач.

"Почти в 5 утра по Шалыгинской громаде велся минометный огонь, 8 прилетов. В то же время из ствольной артиллерии били по Середино-Будской громаде, 5 прилетов. Почти в 7 утра по Шалыгинской громаде было 4 минометных выстрела", - подытожил он.

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