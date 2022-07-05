Россия внезапно вывела технику с военной базы на границе с Финляндией, - Yle. ФОТОрепортаж

В деревне Алакуртти Кандалакшского района российской Мурманской области, близ финской границы, дислоцируется 80 отдельная мотострелковая бригада (арктическая) - тактическое соединение Береговых войск Военно-морского флота Российской Федерации.

Спутниковые изображения, полученные финским изданием Yle, показывают, что большое количество российской техники исчезло с военной базы, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в середине мая из Алакуртти вывезли более сотни единиц техники, среди которых десятки БТРов. Количество техники соответствует оснащению батальона.

Спутниковые снимки, сделанные 13 и 24 мая, свидетельствуют о том, что в воинской части значительно уменьшилось количество военной техники. Они фиксируют в частности отвод танков и тягачей МТ-ЛБ - в общей сложности до сотни единиц, а также, вероятно, самоходных артиллерийских установок "Гвоздика".

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Это означает, что не менее трети или даже почти половина из примерно 2000 солдат покинули базу одновременно.

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О выходе военных и техники публично не объявлялось ни в России, ни в Финляндии.

По словам российского эксперта Майкла Эклунда, техники, взятой из Алакуртти, достаточно для вооружения боевой части одного батальона, то есть около 800 солдат. Он предполагает, что военных переводят в Украину.