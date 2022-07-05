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Новости Фото Война
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Суд арестовал активы украинского предприятия и банка, спонсировавших агрессию РФ, - СБУ. ФОТО

По материалам кибердепартамента Службы безопасности Украины наложен арест на движимое и недвижимое имущество и корпоративные права компании-дистрибьютора алкогольных напитков и одного из коммерческих банков, конечным бенефициаром которых является гражданин страны-агрессора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в СБУ.

Суд арестовал активы украинского предприятия и банка, спонсировавших агрессию РФ, - СБУ 01

"Установлено, что часть прибыли этих предприятий шла на подготовку и ведение войны против Украины и ее ослабление. В целом ориентировочная стоимость арестованного судом имущества обоих юрлиц составляет почти 880 млн грн, а корпоративных прав - более 1,2 млрд грн", - говорится в сообщении .

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СБУ продолжает исследовать все обстоятельства деятельности этих предприятий в рамках уголовного производства, начатого по двум статьям УКУ.

Продолжаются комплексные меры по изъятию заблокированных активов в пользу нашего государства.

Суд арестовал активы украинского предприятия и банка, спонсировавших агрессию РФ, - СБУ 02

банки (1935) СБУ (19890) арест имущества (298)


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Топ комментарии
+8
дивує висока оперативність сбу на чолі з керівником сбу баклановим, другом дитинства зеленського по підїзду. пройшло тільки 4 місяця війни, і такий результат.
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05.07.2022 11:58
+5
Forward Bank
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05.07.2022 11:56
+5
Форвард банк, на фото їх "замазане" відділеня на Саксаганській
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05.07.2022 11:57
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часом не тедіс?
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05.07.2022 11:52 Ответить
Forward Bank
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05.07.2022 11:56 Ответить
Форвард банк, на фото їх "замазане" відділеня на Саксаганській
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05.07.2022 11:57 Ответить
Тедіс куриця яка приносить золоті яйця усім.
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05.07.2022 12:02 Ответить
дивує висока оперативність сбу на чолі з керівником сбу баклановим, другом дитинства зеленського по підїзду. пройшло тільки 4 місяця війни, і такий результат.
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05.07.2022 11:58 Ответить
А до цього 8 років не знали?
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05.07.2022 12:06 Ответить
А чому інтересно Моршинська далі працює ? Договорилися ?
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05.07.2022 12:01 Ответить
Огласите весь список, пжалста (с)

А можна всіх поіменно? Країна повинна знати своїх хероїв..
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05.07.2022 12:05 Ответить
часом не Альфа Банк....а ні...там же Фрідман він скоро українцем стане...
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05.07.2022 12:13 Ответить
А робота 95 кварталу на росії не спонсорство агресії?
Чи таким тільки вважається закупівля вугілля у ВЛАСНИХ підприємств, що були на окупованих територіях?
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05.07.2022 12:45 Ответить
Свати святі
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05.07.2022 12:48 Ответить
 
 