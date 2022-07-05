РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5037 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
2 500 0

Рашисты нанесли 24 удара по Донетчине за сутки. Есть раненые и погибшие, - Нацполиция. ФОТО

Под вражеским огнем оказались 13 населенных пунктов области. Разрушен жилищный сектор. Полицейские задокументировали военные преступления в России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

Рашисты нанесли 24 удара по Донетчине за сутки. Есть раненые и погибшие, - Нацполиция 01

"За прошедшие сутки российские войска ударили по таким населенным пунктам - с. Ивановское, г. Авдеевка, пгт Кураховка, пгт Южное, г. Северск, с. Зайцево, с. Романовка, г. Бахмут, г. Красногоровка, с. Белая Гора , пгт Северное, г. Краматорск, г. Доброполье.

Враг обстреливал мирное население из стрелкового оружия, артиллерии, ЗРК С-300, ракет "Нурс", реактивных систем залпового огня "Град", "Смерч" и "Ураган", - говорится в сообщении.

Рашисты нанесли 24 удара по Донетчине за сутки. Есть раненые и погибшие, - Нацполиция 02

Читайте: Двое гражданских погибли в результате обстрела Донецкой области за прошедшие сутки, 4 человека получили ранения, - ОВА

В результате обстрелов есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения получили 23 гражданских объекта: 13 жилых домов, учебное заведение, ангары, автомобили, помещения шахты и комбината хлебопродуктов.




Рашисты нанесли 24 удара по Донетчине за сутки. Есть раненые и погибшие, - Нацполиция 03
Рашисты нанесли 24 удара по Донетчине за сутки. Есть раненые и погибшие, - Нацполиция 04

Смотрите: ВСУ ударили по казарме рашистов в оккупированной Ясиноватой. ФОТОрепортаж


Рашисты нанесли 24 удара по Донетчине за сутки. Есть раненые и погибшие, - Нацполиция 05
Рашисты нанесли 24 удара по Донетчине за сутки. Есть раненые и погибшие, - Нацполиция 06
Рашисты нанесли 24 удара по Донетчине за сутки. Есть раненые и погибшие, - Нацполиция 07
Рашисты нанесли 24 удара по Донетчине за сутки. Есть раненые и погибшие, - Нацполиция 08
Рашисты нанесли 24 удара по Донетчине за сутки. Есть раненые и погибшие, - Нацполиция 09
Рашисты нанесли 24 удара по Донетчине за сутки. Есть раненые и погибшие, - Нацполиция 10

обстрел (27107) Нацполиция (16458) Донецкая область (9629)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 