РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5037 посетителей онлайн
Новости Фото Война
2 515 2

Оккупанты обстреляли 5 громад в Сумской области, зафиксировано более 60 прилетов. ФОТОрепортаж

За ночь россияне обстреляли территории пяти громад Сумской области: Белопольская, Юнаковская, Шосткинская, Шалыгинская, Середино-Будская.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что оккупанты нанесли более 60 ударов (ракетных, минометных, САУ и т.п.).

"После 21 часа продолжался артобстрел Белопольской громады: 5 минометных прилетов, 5 выстрелов из САУ. В половине одиннадцатого из стрелкового оружия велась стрельба в окрестностях Могрицы. Почти в 4 утра по одному из предприятий Шостки был ракетный удар. Один человек ранен", - рассказал глава обладминистрации.

В то же время после четырех утра по окраине Середина-Буды было 8 минометных прилетов и 12 из САУ. Повреждены 2 частных дома и линия электропередач.

"Почти в 5 утра по Шалыгинской громаде велся минометный огонь, 8 прилетов. В то же время из ствольной артиллерии били по Середино-Будской громаде, 5 прилетов. Почти в 7 утра по Шалыгинской громаде было 4 минометных выстрела", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия ударила двумя ракетами по Шосткинской громаде в Сумской области, - мэр Нога

Оккупанты обстреляли 5 громад в Сумской области, зафиксировано более 60 прилетов 01
Оккупанты обстреляли 5 громад в Сумской области, зафиксировано более 60 прилетов 02
Оккупанты обстреляли 5 громад в Сумской области, зафиксировано более 60 прилетов 03
Оккупанты обстреляли 5 громад в Сумской области, зафиксировано более 60 прилетов 04
Оккупанты обстреляли 5 громад в Сумской области, зафиксировано более 60 прилетов 05
Оккупанты обстреляли 5 громад в Сумской области, зафиксировано более 60 прилетов 06
Оккупанты обстреляли 5 громад в Сумской области, зафиксировано более 60 прилетов 07
Оккупанты обстреляли 5 громад в Сумской области, зафиксировано более 60 прилетов 08
Оккупанты обстреляли 5 громад в Сумской области, зафиксировано более 60 прилетов 09

обстрел (27107) Сумская область (3115) Живицкий Дмитрий (242)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
там и так сараи еще и прилеты
показать весь комментарий
05.07.2022 11:25 Ответить
І довго це буде безкарно тривати поки всю прикордону сумщину с землею не змішають?
показать весь комментарий
05.07.2022 15:34 Ответить
 
 