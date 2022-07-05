Рашисты нанесли 24 удара по Донетчине за сутки. Есть раненые и погибшие, - Нацполиция. ФОТО

Под вражеским огнем оказались 13 населенных пунктов области. Разрушен жилищный сектор. Полицейские задокументировали военные преступления в России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

"За прошедшие сутки российские войска ударили по таким населенным пунктам - с. Ивановское, г. Авдеевка, пгт Кураховка, пгт Южное, г. Северск, с. Зайцево, с. Романовка, г. Бахмут, г. Красногоровка, с. Белая Гора , пгт Северное, г. Краматорск, г. Доброполье.

Враг обстреливал мирное население из стрелкового оружия, артиллерии, ЗРК С-300, ракет "Нурс", реактивных систем залпового огня "Град", "Смерч" и "Ураган", - говорится в сообщении.

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В результате обстрелов есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения получили 23 гражданских объекта: 13 жилых домов, учебное заведение, ангары, автомобили, помещения шахты и комбината хлебопродуктов.











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