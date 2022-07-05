Россия внезапно вывела технику с военной базы на границе с Финляндией, - Yle. ФОТОрепортаж
В деревне Алакуртти Кандалакшского района российской Мурманской области, близ финской границы, дислоцируется 80 отдельная мотострелковая бригада (арктическая) - тактическое соединение Береговых войск Военно-морского флота Российской Федерации.
Спутниковые изображения, полученные финским изданием Yle, показывают, что большое количество российской техники исчезло с военной базы, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в середине мая из Алакуртти вывезли более сотни единиц техники, среди которых десятки БТРов. Количество техники соответствует оснащению батальона.
Спутниковые снимки, сделанные 13 и 24 мая, свидетельствуют о том, что в воинской части значительно уменьшилось количество военной техники. Они фиксируют в частности отвод танков и тягачей МТ-ЛБ - в общей сложности до сотни единиц, а также, вероятно, самоходных артиллерийских установок "Гвоздика".
Это означает, что не менее трети или даже почти половина из примерно 2000 солдат покинули базу одновременно.
О выходе военных и техники публично не объявлялось ни в России, ни в Финляндии.
По словам российского эксперта Майкла Эклунда, техники, взятой из Алакуртти, достаточно для вооружения боевой части одного батальона, то есть около 800 солдат. Он предполагает, что военных переводят в Украину.
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Посчитай сколько таких баз у Мордора и посмотри на их потери, которые наш Генштаб публикует. Их группировка в Украине растет. Такими темпами они в следующем году сформируют группировку для нового стратегического наступления. Если осенью не подъедет "ленд лиз", то будет беда. Тира по колоннам уже не будет.
Ви впевнені, що слово «українські» тут доречне?
фіни показали раші, як фінська тракторна бригада направляється до кордону з рашею
https://www.youtube.com/watch?v=1fX4adK8xYs
на раші зреагували вчасно.
Прохолода
Справедливое название для ужасного соседа.
Ничего бы рашка не сделала, если б нас сейчас приняли. Ну ничего, пощелкала бы зубами, и отошла. Но НАТО сс*тся. А то вдруг путин нападет....