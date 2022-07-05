Рашисты второй раз за сутки обстреляли Криворожский район. Горят склады, - ГСЧС. ФОТО
Сегодня 5 июля вооруженные силы РФ вторично нанесли удар по селу Криворожского района.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области.
"Агрессор снова гнал из артиллерии по Великой Костромке Криворожского района. Враг попал в сельхозпредприятие. Разрушены склады с зерном. Там начался пожар. Предварительно, люди не пострадали", - говорится в сообщении.
Огонь гасят 10 спасателей и 2 пожарно-спасательных автомобиля.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Власов Сергей #321358
показать весь комментарий05.07.2022 13:52 Ответить Мне нравится 13
svak1961
показать весь комментарий05.07.2022 15:30 Ответить Мне нравится 2
Чиста Пречиста
показать весь комментарий06.07.2022 04:36 Ответить Мне нравится 0
Bodalux
показать весь комментарий06.07.2022 19:31 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль