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Новости Фото Война
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Россия внезапно вывела технику с военной базы на границе с Финляндией, - Yle. ФОТОрепортаж

В деревне Алакуртти Кандалакшского района российской Мурманской области, близ финской границы, дислоцируется 80 отдельная мотострелковая бригада (арктическая) - тактическое соединение Береговых войск Военно-морского флота Российской Федерации.

Спутниковые изображения, полученные финским изданием Yle, показывают, что большое количество российской техники исчезло с военной базы, передает Цензор.НЕТ.

Россия внезапно вывела технику с военной базы на границе с Финляндией, - Yle 01

Отмечается, что в середине мая из Алакуртти вывезли более сотни единиц техники, среди которых десятки БТРов. Количество техники соответствует оснащению батальона.

Спутниковые снимки, сделанные 13 и 24 мая, свидетельствуют о том, что в воинской части значительно уменьшилось количество военной техники. Они фиксируют в частности отвод танков и тягачей МТ-ЛБ - в общей сложности до сотни единиц, а также, вероятно, самоходных артиллерийских установок "Гвоздика".

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Россия внезапно вывела технику с военной базы на границе с Финляндией, - Yle 02
Россия внезапно вывела технику с военной базы на границе с Финляндией, - Yle 03
Россия внезапно вывела технику с военной базы на границе с Финляндией, - Yle 04
Россия внезапно вывела технику с военной базы на границе с Финляндией, - Yle 05

Это означает, что не менее трети или даже почти половина из примерно 2000 солдат покинули базу одновременно.

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О выходе военных и техники публично не объявлялось ни в России, ни в Финляндии.

Россия внезапно вывела технику с военной базы на границе с Финляндией, - Yle 06

По словам российского эксперта Майкла Эклунда, техники, взятой из Алакуртти, достаточно для вооружения боевой части одного батальона, то есть около 800 солдат. Он предполагает, что военных переводят в Украину.

армия РФ (19188) Финляндия (962)


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Топ комментарии
+53
все к нам тащат, скоты
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05.07.2022 17:51
+47
Тепер і фіни мають частину своєї техніки "перекинути" в Україну...
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05.07.2022 17:54
+40
Главное, шапки-ушанки не снимать сейчас с них...
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05.07.2022 17:51
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Главное, шапки-ушанки не снимать сейчас с них...
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05.07.2022 17:51 Ответить
засцали кацапы с натой воевать!!!
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05.07.2022 18:09 Ответить
На київщині зараз спека...
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05.07.2022 23:14 Ответить
все к нам тащат, скоты
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05.07.2022 17:51 Ответить
там немного, на пару дней работы)если это вссе что на снимках
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05.07.2022 17:54 Ответить
На пару дней?
Посчитай сколько таких баз у Мордора и посмотри на их потери, которые наш Генштаб публикует. Их группировка в Украине растет. Такими темпами они в следующем году сформируют группировку для нового стратегического наступления. Если осенью не подъедет "ленд лиз", то будет беда. Тира по колоннам уже не будет.
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05.07.2022 18:02 Ответить
вчера был тир по базам боеприпасов. позавчера по базе в мелитополе.это агония рашки.но людей еще много погибнет.Зачем это руским ? величие?после "за три дня воземем Киев" этого не будет.
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05.07.2022 18:14 Ответить
Убивать - национальная забава кацапов. Ну и самим дохнуть. А чем им ещё заниматься кроме пьянства и драк?
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05.07.2022 19:37 Ответить
Дада, слышали уже про Киев за три дня. Блей дальше, кацапка.
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05.07.2022 18:25 Ответить
З ********* ППО та літаками закрити небо. А тоді буде сафарі
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05.07.2022 19:14 Ответить
Они не могут все в Украину тащить и оставлять кордоны голыми.
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06.07.2022 18:52 Ответить
Знімають техніку і війська звідусіль. Це значить......
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05.07.2022 18:18 Ответить
Не радійте особливо, вони ті бастіони й ППО до нас тягнуть.
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05.07.2022 17:53 Ответить
Тепер і фіни мають частину своєї техніки "перекинути" в Україну...
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05.07.2022 17:54 Ответить
Может русня финских трактористов боится?)
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05.07.2022 17:55 Ответить
Финляндия теперь в НАТО, зачем там база? Все равно воевать с НАТО мокшане бояться, НАТО с паРашкой тоже не будет. Можно вообще все войска отвести от границ с НАТО.
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05.07.2022 17:56 Ответить
ну так і є, на Півночі, там де у них з США повітряний кордон і морський, вони там не будують чогось баз, вони зруйнували там все, що навіть ще за срср набудовано було. Чого вони не бояться що НАТО нападе. Вони знають що НАТО не нападе і завжди знали, це все фігня щоб своїх баранів хоч на щось надихнути, щоб вони встигли якісь території загребсти, до того як вони подохнуть від перепою, чи їх просто тут забаранять.
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05.07.2022 18:02 Ответить
Звичайно.
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05.07.2022 22:22 Ответить
Це каже одне що вони сюди все перекидують але це каже і друге що вони вже фактично на нулі в техніці і живій сили якщо знімають с кінечних дальних гарнизонів і склвдів за 3-4 тис км везуть бо поблизу вже все пусто.Час важлива штука.Але це і срака їхній країні яка неспроможна фактично захищати свій кордон с багатьох напрямків.
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05.07.2022 17:57 Ответить
самое печальное, что Украина с трудом, но перемелет расейскую салдатню, а когда дойдет дело воевать с НАТО, последняя отработает по остаткам и скажет: "Вуаля, вот какое НАТО мощное"
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05.07.2022 18:00 Ответить
це зовсім не "самоє пєчальноє", ми тут не за лаври воюємо, а за своє існування. Самоє пєчальноє, що українські олігархи, хоч і родилися і виросли і збагатилися в Україні, так і залишилися проросійськими маргиналами, які б костюмчики вони на себе не вдягнули, які б яхти не купували - залишилися ср..ми жло-ба-ми. Ні війна, ні горе, ні людський відчайдушний спротив - нічого їх серця не зачіпає, тільки бабло. І вони й далі пригодовують і натягують нам на голову усіляку русскую сволоту, вони не просто зберігають свій вплив на всі державні інститути, вони ще й використовують цей вплив не на користь України і українців, поводяться як колаборанти.
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05.07.2022 18:07 Ответить
"українські" олігархи?

