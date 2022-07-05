Рашисты второй раз за сутки обстреляли Криворожский район. Горят склады, - ГСЧС. ФОТО

Сегодня 5 июля вооруженные силы РФ вторично нанесли удар по селу Криворожского района.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области.

"Агрессор снова гнал из артиллерии по Великой Костромке Криворожского района. Враг попал в сельхозпредприятие. Разрушены склады с зерном. Там начался пожар. Предварительно, люди не пострадали", - говорится в сообщении.

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Огонь гасят 10 спасателей и 2 пожарно-спасательных автомобиля.