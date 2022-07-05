РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6533 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
7 629 4

Рашисты второй раз за сутки обстреляли Криворожский район. Горят склады, - ГСЧС. ФОТО

Сегодня 5 июля вооруженные силы РФ вторично нанесли удар по селу Криворожского района.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области.

Рашисты второй раз за сутки обстреляли Криворожский район. Горят склады, - ГСЧС 01

"Агрессор снова гнал из артиллерии по Великой Костромке Криворожского района. Враг попал в сельхозпредприятие. Разрушены склады с зерном. Там начался пожар. Предварительно, люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг обстрелял из артиллерии Зеленодольскую громаду на Днепропетровщине, - Резниченко

Огонь гасят 10 спасателей и 2 пожарно-спасательных автомобиля.

Кривой Рог (1403) обстрел (27107) ГСЧС (4965) Днепропетровская область (3943)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЧТО БОЛЬШЕВИКИ ЧТО СОВРЕМЕННЫЕ НЬЮ БОЛЬШЕВИКИ РАШИСТЫ МЕТОД ОДИН ГОЛОД У ТЕРРОРА БОЛЬШЕ НЕТ МЕТОДОВ🙄
показать весь комментарий
05.07.2022 13:52 Ответить
может пора сделать обрезание тому в шапочке который только ла-ла, тем кто наводит на объекты, тем кто стреляет с территории занятой вдоль дороги "кишки" в направлении Кривого Рога? Чернобаевка должна чему-то научить всех.
показать весь комментарий
05.07.2022 15:30 Ответить
Визволення Херсонщини вирішить цю щоденну проблему і для Криворіжжя і для Миколаївщини! Але у Залужного вочевидь таких планів немає.
показать весь комментарий
06.07.2022 04:36 Ответить
Про*бати владі Херсонщину було легко, ніж зараз ро*бати цю проблему Залужному.
показать весь комментарий
06.07.2022 19:31 Ответить
 
 