Ви впевнені, що слово «українські» тут доречне?
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05.07.2022 18:29 Ответить
З язика зняв.
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05.07.2022 18:51 Ответить
Самоє радосноє, що там Китай може спокійно до Сибіру заходити і брати все, що потрібно... Бо всі далекосхідна батальйони та техніка звідти вже вигоріла в Україні
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05.07.2022 18:20 Ответить
дурню пишеш
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05.07.2022 19:15 Ответить
там скорее Китай проведет братское воссоединение узкоглазых, путем референдума - народу мало останется.
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05.07.2022 20:44 Ответить
Схоже на 3-й акт,цього дійства. Лукадрижчу час вступати ,а це схоже стимул в стільці
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05.07.2022 23:13 Ответить
давай путло,давай я знаю ти хлочеш відкрити другий фронт
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05.07.2022 17:58 Ответить
Ну или финам пора вернуть свое, такой шанс может и не повториться))
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05.07.2022 18:13 Ответить
Велікому стратегу куйлу вже не хватає сил в Україні. ...ука.
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05.07.2022 18:00 Ответить
Може до бульбафюрера.
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05.07.2022 18:01 Ответить
Схоже під сраку лукадрижчу...
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05.07.2022 23:09 Ответить
бесконечное количество, кончается...
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05.07.2022 18:01 Ответить
Я рад за Финляндию. 😕
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05.07.2022 18:04 Ответить
Ну, й де усі оті безмозкі, яким "ната у двері расєї" - це достатнє обгрунтування війни? Щоб вам покидькам-уміратварітєлям повилазило. Ось Фінляндія під носом в рашкі пішла у НАТО, де війна рашкі з Фінляндією?
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05.07.2022 18:06 Ответить
та у рф по всій Півночі самісеньке НАТО, і що? де там супер-пупер бази рашки? не зберегли навіть того що було за срср, там вже скоро і людей не залишиться.
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05.07.2022 18:09 Ответить
Одні жести доброї вол
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05.07.2022 18:07 Ответить
тільки цього разу п....ін не стали чекати і вирішили діяти на випередження, звалили ще до замєсу.
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05.07.2022 18:13 Ответить
Параше уже не до жиру - в Украине бы хоть какую то победу одержать. Тогда может и вернутся к реализации своих многочисленных угроз. А так - одно громогласное сотрясание воздуха без реальной возможности хоть что то сделать. Разве что удавиться.
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05.07.2022 18:11 Ответить
Фінляндія вже в НАТО... кордони з нею для кацапстаеу безпечні, можна знімати металолом і кидати на Україну... бо вона не в НАТО.
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05.07.2022 18:11 Ответить
Скорей всего перепрятали чтобы фины не смеялись
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05.07.2022 18:12 Ответить
Отправили на утилизацию в Украину. Один жер, против НАТО Параше ни хрена не светит...
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05.07.2022 18:12 Ответить
На это технике так сказать, либо уже уже ВСУ катается либо она уже превращена в утиль
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05.07.2022 18:20 Ответить
Але ж мало бути навпаки))Мали збільшити базу,бо фіни в НАТО йтимуть))Отже,суб'єктивна думка: погрози фінам та шведам ****** є лиш "пантамі".Бо якби він дійсно хотів почати конфронтацію з блоком,то навпаки прислав би надувні,як мінімум,артсистеми та танки.Україна - це його нездійснена мета,куди подались ці бідні посіпаки *******))
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05.07.2022 18:23 Ответить
hrenovo. shas vse eto dermo vsplyvet u granic s UA.
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05.07.2022 18:23 Ответить
или сразу у крейсера "Москва", тут уж как повезет
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05.07.2022 20:47 Ответить
Фіни у НАТО - а значить не нападуть у допомогу України так як НАТО керують боягузи. От у ***** й звільнилось рабокацапів ще для посилення тиску на ЗСУ!
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05.07.2022 18:24 Ответить
Сдули и скрутили на длительное хранение

