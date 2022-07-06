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За сутки в Донецкой области россияне убили 5 мирных жителей. 21 человек ранен, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

За сутки российские снаряды убили 5 мирных жителей в 4 населенных пунктах Донбасса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Донецкой ОВА.

За сутки в Донецкой области россияне убили 5 мирных жителей. 21 человек ранен, - ОВА 01

"За 5 июля россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 2 в Авдеевке, 1 в Славянске, 1 в Красногоровке и 1 в Курахово. Еще 21 человек получил ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", — говорится в сообщении.

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армия РФ (19197) убийство (6484) Донецкая область (9636)


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06.07.2022 09:32 Ответить
 
 