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05.07.2022 18:25 Ответить
Кучно стоять. Ех, такий прекрасний момент...
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05.07.2022 18:26 Ответить
исчезнувшую технику орков нашли местные сборщики металолома в Чернобаевке, Белогоровке и других Укранских населеных пунктах...
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05.07.2022 18:29 Ответить
Зрозумiло. Раптово всрались.
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05.07.2022 18:34 Ответить
Рухоме майно прибрали..то нерухомість))
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05.07.2022 18:38 Ответить
Я рад за шведов и финов.
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05.07.2022 18:39 Ответить
проявили "жест доброй воли"
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05.07.2022 18:48 Ответить
Можливо хоч тепер всім "не далеким" зелебобікам дійде що де нато (сцикливе чи яке вони там говорять) там параші нема й близько! Тільки це врятує Чернігівщину, Сумщину, Харківщину
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05.07.2022 18:48 Ответить
Київщину ?
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05.07.2022 23:08 Ответить
Скребут по сусекам?
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05.07.2022 18:54 Ответить
ааа
фіни показали раші, як фінська тракторна бригада направляється до кордону з рашею
https://www.youtube.com/watch?v=1fX4adK8xYs

на раші зреагували вчасно.
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05.07.2022 19:40 Ответить
Сніг
Прохолода
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05.07.2022 20:01 Ответить
Вони вигнали бойові частини звідти, бо не вистачає в Україні. В стратегічному плані вони не збираються обороняти Кольський півострів, північні порти їм не потрібні, як під час ленд-лізу, а обороняти- забагато сил та резервів потрібно, тут головне московські болта зберегти.
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05.07.2022 20:05 Ответить
Вообще вєсь Кольський півострів це теріторія Фінлядії і вообще теріторія кацабів де вони повинні отаборитись цє півострів ямал ось туди їх і треба загнати всьо.
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05.07.2022 20:05 Ответить
Интересно как давно у финов "ваняе" на границе.
Справедливое название для ужасного соседа.
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05.07.2022 20:16 Ответить
схиляли до хазы малины командарму дачу строить на остров лаптевых
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05.07.2022 20:25 Ответить
Бо вони знають, що на них ніхто не нападатиме. От якби була дійсна загроза - то 90% війсь, що є зараз в Україні тут не були б
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05.07.2022 21:40 Ответить
Не будуть вони нападати на фінів, то вони тащать свою техніку в Україну.
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05.07.2022 21:49 Ответить
Через Біларусь ?
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05.07.2022 23:07 Ответить
А у нас ЗЕшобла даже заявку на ПДЧ не подала!!
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05.07.2022 21:49 Ответить
Пійшла техніка в Біларусь!!! На київський напрям???
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05.07.2022 23:06 Ответить
Велика фінська мова. Сєвєрная сталіца мордору у фіннів називається "пєтарі". Трішки помилились...
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05.07.2022 23:09 Ответить
скоты в НАТО. Подставили нас когда не приняли, и сейчас опять подставляют. Уроды.
Ничего бы рашка не сделала, если б нас сейчас приняли. Ну ничего, пощелкала бы зубами, и отошла. Но НАТО сс*тся. А то вдруг путин нападет....
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06.07.2022 02:34 Ответить
Вже скоро будуть лопатами воювати маскалі кляті
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06.07.2022 10:00 Ответить
много украинцев служили там....
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06.07.2022 22:29 Ответить
 
 